Что стало истинной причиной моей проблемы, заключающейся в том, что…
Принято думать, что медитация или другие способы контактов с безсознательным, это обязательно «изменённое состояние сознания», такое, что отличается отстранённостью ума и полной неподвижностью тела.
Но с безсознательным можно общаться и по-другому, проще, на более короткой ноге.
Посмотри, как это делать. Это называется метод свободных ассоциаций. Сейчас ты можешь испытать этот интересный и действительно толковый метод прямого контакта со своим безсознательным.
Но сначала приготовь две вещи: лист бумаги формата А4 (желательно не меньше) и ручку.
смотреть полный вариант...
Вопрос-ответ. Метод свободных ассоциаций.
Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК».ехе
Источник: vk.com