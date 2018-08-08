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Спорт, кино и русский язык: август в «Артеке» выдастся интересным

15:40. 8 августа 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

В «Артеке» началась девятая смена под кодовым названием «Счастливая». Она полностью будет посвящена детскому кино. Ребята смогут прикоснуться к волшебному миру кинематографа и изучить на практике все этапы создания фильмов.

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На «Счастливой смене» артековцы познакомятся с особенностями кинопроизводства от написания сценария до конечного монтажа. Отряды превратятся в локальные съемочные группы, которые создадут короткий метр в стиле «Ералаш». Итоговые киношедевры войдут в большую артековскую киноленту, обещают организаторы.

Воспитанникам предстоит много работы: ребята смогут испытать свои силы в качестве актеров, режиссеров, гримеров, декораторов, сценаристов, продюсеров. Актерские мастер-классы помогут детям максимально раскрыть свой потенциал. И пусть не каждый станет артистом, однако полученные умения помогут детям в дальнейшей жизни быстрее адаптироваться к любым нестандартным ситуациям.

Одновременно с творческой сменой стартовал в МДЦ международный фестиваль национальных видов спорта. Туда уже отправились 53 участника из ямало-ненецкого автономного округа. Многие из этих ребят побывали весной в Канаде, где представляли нашу страну на «Арктических зимних играх».

Впрочем, найдутся в это время в «Артеке» развлечения и для лингвистов. Вторая профильная смена Института Пушкина объединит 150 детей из 22 стран. На берег Черного моря российские и иностранные школьники попали по итогам онлайн-конкурса, учрежденного Институтом Пушкина. В течение трех недель их ждут занятия по русскому языку, риторике, культуре, народным танцам и играм, а также экскурсии по Крыму и туристические походы.

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При таком жестком графике восполнить энергетический баланс можно только качественным сном и питанием. Педагоги утверждают, что проблем в лагере нет ни с первым, ни со вторым. Кормят детей здесь в огромных столовых, напоминающих молодежные кафе, пять раз в день. Все меню перед глазами на ЖК-мониторах: в обед можно увидеть несколько позиций супов, вторых блюд, гарниров, салатов, компотов и соков. Дополнительные овощи и фрукты, а также питьевая вода для воспитанников в свободном доступе. А еще лагерь гордится своим собственным мороженым.

За несколько последних лет МДЦ сильно изменился. Сейчас здесь со времен СССР остались лишь гигантская статуя Ленина и память, бережно хранимая в фотоархиве центра. Руководство лагеря поставило цель превзойти славу былого «Артека» и сделать его доступным для детей из всех стран. Через 10 лет лагерь сможет принимать до ста тысяч детей в год, прогнозируют эксперты.

 

 

 

Метки: Артек, кинематограф
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