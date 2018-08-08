Снайперская винтовка Драгунова СВД

Сайт телеканала «Звезда» продолжает рассказывать о технике, задействованной в АрМи-2018.



Сегодня мы расскажем о 7,62-мм снайперской винтовке Драгунова (СВД), разработанной в 1958-1963 гг. группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Винтовка используется участниками конкурс а «Снайперский рубеж».



Подробнее об этом оружии читайте в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда»

https://tvzvezda.ru/weapon/prochee/co…





Источник: www.youtube.com