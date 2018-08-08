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Такой вот патриотизм …

12:55. 8 августа 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

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Некоторое время назад случился обыденный для штатов инцидент с расстрелом школьников в одной из школ Флориды. Случай банален, уж слишком часто подобное происходит в Америке. Однако за банальной завесой традиционных школьных будней США многие упустили весьма интересную для нашей страны деталь!

Дело в том что, благодаря разыгравшейся трагедии, нежданно-негаданно выяснилось, что одной из учениц школы оказалась...

... дочь элитного бойца СНГ Алексея Олейника. И все бы ничего, если б Олейник не являлся злостным патриотом и обожателем Путина, да таким, что одно из его прозвищ — «Удар Путина».

До того дня никто даже и не знал о том, что дочь главного патриота Руси может обучаться в школе вражеских США, а сам Алексей это почему-то и не афишировал. Но вот, благодаря чистой случайности, среди учеников школы была обнаружена его дочь.
Показал всему миру «удар Путина», ничего не скажешь...

Человек так любит Россию и Путина, что самое дорогое что у него есть — своих детей — тайком отправил учиться как можно дальше и от России, и от Путина. Тайком отправил, видимо, чтобы ничего не мешало продолжать всем рассказывать о неподражаемом великолепии Путина и несгибаемом величии России. Очередной настоящий патриот. 
 

Кстати, а вот если задуматься: Олейник — человек весьма обеспеченый и уважаемый. Такой, как он, без проблем мог бы поселить дочь в лучшем районе Москвы и устроить ее в лучшую школу Москвы. Но даже при своих возможностях он предпочитает устраивать свою дочь не в какую-нибудь элитную школу Москвы, а в обыкновенную школу Америки. Не прельщают патриота Олейника наши школы с молебнами и песней «Дядя Вова, мы с тобой!» Даже  Олейник предпочитает отправлять детей на обучение во враждебную Америку к геям, неграм, трансвеститам и Илону Маску, который на небо господнее смеет лезть.
Такой вот "Удар Путина"......
Скажете, что это частное дело Олейника ? Да. Конечно же это так.
 
Но вот лично я давно заметил одну интересную особенность: чем больше респондент  ( будь то чиновники или просто - друзья Путина) рассказывает о  любви к президенту и Родине  , тем дальше от Родины и от  президента живут его дети.
 
Такой вот у нас государственный патриотизм ...
 
 
 
 
 

Источник: maxpark.com

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