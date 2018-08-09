1030 лет Мо́рока на Руси

28 июля сего года исполнилось ровно 1030 лет с того момента, когда в 988 году князь Владимир открыл для всей Руси путь в христианство. Хотя сам факт принятия греческой (византийской) христианской веры Владимиром окутан многими мифами и по чему-то основываются на «Повести временных лет», но ведь это было художественное произведение того времени?

Считается, что к князю Владимиру приходили разные представители религий того времени и он якобы узнавая об обрядах сделал выбор в пользу византийской. Но его бабка княгиня Ольга (равноапостольная Елена) изначально приняла арианство, а затем и греческую веру, и Владимир, как её внук с детства воспитывался в духе христианства и совершенно естественно, что его выбор пал на греческую христианскую религию. Зато нам рассказывают красивые сказки, мол при штурме Херсонеса на его защиту стала сама Богородица и князь, якобы узрев сие чудо принял крещение.

Но так ли это на самом деле? Увы, к сожалению, мы, наверное, не узнаем никогда. Благодаря династии Романовых история Руси настолько искажена, что нам приходится довольствоваться только тем, что есть- «Повести временных лет» и проповеди священников.

Полагается, что до крещения на Руси, дикие славянские племена исповедовали язычество и кровавые жертвоприношения. Интересно, а как трактует язычество официальная историческая наука?

Вот выдержка из википедии «Язы́чество (от церк.-слав. ꙗ҆зы́цы «народы», формы мн. ч. от ꙗ҆зы́къ «народ», являющегося калькой с др.-греч. ἔθνος) — принятый в христианском богословии и в исторической литературе термин, обозначающий традиционные и нехристианские религии. В более узком смысле, язычество — политеистические религии. Однако, далеко не все «языческие религии» политеистичны. Термин язычество происходит из Нового завета, в котором под язычеством подразумевались народы или «языки», противополагаемые первохристианским общинам.

А вот так трактуется этот термин у славян-«язычник (стар. Славянский) – чужестранец, иноземец, иноплеменник представитель чужого народа, с чужими верованиями обычаями и культурой. Но ведь до принятия христианство на Руси уже существовала древняя вера, которой на тот момент уже было много тысяч лет.

То есть, всё, что не относится к христианской религии – это язычество? Ну, а, как быть с тем, что каждый народ, каждая раса должна иметь свою культуру и традиции неразрывно связанные с верованиями? Получается, что русский народ на момент крещения не имел своей культуры, традиций и верований? Но на Руси в то время уже была своя культура и вера, и насчитывала она в то время многие тысячелетия.

Да, речь идёт об инглиизме- вера в безначальный первичный огонь творения, в котором появились разнообразные формы жизни в бесконечных бесконечностях, порожденных в Новой Действительности, т.е. многочисленных Вселенных. (чем не теория о мульти вселенных?)

Но нам с настойчивостью вбивают в голову, что до крещения на Руси жили только варвары язычники, что они приносили кровавые жертвы, что только с приходом христианства на Русской земле наступил век благоденствия.

А так ли это на самом деле? Неужели с приходом христианства на Русь наступила эпоха благоденствия и мира?

Увы, с крещением на Руси наступили тёмные времена, так называемая «ночь Сварога», пришло рабство. Старая культура и традиции уничтожались, любое упоминание о старой вере считалось и до сих пор считается ересью. Нам изменили письменность, фактически подменили все понятия о добре и зле, по сути превратили вольных людей, потомков Богов в рабов Божьих. А раб, какой бы он не был не способен рационально мыслить и созидать, он может только потреблять.

И вот мы, спустя 1030 лет после крещения превратились из потомков великой расы в плебс, в потребителей, в электорат для политиков. Рабы божьи, вот мы, кто. Но неужели нам до скончания времён прибывать в рабстве, хоть и божьем. Молиться иудейскому Богу и ждать, что он снизойдёт до раба и может быть поможет- никогда он этого не сделает.

А может пора просыпаться, вставать от наведённого сна. Вспомнить свои корни, осознать себя потомком великого Рода, внуком Богов. Хватит прибывать во тьме и злобе, пора понять, что ночь Сварога для каждого своя и, чем быстрее мы проснёмся, тем быстрее сможем изменить себя и мир- надо жить по совести, как завещали нам жить наши предки.