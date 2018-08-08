Главная » Мировоззрение, Психология

Соцсети растят поколение «трёхлетних детей», — западные учёные

01:30. 8 августа 2018 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:
Соцсети растят поколение «трёхлетних детей», — западные учёные | Русская весна

Выдающийся английский учёный в области физиологии мозга Сьюзан Гринфилд предупредила, что социальные сети и видеоигры приводят к формированию поколения детей с умственной и эмоциональной зрелостью трёхлетнего ребёнка, сообщает британское издание The Daily Telegraph.

Старший научный сотрудник Оксфордского университета и бывший директор Королевского института Великобритании Гринфилд также сказала, что обеспокоена тем, что дети теряют способность думать самостоятельно, сопереживать и общаться друг с другом.

Учёный утверждает, что социальные сети и видеоигры приучили детей к моментальному удовлетворению потребности в досуге, и им, также как и малышам трёх лет, всё время необходимо «что-то, что бы их отвлекало, поэтому у них нет собственного внутреннего повествования, внутреннего мыслительного процесса».

Подобное увлечение приведёт к тому, что дети вырастут эмоциональными, готовыми идти на неоправданный риск и неспособными долго концентрировать внимание, кроме того, у них будут слаборазвитые социальные навыки и самоидентификация.

Вместе с тем социальные сети формируют у детей заниженную самооценку и склонность к депрессиям и эгоизму, так как на смену личным разговорам приходит онлайн-общение.

Гринфилд утверждает, что дети должны заниматься деятельностью, у которой есть начало и конец, например, читать книги, заниматься спортом или садоводством, где нельзя ускорить процесс выращивания растений.
 
«Дайте им коробку, а не X-box, чтобы они могли использовать воображение. Если вы посмотрите на ребенка, который читает истории, вы увидите, что это позволяет ему дольше сосредотачивать внимание», — добавила Гринфилд.

Гринфилд выступила в поддержку идеи введения законодательства, которое обязывало бы социальные сети и производителей игр защищать детей от того вреда, который таит в себе интернет.

«Если бы люди знали, как ими манипулируют, они бы восстали против этого. Я хотела бы, чтобы родители были настолько осведомлены о рисках технологий, что они бы запретили детям их использовать, как запрещают курить», — приводит The Daily Telegraph слова Гринфилд. 

Читайте также: Мужчина выжил после того, как ему «оторвало голову» в ДТП (ФОТО)

Соцсети растят поколение «трёхлетних детей», — западные учёные | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2016
... понимают, что здесь будут расти их дети. В условиях...другие территории или будущие поколения, интересы следующего избирательного цикла...денечки. В Ракке он растить детей не будет, ...развернул ракету!», — шутят пользователи соцсетей. На видео можно рассмотреть ...
Как Китаю пришлось спасать страну от микрокредитов
... история разошлась в китайских соцсетях. Пользователи интернета советовали обратиться...долг считалось зазорно. Многие поколения китайцев упорно работали и... и рынок начал бурно расти, в среднем на 234...ВВП, наконец-то начало расти. По данным Министерства ...
Новости Украины и Новороссии 25 января 2017
...Украине (ВИДЕО) «Нынешнее поколение украинцев оставит потомкам слабую экономику... года, он должен расти на 4 месяца в... «благие». «Должен выполняться контракт поколений. Я работаю — плачу взносы...украинцы В выходные в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу...
„Святые” 90-е или почему либералов трясёт даже от имени И.В. Сталина? (Ч. 2)
...разница в доходах опять начала расти».Для бедных государство последовательно сокращает...подрастающего, а порой и старшего поколения закладываются стереотипы, которые будут впоследствии...ребят «сожрано» масс-культурой и соцсетями (читайте нашу статью «О жертвах...
Новости Украины и Новороссии 14 мая 2015
...увековечим героя, оставляя его будущим поколениям. Амет-Хан Султан — национальный... на странице которого в соцсетях ведутся жаркие дебаты по этому... событий на востоке. В соцсетях тем временем родители возмущаются,...до её духа ещё расти и расти. Это что-то ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 октября 2015
...вербовщиками террористической группировки ИГ в соцсетях с помощью мусульманских богословов, ...изготовлению взрывчатых веществ в районе Растана. Вот как министерство объясняет ...по боевым возможностям к самолетам поколения 4+, они имеют значительно больший...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>