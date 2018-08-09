Главная » Аналитика, История, Мировоззрение, Славянская Культура, События Настоящего

1030 лет Мо́рока на Руси

09:17. 9 августа 2018 Просмотров - 224 Один комментарий Опубликовал:

ÐÐ¾ÑÐ¾Ðº, ÐÐ¾Ð³ ÐÐ¾ÑÐ¾Ðº

 28 июля сего года исполнилось ровно 1030 лет с того момента, когда в 988 году князь Владимир открыл для всей Руси путь в христианство. Хотя сам факт принятия греческой (византийской) христианской веры   Владимиром окутан многими мифами и по чему-то основываются на «Повести временных лет», но ведь это было художественное произведение того времени?

 Считается, что к князю Владимиру приходили разные представители религий того времени и он якобы узнавая об обрядах сделал выбор в пользу византийской. Но его бабка княгиня Ольга (равноапостольная Елена) изначально приняла арианство, а затем и греческую веру, и Владимир, как её внук с детства воспитывался в духе христианства и совершенно естественно, что его выбор пал на греческую христианскую религию. Зато нам рассказывают красивые сказки, мол при штурме Херсонеса на его защиту стала сама Богородица и князь, якобы узрев сие чудо принял крещение.

 Но так ли это на самом деле? Увы, к сожалению, мы, наверное, не узнаем никогда. Благодаря династии Романовых история Руси настолько искажена, что нам приходится довольствоваться только тем, что есть- «Повести временных лет» и проповеди священников.

  Полагается, что до крещения на Руси, дикие славянские племена исповедовали язычество и кровавые жертвоприношения. Интересно, а как трактует язычество официальная историческая наука?

 Вот выдержка из википедии «Язы́чество (от церк.-слав. ꙗ҆зы́цы «народы», формы мн. ч. от ꙗ҆зы́къ «народ», являющегося калькой с др.-греч. ἔθνος) — принятый в христианском богословии и в исторической литературе термин, обозначающий традиционные и нехристианские религии. В более узком смысле, язычество — политеистические религии. Однако, далеко не все «языческие религии» политеистичны. Термин язычество происходит из Нового завета, в котором под язычеством подразумевались народы или «языки», противополагаемые первохристианским общинам.

 А вот так трактуется этот термин у славян-«язычник (стар. Славянский) – чужестранец, иноземец, иноплеменник представитель чужого народа, с чужими верованиями обычаями и культурой. Но ведь до принятия христианство на Руси уже существовала древняя вера, которой на тот момент уже было много тысяч лет.

 То есть, всё, что не относится к христианской религии – это язычество? Ну, а, как быть с тем, что каждый народ, каждая раса должна иметь свою культуру и традиции неразрывно связанные с верованиями? Получается, что русский народ на момент крещения не имел своей культуры, традиций и верований?  Но на Руси в то время уже была своя культура и вера, и насчитывала она в то время многие тысячелетия.

 Да, речь идёт об инглиизме- вера в безначальный первичный огонь творения, в котором появились разнообразные формы жизни в бесконечных бесконечностях, порожденных в Новой Действительности, т.е. многочисленных Вселенных. (чем не теория о мульти вселенных?)

 Но нам с настойчивостью вбивают в голову, что до крещения на Руси жили только варвары язычники, что они приносили кровавые жертвы, что только с приходом христианства на Русской земле наступил век благоденствия.  

 А так ли это на самом деле? Неужели с приходом христианства на Русь наступила эпоха благоденствия и мира?

 Увы, с крещением на Руси наступили тёмные времена, так называемая «ночь Сварога», пришло рабство.  Старая культура и традиции уничтожались, любое упоминание о старой вере считалось и до сих пор считается ересью. Нам изменили письменность, фактически подменили все понятия о добре и зле, по сути превратили вольных людей, потомков Богов в рабов Божьих. А раб, какой бы он не был не способен рационально мыслить и созидать, он может только потреблять.

 И вот мы, спустя 1030 лет после крещения превратились из потомков великой расы в плебс, в потребителей, в электорат для политиков.  Рабы божьи, вот мы, кто. Но неужели нам до скончания времён прибывать в рабстве, хоть и божьем. Молиться иудейскому Богу и ждать, что он снизойдёт до раба и может быть поможет- никогда он этого не сделает.

 А может пора просыпаться, вставать от наведённого сна. Вспомнить свои корни, осознать себя потомком великого Рода, внуком Богов. Хватит прибывать во тьме и злобе, пора понять, что ночь Сварога для каждого своя и, чем быстрее мы проснёмся, тем быстрее сможем изменить себя и мир- надо жить по совести, как завещали нам жить наши предки.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...фольклоре северных территорий, например, в рок музыке. Рок – переводится как качается, то...вопросов, возникших у моих читателей, при ознакомлении с моими предыдущими трудами, обязали.... Флоту Варяжей Руси и его флагу – много тысяч лет! Флаг Руси – червонный (...
Дмитрий Беранже. Тексты песен
...людские умы СТРАНСТВИЕ ПО ДРЕВНЕЙ РУСИ В Древнюю Русь приехав Dm...Dm l Am К Древней Руси причалив Родину ты обретешь ...Сильнее станет, чем кощей Припев: Лети мой друг в сверкающую даль C...клинок Зловещее сплетенье Рун Неотвратимый рок Припев: Он лучший из людей...
Дмитрий Беранже. Избранные тексты песен
...людские умы СТРАНСТВИЕ ПО ДРЕВНЕЙ РУСИ В Древнюю Русь приехав Dm...Dm l Am К Древней Руси причалив Родину ты обретешь ...Сильнее станет, чем кощей Припев: Лети мой друг в сверкающую даль C...клинок Зловещее сплетенье Рун Неотвратимый рок Припев: Он лучший из людей...
Махабхарата – величайший летописный памятник Культурного Наследия Древней Руси. Часть 1
...космическом флоте можно прочитать в моей статье «Небесные корабли наших..., что в соответствии с Роком, все Великие Воины НУЖДАЮТСЯ ...5000 лет тому назад прогремела не в Индии, а на Руси ...Бхараты – Раса, Расьяне (Россияне), Руса (Русы). Эта страна имеет ещё одно...
ВРАГ МОЙ СОКУРОВ (Из Ельцин Центра до Чечни под вой «интеллигенции»)
... Екатеринбург не случайно. На мой взгляд, это симптом серьёзного ... герои Руси. В Новосибирске жил и учился десять лет Владимир ... этике жизни. Даже русская рок-музыка, которая ближе всех ...никогда не уезжавший отсюда брат мой. Где взял кинорежиссёр «ребят»,...
В «окормлении» содомитов. Война с бесами вне и внутри УПЦ…
...идеи «кураевщины», пиарил «православный рок», поддерживал возникшее в Америке движение...свой адрес (а в мой адрес никаких оскорблений от ... приказы, и не в моей компетенции обсуждать их, подвергать ...не было за 1000 лет по Крещению Руси – чтобы в официальных...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>