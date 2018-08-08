Новости Украины и Новороссии 08 августа 2018

О разоружении “Правого Сектора”*

Несмотря на то, что еще в 2015 году руководство Украины объявляло о том, что все “добровольческие” формирования включены в состав государственных силовых структур (ВСУ, МВД, НГУ), на практике продолжалось формальное существование квази-автономных военнизированных структур, имевших собственную иерархию в рамках формального оперативно-тактического подчинения государственным силовым структурам. Разумеется, уровень контроля над ними по сравнению с 2014-м годом существенно вырос, что было обеспечено как дискредитацией неугодных “полевых командиров”, так и активным проникновением в эту среду агентов и провокаторов СБУ и ГУР МОУ, которые помогали осуществлению непрямого контроля спецслужб Украины над “добровольческими формированиями”. Так как речи о “походе батальонов на Киев” уже давно нет (непонятливым все разъяснили еще в 2015-м году), данная деятельность имеет под собой иные цели:



1. Сохранение за Порошенко и его окружением максимального контроля над силовыми инструментами, которые могут быть использованы во внутренней политике, с целью удержания власти. Находящиеся за пределами прямого контроля военнизированные структуры становятся неприемлемыми.

2. Политическое устранение или ликвидация лиц в составе государственных и негосударственных силовых структур, которые могут представлять угрозу для военно-политического руководства Украины и его краткосрочным и среднесрочным перспективам.

3. Использование взятых на контроль кадров для организации нападений на политических активистов, рейдерских захватов, провокаций информационного характера и банальной криминальной деятельности.

4. Сохранение возможности использования более-менее боеспособных кадров для боевых действий на Донбассе в составе государственных структур, дабы не допустить дальнейшей просадки численности войсковой группировки ВСУ на Донбассе, которая и без этого имеет определенный некомплект по численности.



Приближение выборов на Украине, подготовка к которым идет полным ходом, делает “добровольческие” формирования ценным, хоть и токсичным, кадровым и силовым активом, которым с весны активно занимаются в практическом ключе. После преобразования АТО в ООС и назначения Наева, роль ВСУ в контроле над процессами происходящими на Донбассе возросла, а роль СБУ (которая активно работает по иррегулярным формированиям, включая вопросы трафика оружия и контрабанды с Донбасса на Украину) несколько снизилась. Если помните, весной 2014 года в части ВСУ отказывавшиеся воевать против собственного народа, при содействии СБУ назначались “политические комиссары” из “Правого Сектора”*, “Свободы” и тому подобных организаций, для принуждения командиров к выполнению приказов поступавших из Киева. Это на долгое время поставило ВСУ в зависимое положение от подобного надзора (прямого со стороны “активистов евромайдана” и непрямого, со стороны СБУ, которая фактически выполняла функции политического надзора через прокси-структуры, что обеспечивало вымывание из армии политически нелояльных офицеров). Это сыграло для Украины роковую роль летом 2014 года, когда операции планировавшиеся окружением Коломойского и генералами СБУ на южной границе, привели ВСУ к крупнейшей катастрофе.



Зависимость ВСУ от СБУ и “полит.комиссаров” на начальном этапе войны обеспечили ту автономность, которую получили “карательные батальоны”, когда их начали ставить на довольствие в государственныеструктуры. Наиболее характерна судьба “Азова”, который будучи пребразован из батальона в полк, получил уникальный особый статус в структурах НГУ, который отличал его от всех прочих ВСУ-шных и МВД-шных батальонов, которым урезали штатную численность и низвели до уровня обычных БТРО, с снижением их боевых возможностей. Те из батальонов, где имелись ценные кадры с опытом боевых действий либо использовали для поддержки действий бригад в подчинении которых они находились, либо для проведения спецопераций в “серой зоне” или агентурно-диверсионной деятельности на территории ДНР и ЛНР.



Тем не менее. вплоть до недавнего времени, отдельные части ” полу-автономных добровольцев”, в основном из “Правого Сектора”*, продолжали находиться на линии фронта в ДНР и ЛНР, находясь в формальном тактическом подчинении у командованиях тех бригад ВСУ, в полосе действия которых были развернуты позиции “добровольцев”. Неприязнь военных к этой публике, бытовые конфликты, провоцирование активизации боевых действий (на тех участках, где между сторонами существовала негласная договоренность не стрелять друг по другу или стрелять по пустым квадратам имитируя боевую активность), приводили к периодическим столкновениям ВСУшников с “добробатами”, некоторые из которых попадали даже в официальную пропаганду ДНР и ЛНР, которая конечно с удовольствием освещала подобные процессы по ту сторону линии фронта, где враги республик Донбасса убивали друг друга.







