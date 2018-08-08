Такой вот патриотизм …

Некоторое время назад случился обыденный для штатов инцидент с расстрелом школьников в одной из школ Флориды. Случай банален, уж слишком часто подобное происходит в Америке. Однако за банальной завесой традиционных школьных будней США многие упустили весьма интересную для нашей страны деталь! Дело в том что, благодаря разыгравшейся трагедии, нежданно-негаданно выяснилось, что одной из учениц школы оказалась... ... дочь элитного бойца СНГ Алексея Олейника. И все бы ничего, если б Олейник не являлся злостным патриотом и обожателем Путина, да таким, что одно из его прозвищ — «Удар Путина». До того дня никто даже и не знал о том, что дочь главного патриота Руси может обучаться в школе вражеских США, а сам Алексей это почему-то и не афишировал. Но вот, благодаря чистой случайности, среди учеников школы была обнаружена его дочь.

Показал всему миру «удар Путина», ничего не скажешь... Человек так любит Россию и Путина, что самое дорогое что у него есть — своих детей — тайком отправил учиться как можно дальше и от России, и от Путина. Тайком отправил, видимо, чтобы ничего не мешало продолжать всем рассказывать о неподражаемом великолепии Путина и несгибаемом величии России. Очередной настоящий патриот.



Кстати, а вот если задуматься: Олейник — человек весьма обеспеченый и уважаемый. Такой, как он, без проблем мог бы поселить дочь в лучшем районе Москвы и устроить ее в лучшую школу Москвы. Но даже при своих возможностях он предпочитает устраивать свою дочь не в какую-нибудь элитную школу Москвы, а в обыкновенную школу Америки. Не прельщают патриота Олейника наши школы с молебнами и песней «Дядя Вова, мы с тобой!» Даже Олейник предпочитает отправлять детей на обучение во враждебную Америку к геям, неграм, трансвеститам и Илону Маску, который на небо господнее смеет лезть.

Такой вот "Удар Путина"......

Скажете, что это частное дело Олейника ? Да. Конечно же это так.

Но вот лично я давно зам етил одну интересную особенность: чем больше респондент ( будь то чиновники или просто - друзья Путина) рассказывает о любви к президенту и Родине , тем дальше от Родины и от президента живут его дети.

Такой вот у нас государственный патриотизм ...

Источник: maxpark.com