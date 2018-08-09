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Что стало истинной причиной моей проблемы, заключающейся в том, что…

16:41. 9 августа 2018 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

Принято думать, что медитация или другие способы контактов с безсознательным, это обязательно «изменённое состояние сознания», такое, что отличается отстранённостью ума и полной неподвижностью тела.

Но с безсознательным можно общаться и по-другому, проще, на более короткой ноге.

Посмотри, как это делать. Это называется метод свободных ассоциаций. Сейчас ты можешь испытать этот интересный и действительно толковый метод прямого контакта со своим безсознательным.

Но сначала приготовь две вещи: лист бумаги формата А4 (желательно не меньше) и ручку.

 

 

смотреть полный вариант...

Вопрос-ответ. Метод свободных ассоциаций.

источник

 

Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК».ехе

 

 

Очищение Разума, Души и Тела

Источник: vk.com

Метки: Что стало истинной причиной моей проблемы заключающейся в том что…
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