Когда наступит последний день Европы? Андрей Фурсов
Как изменилась Германия за последние 75 лет?
Известный историк Андрей Фурсов рассказывает о том, какие мифы окружают неолиберальные реформы, и к какому результату они реально привели. Как была реформирована образовательная система сначала в Германии, а потом и во всей Европе. Почему в качестве общего в ЕС продвигается английский язык. В каком состоянии находятся постзападная гуманитарная наука, способна ли она найти выход из глубочайшего цивилизационного кризиса. Каким образом кланово-олигархическая система России может превратить нашу страну в химеру.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Несмотря на кажущую беспросветность, будущее за Россией http://www.proza.ru/2018/08/03/5