В начале лета начали происходить интересные события. У Шария появились показания бывшего боевика “Правого Сектора” Алексея Филипова, который заявил, что боевики 7-го батальона “Правого Сектора”* убили троих ВСУшников, а потом объявили их жертвами “диверсантов ДНР”.

«В 2015 году 7-й батальон “Правого сектора” ликвидировал трех военнослужащих ВСУ: командира инженерно–саперного взвода 2 батальона 93–й бригады ВСУ Александр Цисарь — “Шип”, Степана Загребельного — “Колобок” и Олега Гриновича —”Змей”. Ликвидированы были по личному приказу одного из лидеров ПС Андрея Стемпицкого»



Стоит помнить, что подобные убийства на фронте не редкость. Весной по все той же 93-й омбр в сеть попали документы о некоторых небоевых потерях этой и других бригад.







Но если там была бытовуха, которая переросла в побег на БМП в ЛНР, то в данном случае с убийством ВСУшников “правсоеками”, “бытовуха” приобрела актуальных политический характер.

Через некоторое время Наев выступил с заявлением https://www.obozrevatel.com/cr…, что люди с непонятным статусом и с оружием, не могут находится на линии фронта, что можно расценивать как реакцию на возрастающее недовольство армии конфликтами с “правосеками”.



- Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий, кто не имеет законного права иметь оружие… Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, в соответствии с нормами закона, лишены права находиться в зоне боевых действий.

- Вы имеете в виду и добровольцев из УДА и других формирований?

- Не буду конкретизировать. В районе боевых действий могут и будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур, которые берут участие в ООС. Всё.



Как сообщала украинская пресса https://strana.ua/articles/ana… с ссылкой на заявления разоружаемых боевиков “Правого Сектора”, процесс их выдавливания с фронта шел с июня.



На самом деле, заявление командующего ООС сделано постфактум – на фронте действительно почти не осталось добровольцев – их выдавили с фронта около месяца назад. И не всегда они уходили по своей воле: последнее крупное формирование – восьмой батальон Украинской добровольческой армии “Аратта” – под Марьинкой даже было разоружено при помощи спецназа МВД “Корд”. После того как оружие было изъято, всех добровольцев, мягко говоря, попросили “на выход”. “К нам на “передок” заехали “кордовцы” и эсбэушники, предложили сдать оружие. Мы послали их на х@й, но нас в буквальном смысле окружили и заставили сдать стволы. Более того, при выходе шмонали – искали оружие. Конечно, восторга ни у кого из наших не было от действий ментов. Пускай теперь Наев с Порохом сами на “ноль” ходят и воюют. До этого момента мы делали все то, за что не брались вэсэушники – ходили на линию фронта в составе диверсионно-разведывательных групп, брали пленных. То, что теперь нас выдавили с передка, – это большая ошибка командования. А мы теперь чувствуем себя лишними на этой войне”, – рассказал один из бойцов батальона УДА “Аратта”.Несмотря на то, что крупные добровольческие подразделения уже расформированы и разоружены, на фронте осталось еще несколько мелких добровольческих отрядов.

Например, в районе промышленной зоны Авдеевки еще несколько суток назад действовала группа бойцов “Правого сектора” под командованием командира с позывным “Да Винчи”. Также есть такие группы и на других секторах. Однако их численность небольшая. Негласно они “работают” под контролем и опекой украинских спецслужб, выполняя прежде всего функции разведчиков и диверсантов. Интересно, что помимо “добровольцев” на линию фронта также регулярно выезжают “стажеры” из “Национальных дружин” (силовое крыло партии Андрея Билецкого “Национальный корпус”).



23 июля появилось уже известное видео, где спецназ СБУ с матюками про бандеровцев, разоружает батальон “Правого Сектора” “Аратта” :







На видео заснято именно то самое разоружение “правосеков”, о котором писали еще в начале июля.

