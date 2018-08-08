Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 августа 2018
20:48. 8 августа 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 18:00 Жена Асада больна раком.
- 12:17 Добровольцы Национального союза сирийских студентов отправляются в Алеппо.
- 12:17 Представители России и Сирии провели первое заседание по вопросу беженцев.
Жена Асада больна раком
У жены Асада диагностирован рак груди. Информацию опубликовали официальные источники правительства Сирии.
Заболевание было выявлено на ранней стадии развития и она уже приступила к лечению. Врачи осторожно-оптимистично оценивают перспективы лечения.
Такой себе "подарок" ко дню рождения. 11 авугста ей исполняется 43 года.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Добровольцы Национального союза сирийских студентов отправляются в Алеппо
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Представители России и Сирии провели первое заседание по вопросу беженцев
К оглавлению | Источник: www.youtube.com