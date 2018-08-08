«Вечный» ядерный реактор для подлодок от Росатома

Корпорация «Росатом» сообщила о создании «вечного» ядерного реактора для российских атомных подлодок четвертого поколения. Такая модернизация позволит российскому подводному флоту увеличить уровень боеготовности.

В России создали и испытали активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомных подлодок (АПЛ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные АО «ОКБМ Африкантов», который является головным разработчиком активных зон для кораблей ВМФ.

«Завершена разработка, изготовление. Были проведены межведомственные испытания двух транспортных активных зон — оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля и уникальной в отечественной истории активной зоной с ресурсом на весь жизненный цикл корабля», — говорится в сообщении «Росатома». Отмечается, что успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

Так называемая активная зона реактора — его главная составляющая, в которой содержится ядерное топливо и в которой происходит управляемая цепная реакция. Разработанная «ОКБМ Африкантов» система имеет ресурс на весь жизненный цикл АПЛ, то есть не требует перезарядки ядерного топлива.

По сути, в России создали «вечный двигатель» для атомных подлодок.

Для флота такая разработка имеет критическое значение. Перезарядка атомных подлодок раньше занимала больше месяца, из-за чего флот на продолжительное время лишался боевой единицы. Теперь же эта проблема для российского подводного флота актуальной не будет.

«Это очень заметное событие. Потому что когда происходит капитальный или текущий ремонт лодки, выгрузка реактора — это очень трудоемкая операция, и она требует денежных средств, также необходимо соблюдать меры предосторожности. Это позволит в разы продлить боевую службу лодок, а также позволит интенсивно заниматься плаваниями и походами», — передает ФАН слова Василия Дандыкина, капитана 1-го ранга запаса.

«С таким реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы», — отметил в разговоре с РИА «Новости» бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

К российским подводным лодкам четвертого поколения относятся АПЛ проектов «Борей» и «Ясень». Еще до новостей о разработке нового атомного двигателя для этих субмарин, американские СМИ включили их в рейтинг самых опасных подлодок в мире.

Данный список, опубликованный в журнале The National Interest, был составлен из подлодок, которые либо уже стоят на вооружении, либо в скором времени поступят в эксплуатацию.

Российские подлодки вошли в топ-5 рейтинга самых «смертоносных» субмарин в мире, по версии журнала. В список вошли АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей» и многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень», а также подлодка проекта 667БДРМ «Дельфин». При этом в рейтинге также присутствуют американские подлодки классов «Огайо» и «Колумбия».

При этом американские СМИ обеспокоены не только российскими подлодками четвертого поколения. Не так давно американское издание Popular Mechanics рассказало об «устрашающей» подлодке Б-90 «Саров», которая является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

По данным издания, «Статус-6» может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков. Издание отмечает, что

Россия является «крепким орешком» и имеет в своем распоряжении 72 подлодки, среди которых — атомные ракетоносцы и субмарины с крылатыми ракетами.

Эксперты также добавили, что Россия обладает сравнительно многочисленным флотом подводных лодок специального назначения, среди которых выделяются две огромных «плавучие базы» на базе корпусов «Дельта».

В России мнения экспертов по этому вопросу расходятся. Так, Василий Дандыкин считает, что возможности российского атомного флота на данный момент объективно ниже, чем в США: многие отечественные лодки списаны, а новые входят в строй не так быстро, как хотелось бы.

В свою очередь, Вячеслав Попов, говоря о российском подводном флоте, отмечает, что «мы не просто превосходим других на уровне мировых стандартов, а являемся первыми, и об этом уже знает весь мир».