Его можно трактовать по разному – с одной стороны это иллюстрация к заявлениям Наева о том, что людей без статуса в ООС будут разоружать, что действительно не исключает постановчного характера ролика, о чем сразу начали кричать на Украине, только источник постановки не “Мосфильм” и “конспиративные квартиры ФСБ”, а руководство ООС.

С другой стороны, его можно расценивать и как реакцию на признания Филипова о том, что боевиков “Правого Сектора” состоящих в подобных батальонах, использовали для убийства ВСУшников. В этом случае, данная акция служит попыткой купировать недовольство во фронтовых бригадах и показать, что командование реагирует на убийство военных людьми с непонятным статусом.

После того, как информация о разоружении “правосеков” начала активно просачиваться в прессу, Ярош (который уже не руководит “Правым сектором”, но продолжает говорить от его имени) срочно организовал встречу с Наевым, где на публику были сделаны заявления, что все нормально, это рабочий процесс и т.п. успокаивающие мантры.







Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать организационное единство и показать то, что давняя СБУшная креатура Ярош, формально поддерживает изменившийся характер проведения операции на Донбассе, где баланс полномочий качнулся в пользу ВСУ. Необходимость успокоения раздраженных военных, недовольных всплывшими фактами убийств и общим негативным бэкграундом с взаимными столкновениями, не отменяет того факта, что администрация президента Украины озабоченная вопросами выхода Порошенко во 2-й тур президентских выборах, всячески стремится задобрить “ультраправых”. Отсюда и вытекает, что подчиняя их ВСУ организационно и разоружая их на публику, им пытаются подсластить пилюлю, внедряя в вооруженные силы бандеровские кричалки и рассказывая о вкладе “новых героев” в “незалежность Украины”. По факту же, контроль ВСУ над ними усиливается, что Ярош фактически подтвердил, указав на то что члены данных батальонов будут поступать на контракт ВСУ. Наев в свою очередь подтвердил, что лишь нахождение в составе официальных силовых структур сохраняет возможность для “правосеков” находится на линии фронта.



Таким образом, Наев стремится к поднятию собственного авторитета в войсках, укрепляет свои позиции в отношениях с СБУ и реально подчиняет ВСУ оставшиеся полу-автономные формирования. Во всяком случае такова реакция командования ООС. Разумеется, СБУ как и раньше продолжит использовать “добровольцев” и “волонтеров” для агентурной деятельности как на территории Украины, так и на территории ЛНР и ДНР, а также для организации провокаций, вроде “минометного заговора” Савченко-Рубана, где операция СБУ столкнулась с операцией ГУР МОУ и где военная целесообразность была принесена в жертву политической необходимости устранить Савченко, для чего СБУ активно работала с “ветеранами АТО” для конструирования заговора с целью убийства или свержения Порошенко, дабы его героически разоблачить. То, что все это выглядело столь же топорно, как и “убийство Бабченко” (где в ходе расследования СБУ вышло на саму себя) не должно обманывать. Политическая задача поставленная администрацией Порошенко была решена, а массам скормили откровенный информационный мусор, пользуясь практически монопольным положением порошенковской мозгомойки.



В случае с “Правым Сектором”, Наев имеет определенный картбланш от Порошенко и его ставленников в армии – Муженко и Полторака. Поэтому как бы СБУ не нравилось перераспределение полномочий, усиление влияния Наева будут до поры терпеть, пока не не совершит какой-нибудь прокол. Поэтому и не удивительно, что вопросами выполнения распоряжений Наева о разоружении “правосеков” занимался спецназ СБУ. В итоге, речь идет не об исчезновении этой публики с фронта, а о фактическом переподчинении взамен формального (что до недавнего времени вполне устраивало СБУ, хотя о том, что не подконтрольных формирований на Донбассе не осталось вещали еще в 2015-м году), что в теории должно снизить кол-во столкновений между ВСУ и “Правым сектором”, но конечно не исключает продолжения конфликтов на бытовой и политической почве, которые носят объективный характер.



