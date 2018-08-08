Тайны космоса. Почему мы не летаем на Луну? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Почему мы не летаем на Луну? А так же на Марс и Венеру? Развитие космонавтики остановилось в 70-х годах прошлого века.

Содержание:

00:49 – регресс в освоении космоса

01:41 – лунная гонка

07:35 – почему СССР отказался от Луны?

12:38 – перенос космической гонки

13:16 – запуски на Марс

14:09 – космические запуски на Венеру

14:55 – общая таблица межпланетных запусков

17:05 – глобальная космическая программа Земли

19:21 – были ли американцы на Луне?

21:28 – выводы

Планетарный конструктор:

Искусственная Луна: https://www.youtube.com/watch?v=j_flR…

Искусственный Марс: https://www.youtube.com/watch?v=LYG7H…

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Источник: www.youtube.com