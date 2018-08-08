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Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 августа 2018

20:48. 8 августа 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Жена Асада больна раком



У жены Асада диагностирован рак груди. Информацию опубликовали официальные источники правительства Сирии.
Заболевание было выявлено на ранней стадии развития и она уже приступила к лечению. Врачи осторожно-оптимистично оценивают перспективы лечения.
Такой себе "подарок" ко дню рождения. 11 авугста ей исполняется 43 года.

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Метки: главное, компиляция
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