Впрочем, по мере приближения выборов, для Киева будет важно, чтобы ситуация на Донбассе оставалась управляемой, а действующие боевики “Правого Сектора” или “ветераны АТО” не были использованы внутренними оппонентами Порошенко во внутриполитической борьбе с целью захвата власти. И люди с оружием с расплывчатыми представлениями о реальной иерархии принятия решений, представляют собой куда как большую опасность, нежели платный табор титушек имени Семена Семенченко. Разговоры о военной диктатуре во многом проистекают именно из осознания того факта, что именно подобная вооруженная публика с фронта, может быть использована для смены власти на Украине, а потом отодвинута как расходный материал. Поэтому контроль ВСУ над подобными структурами, должен избавить Порошенко от боязни того, что кто-то другой использует “правосеков” и им подобных для достижения своих политических целей. Поэтому Наев столь легко взял их под организационный контроль, а СБУ не чинила ему в этом препятствий, озвучив через Яроша согласие на изменение баланса полномочий на Донбассе.

Получится ли у ВСУ снизить количество внутренних конфликтов с “правосеками” полностью подмять эти формирования под себя, увидим в ближайшие месяцы.

* - организация, запрещенная в РФ

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Ветераны «АТО» в статистике психиатров и невропатологов на Украине (ФОТО)

Что такое участники «АТО», мало у кого осталось сомнений на Украине. Даже у так называемых «свидомых» патриотов. Прославились ветераны «АТО» даже поболее, чем гитлеровцы. Мало того, что само решение применения ВСУ против собственного населения — это антиконституционно и преступно. По сути, это военное преступление и преступление против человечности. В полной мере за это несут ответственность и.о. Президента Украины Турчинов, министр МВД Аваков, президент Украины Пётр Порошенко, министр обороны Украины Валерий Гелетей, министр обороны Украины Степан Полторак. Все эти люди искалечили десятки и сотни здоровых мужчин, превратив их в психопатов, опасных для простых жителей Украины. Чтобы увидеть примерную картину, изучим статистику Министерства охраны здоровья Украины, а именно диспансеризацию ветеранов «АТО» по профилям врачей. Как говорится, есть ложь, большая ложь и статистика. Как обычно, ведомство Ульяны Супрун прячет реальные психические расстройства, например, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР, «вьетнамский синдром»). Переводя пациентов с таким диагнозом по статистике из ведома психиатров в ведомство неврологов. Это крайне тяжёлое заболевание. Обычно проявляется особенно сильно, когда ведётся несправедливая война, уничтожаются нонкомбатанты и солдаты осознают, что исполняют преступные приказы военного руководства страны. Пациент с ПТСР усиленно избегает мыслей, чувств или разговоров, связанных с травмой, а также действий, мест или людей, которые инициируют эти воспоминания. Но при этом обычно плохо себя контролирует. Часто усугубляется алкоголизмом и наркоманией. Характерна психогенная амнезия, пациент не способен воспроизвести в памяти психотравмирующее событие в подробностях. Имеет место также постоянная бдительность и состояние постоянного ожидания угрозы. Состояние часто осложняется соматическими расстройствами и заболеваниями — в основном со стороны нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной систем. Как обычно в ведомстве Супрун, с каждым годом ситуация всё улучшается и улучшается. Было бы интересно взглянуть на реальные данные. Но в целом сойдут и эти. Мы сможем оценить, сколько «героев АТО» на 10 000 населения проходили диспансеризацию в 2016 и 2017 году. Сколько психопатов, алкоголиков, наркоманов и потенциальных убийц бродит по улицам обычных городов, если их, конечно же, не засунули обратно в «АТО». Наихудшая ситуация в 2017 году по психиатрическим показаниям в Черновицкой, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Львовской, Луганской, Кировоградской, Киевской. Там проходили диспансеризацию откровенные психопаты, которых при всём желании нельзя загнать в пограничные психические расстройства и поместить хотя бы в статистике к невропатологам. По неврологическим расстройствам, где и прячут ПТСР в статистике мадам Супрун, ситуация такая. Наихудшая ситуация на 10 000 человек в самом городе Киеве (62 человека на 10 000 человек), Черновицкой (40), Черкасской (41), Сумской (42), Полтавской (41), Кировоградской (91). Довольно интересные расклады, которые показывают, как призывались изначально в 2014 году и как потом развилось заболевание. Можно понять Сумы, именно полк реактивной артиллерии с «Ураганами» сумских артиллеристов расстреливал мирные кварталы Луганска. Вот и оценивайте, сколько потенциальных психопатов (потому что лечение от ПТСР очень долгое и не всегда заканчивается успешно) бродит среди мирных людей. Возможно, с оружием в кармане или гранатой. Это естественные результаты антиконституционной гражданской войны на Украине. Когда всё это полыхнёт — неизвестно. Проблема есть. Откровенно говоря, ресурсов у Украины, чтобы качественно помочь психически покалеченным участникам «АТО», нет. Да они и сами не хотят. Им и так хорошо. Вот, например, посмотрите на эти счастливые лица мародёров ВСУ.





