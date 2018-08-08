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Снайперская винтовка Драгунова СВД

17:29. 8 августа 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Сайт телеканала «Звезда» продолжает рассказывать о технике, задействованной в АрМи-2018.

Сегодня мы расскажем о 7,62-мм снайперской винтовке Драгунова (СВД), разработанной в 1958-1963 гг. группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова. Винтовка используется участниками конкурс а «Снайперский рубеж».

Подробнее об этом оружии читайте в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда»
https://tvzvezda.ru/weapon/prochee/co…

Источник: www.youtube.com

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