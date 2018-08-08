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Когда наступит последний день Европы? Андрей Фурсов

20:44. 8 августа 2018 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

Как изменилась Германия за последние 75 лет?

Известный историк Андрей Фурсов рассказывает о том, какие мифы окружают неолиберальные реформы, и к какому результату они реально привели. Как была реформирована образовательная система сначала в Германии, а потом и во всей Европе. Почему в качестве общего в ЕС продвигается английский язык. В каком состоянии находятся постзападная гуманитарная наука, способна ли она найти выход из глубочайшего цивилизационного кризиса. Каким образом кланово-олигархическая система России может превратить нашу страну в химеру.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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