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Грифон – символ единой Великой империи. Дмитрий Белоусов. Часть 2

23:41. 8 августа 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Что символизирует грифон.

Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 1 –

В эфире мы рассмотрели следующие вопросы:

История флага Романовых.
Грифон в древнем мире – описание и символика.
Грифон у скифоа-сарматов-гуннов-венедов.
Грифон чингисидов.
Грифон русов.
Грифон на оружии и флагах русских царей.
Итоги.

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Источник: www.youtube.com

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