Что интересно, статистические данные мадам Супрун не показывают количество «героев АТО» по группам инвалидности — справочник просто перебрасывает в самое начало документа, как будто ошибка гиперссылки. В целом, статистические махинации Министерства охраны здоровья Украины вызывали бы улыбку, если бы не то огромное количество потенциальных и реальных насильников, убийц, мародёров и просто садистов, которые направляются в тыловые города после долгих тренировок в оккупированных Киевом районах ЛНР и ДНР. Читайте также: Мощные кадры: батальон «Сомали» готовит штурмовиков для нового участка фронта (ВИДЕО) Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

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Показания едва не ставшего героем Укpaины Костенко

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О выборах в ЛДНР

Коротко о выборах в ЛДНР.1. Если с вопросом выборов депутатов местных советов, скорее всего повторится очередной перенос выборов на когда-нибудь, то с вопросом выбора главы республики ситуация немного иная.2. Захарченко один из подписантов Минских соглашений и соответственно, с точки зрения России он представляет собой легитимного руководителя республики, которого на выборах 2014 года поддержал народ республики, который формально и делегировал Захарченко право выступать от своего имени.3. При истечении срока полномочий Захарченко, без новых выборов – его статус станет неопределенным и оппоненты резонно будут говорить, что даже с точки зрения республик он не избирался на второй срок и тем более не стоит с ним разговаривать, как настаивает Москва, пытаясь обеспечить видимую субъектность республик.4. Поэтому, в рамках сохранения статус-кво "безальтернативного Минска", перевыборы глав республик выглядят логично, даже с точки зрения сохранения текущей линии поведения, так как в противном случае статус руководителей республик становится совсем уж непонятным.5. Разумеется, о серьезной конкуренции говорить не приходится. В случае таких выборов Пасечник будет утвержден главной ЛНР, коим он является де-факто, а Захарченко при текущих реалиях выиграет выборы в ДНР, только если в Москве не решат, кадры в ДНР нуждаются в некотором обновлении, в духе недавних событий в Луганске, после которых мы наконец то попрощались в Игорем Венедиктовичем.6. С другой стороны, при текущих раскладах, когда персоналии не сильно меняют общую политику на Донбассе, замена условного Захарченко на условного Макарченко принципиально в военно-политической ситуации ничего не поменяет, так как в этих вопросах без одобрения Москвы в ЛДНР ничего не делают, а тех, кто мог бы взбрыкнуть, к выборам просто не допустят.7. Соответственно, в сухом остатке выборы руководства ЛДНР это либо переутверждение уже имеющихся руководителей в интересах подтверждения их внутренней легитимности, либо кадровая замена из неких кулуарных соображений связанной с борьбой среди внутриэлитных групп оказывающих влияние на ЛДНР.8. Перенос выборов на год или на неопределенный срок в внутри республик мало что изменит, но с точки зрения их международного позиционирования, приведет к существенным издержкам. Вариант с продлением срока полномочий в этой связи выглядит как сугубо политтехнологический прием, чтобы отложить ситуацию еще на год, хотя нет никакой гарантии, что осень 2019 года на Донбассе будет сильно отличаться от осени 2018-го.Пока что выглядит так, что выборы депутатов в очередной раз перенесут, а вопрос с выборами главы республики находится в подвешенном состоянии и окончательное решение еще не принято.На мой взгляд, выборы глав республик необходимо провести, иначе о какой юридической преемственности может идти речь.PS. На фронте события идут своим чередом. Сегодня на южном фронте при обстреле медицинского "Урала" погибло 3 человека https://lat-elenka.livejournal.com/6830026.html – водитель и 2 женщины-медработницы. На смену "хлебному перемирию" скоро придет "школьное", а так еще какое-нибудь с теми же результатами. Стоит помнить, что выборами эту проблему, как и перемириями не решить.

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