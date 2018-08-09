Главная » Политика, Творчество

Для россиян могут ввести налоговые вычеты за занятие спортом

19:35. 9 августа 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:
Для россиян могут ввести налоговые вычеты за занятие спортом | Русская весна

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам социальных налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на физкультурно-оздоровительные услуги.

Об этом говорится на сайте Кремля. Поручение дано правительству по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и набсовета организационного комитета «Россия-2018». Заседание состоялось 20 июля 2018 г.

Президент обязал правительство отчитаться о выполнении поручения до 10 сентября.

Также правительству поручено разработать дополнительные механизмы финансирования из внебюджетных источников физической культуры и спорта, в частности крупных и значимых общероссийских и международных мероприятий.

Согласно статье 219 Налогового кодекса, сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.

В феврале текущего года Центр стратегических разработок и НИУ ВШЭ подготовил доклад «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». В нем утверждается, что для приобщения россиян к занятиям спортом следует дать им возможность получать налоговые вычеты с расходов на это.

Авторы доклада выступили с предложением субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом». Механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.

Читайте также: Итоги 08.08.08: пророческая статья, предсказавшая войну на Украине 10 лет назад

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Где взять деньги или чем программа П.Н.Грудинина, кандидата от НПСР и КПРФ, в корне отличается от программ других кандидатов ?
...Россияне, хотя и привыкшие слушать сказки о будущих достижениях, могут... предлагаемых нами условиях. Для пресечения (или существенного ...БАТ основано на методе «вычета» (исключения). БАТ будет ...и которых достаточно Налоговой инспекции. Надо ввести порядок, при...
Где взять деньги или чем программа П.Н.Грудинина, кандидата от НПСР и КПРФ, в корне отличается от программ других кандидатов ?
...Россияне, хотя и привыкшие слушать сказки о будущих достижениях, могут... предлагаемых нами условиях. Для пресечения (или существенного ...БАТ основано на методе «вычета» (исключения). БАТ будет ...и которых достаточно Налоговой инспекции. Надо ввести порядок, при...
Придавило Россию
...осуществляет работодатель. Для самозанятых граждан... предприятия могут получить инвестиционный налоговый кредит,...маневру эти вычеты будут снижаться... россиян против принятой правительством концепции налоговой ...Минпромторг готовится ввести новый утилизационный...
О романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», ВП СССР
...для предпринимателей и претендентов в предприниматели, поскольку, если в сюжет ввести...вычетом расходов на питание). Траты в пределах этих двух рублей могут... (это касается налоговой политики). Однако ...расправил плечи: почему россияне читают скучную книгу». ...
"Захочешь одеваться, обуваться прилично — еще не на то пойдешь"
... Многие не могут отмахнуться от ...налоговый скот". Естественно, они будут поддерживать банки", "Осталось ввести... омбудсмена бесплатны для всех граждан....призванных помочь захлебнувшимся потребкредитами россиянам, эксперты называют "... и ежемесячному вычету 10% из...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>