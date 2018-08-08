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Тайны космоса. Почему мы не летаем на Луну? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

20:42. 8 августа 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему мы не летаем на Луну? А так же на Марс и Венеру? Развитие космонавтики остановилось в 70-х годах прошлого века.
Содержание:
00:49 – регресс в освоении космоса
01:41 – лунная гонка
07:35 – почему СССР отказался от Луны?
12:38 – перенос космической гонки
13:16 – запуски на Марс
14:09 – космические запуски на Венеру
14:55 – общая таблица межпланетных запусков
17:05 – глобальная космическая программа Земли
19:21 – были ли американцы на Луне?
21:28 – выводы
Планетарный конструктор:
Искусственная Луна: https://www.youtube.com/watch?v=j_flR…
Искусственный Марс: https://www.youtube.com/watch?v=LYG7H…
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Источник: www.youtube.com

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