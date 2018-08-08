Grand Theft Auto: Абхазия
20:26. 8 августа 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Спустя 10 лет после Олимпийской войны, в американской прессе вспомнили про потерянные в Грузии "Хаммеры", доставшиеся российской армии в качестве трофеев.
Сама статья написана в прелестно-незамутненном стиле с прохладными рассказами про то, что Россия напала на мирную Грузию и украла американскую технику, которая там просто на учениях была и к войне отношения не имела.
Назовите это Grand Theft Auto: Абхазия
19 августа, 2008 года, черноморский город-порт Поти, западная Грузия. Российские солдаты, на бронетранспортере буксируют американский “Хаммер” оставшийся после совместных американо-грузинских учений.
Во время военного вторжения в Грузию в августе 2008 года, для «освобождения» самопровозглашенных независимых республик Южной Осетии и Абхазии, российским военным неожиданно подвернулся ценный приз: пять “Хаммеров” Корпуса морской пехоты США.
«Хаммеры», принадлежавшие подразделению 6-го батальона связи – 4-й группе МТО МП роты военной полиции, были захвачены вместе с тем, что «Вашингтон Таймс» назвала «чувствительным коммуникационным и электронным оборудованием» в грузовом контейнере в стратегически важном черноморском порту Поти, где они ожидали отправки в Соединенные Штаты после совместных военных учений США и Грузии в предыдущем месяце. Учения, по-видимому, не помогли предотвратить надвигающееся вторжение.
Вот как, согласно сообщению Independent, произошел захват:
Сегодня утром, в Поти, на Черном море, российские силы заблокировали доступ к военным и коммерческим причалам и отбуксировали ракетный катер «Диоскурия», один из самых современных кораблей ВМС Грузии, вне поля зрения наблюдателей. Через несколько минут раздался громкий взрыв.
Спустя несколько часов фотограф Associated Press увидел, что российские грузовики и бронетранспортеры покидают порт, сверху на БТРах сидело около 20 человек завязанными глазами и в наручниках. Представитель порта Эдуард Машевориани сказал, что эти люди были грузинскими солдатами.
Пять “Хаммеров” могут показаться не такой уж и важной вещью: тогдашний командующий КМП генерал Джеймс Т. Конвей заявил, что были захвачены четыре «обычных Хаммера» и один – бронированный вариант, в то время как представитель европейского командования США лейтенант флота Кори Баркер сказал Marine Corps TImes в то время, что в машинах не было никакой «современной аппаратуры слежения или средств шифрования». (Анатолий Ноговицын, заместитель российского начальника штаба в то время, рассказал «Russia Today», что военные нашли в транспортных средствах «много интересного».)
Но, черт побери, мы хотели получить наши Хаммеры назад! «Я думаю, что мы собираемся отправить россиянам счет и сказать им, знаете что, ребята – либо заплатите, либо верните нам наши машины – сказал в то время Конвей – У нас так бизнес не делается».
В конце концов, мы забыли об украденных Хаммерах. Через несколько месяцев после вторжения русских в Грузию в 2008 году, Барак Обама выиграл президентские выборы и добился “перезагрузки” с правительством России; к 2010 году, когда новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений начал прокладывать себе путь через Сенат, законодатели отвергли закон, который потребовал бы возврата «всей военной техники, принадлежащей США, которая была конфискована» во время вторжения. Так что случилось с этими «Хаммерами»? Согласно сообщению Associated Press того времени, Ноговицын сказал, что Россия рассматривает Хаммеры как «боевые трофеи» и «поэтому не обязана их возвращать». Это означает, что США и грузинские силы, которые в настоящее время участвуют в многонациональных учениях НАТО Noble Partner могут захотеть приобрести одно-два противоугонных устройства . Так знаете ли, на всякий случай.
http://perevodika.ru/articles/1199617.html – цинк
С учетом того, что трофейные "Хаммеры" американцам так и не отдали, а Сенат не принял закон с требованием "вернуть Хаммеры взад", американцы все прекрасно понимали на тему того, кто на самом деле начал войну и какую роль США играли в этой истории.
Поэтому кроме как в рутинной пропаганде, никаких существенных последствий требования США не имели.
PS. Переводика, кстати, после длительного простоя возобновила свою работу и авторы обещают публиковать еще больше различной годноты из зарубежных СМИ.
Источник: colonelcassad.livejournal.com