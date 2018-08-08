Мародеры в ВСУ

С давних времен известно, что мужчины шли воевать по разным причинам, кто за правителя, как бы тот не назывался, кто за Родину и свой дом, а кто в надежде на богатые трофеи, на которых остановимся подробнее. Времена дружин и суверенов канули в лета, но память о нравах и, достойных примера, событиях остается по сей день, но в нашу эпоху перенеслись традиции далеко не самые порядочные.

Мародёрство рассматривается международным правом как военное преступление международного характера и во всем цивилизованном мире наказывается сурово. Так было в первую и вторую мировую войну, но современная война приобрела гибридный характер с гнилыми чертами современности. Так военный конфликт Донбасса и Украины, в глазах мировой общественности представлен как нападение России. Украинские политики и военачальники на все углах трубят о военных преступлениях, совершенные российскими военнослужащими на территории Донбасса и Крыма, собирают неоспоримые доказательства, для представления в Международный трибунал.

А что же получается на самом деле? Доблестные защитники украинской демократии, берут пример со своих командиров и лидеров, творят бесчинства на «враждебной» территории.

В текущие дни военного противостояния на Донбассе, ВСУ чинят невиданное доселе мародерство и грабеж местного населения. Вместе с солдатами в жилых массивах прифронтовых городов и поселков Донбасса, украинские военные размещают и вооружение, прикрываясь мирными жителями. Имеют место многочисленные случаи выселения хозяев из домов и размещение солдат на их жилплощади. Естественно пропитание и обмундирование украинские военные добывают себе сами, используя при этом угрозы, побои, насилие и оружие.

Регулярные грубые нарушения дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели систематический характер, но воспрепятствовать этой вакханалии - опасно для жизни любого командира.

ВСУ и добровольцы из национальных батальонов не гнушаются ничем, выносят из разрушенных и брошенных жилищ все, что представляет какую-либо ценность. Вывозят цветмет, железо, вплоть до заборов и ворот, стройматериалы и ношенные вещи, бомжи и бродяги постеснялись бы брать.

Не могут удержать ни суровые запреты, ни жестокие наказания, потому что дисциплины и порядка в рядах ВСУ не было и нет.

Мародерство и грабеж стали нормой, отсутствие строгого наказания за преступления, повальное пьянство и наркомания, умышленное попустительство со стороны командования работает как средство сохранения хоть каких-то воинов на позициях. Это очевидно, ведь уроженцы Западной Украины всегда считали проживающих в Юго-восточных областях оккупантами москалями, и теперь наступил момент поквитаться за старое, как говорится: забрать свое – чьим бы оно ни было!