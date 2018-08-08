Главная » Вооруженные силы, История, Политика

Grand Theft Auto: Абхазия

20:26. 8 августа 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:


Спустя 10 лет после Олимпийской войны, в американской прессе вспомнили про потерянные в Грузии "Хаммеры", доставшиеся российской армии в качестве трофеев.
Сама статья написана в прелестно-незамутненном стиле с прохладными рассказами про то, что Россия напала на мирную Грузию и украла американскую технику, которая там просто на учениях была и к войне отношения не имела.

Назовите это Grand Theft Auto: Абхазия

19 августа, 2008 года, черноморский город-порт Поти, западная Грузия. Российские солдаты, на бронетранспортере буксируют американский “Хаммер” оставшийся после совместных американо-грузинских учений.
Во время военного вторжения в Грузию в августе 2008 года, для «освобождения» самопровозглашенных независимых республик Южной Осетии и Абхазии, российским военным неожиданно подвернулся ценный приз: пять “Хаммеров” Корпуса морской пехоты США.
«Хаммеры», принадлежавшие подразделению 6-го батальона связи – 4-й группе МТО МП роты военной полиции, были захвачены вместе с тем, что «Вашингтон Таймс» назвала «чувствительным коммуникационным и электронным оборудованием» в грузовом контейнере в стратегически важном черноморском порту Поти, где они ожидали отправки в Соединенные Штаты после совместных военных учений США и Грузии в предыдущем месяце. Учения, по-видимому, не помогли предотвратить надвигающееся вторжение.



Вот как, согласно сообщению Independent, произошел захват:
Сегодня утром, в Поти, на Черном море, российские силы заблокировали доступ к военным и коммерческим причалам и отбуксировали ракетный катер «Диоскурия», один из самых современных кораблей ВМС Грузии, вне поля зрения наблюдателей. Через несколько минут раздался громкий взрыв.
Спустя несколько часов фотограф Associated Press увидел, что российские грузовики и бронетранспортеры покидают порт, сверху на БТРах сидело около 20 человек завязанными глазами и в наручниках. Представитель порта Эдуард Машевориани сказал, что эти люди были грузинскими солдатами.

Пять “Хаммеров” могут показаться не такой уж и важной вещью: тогдашний командующий КМП генерал Джеймс Т. Конвей заявил, что были захвачены четыре «обычных Хаммера» и один – бронированный вариант, в то время как представитель европейского командования США лейтенант флота Кори Баркер сказал Marine Corps TImes в то время, что в машинах не было никакой «современной аппаратуры слежения или средств шифрования». (Анатолий Ноговицын, заместитель российского начальника штаба в то время, рассказал «Russia Today», что военные нашли в транспортных средствах «много интересного».)



Но, черт побери, мы хотели получить наши Хаммеры назад! «Я думаю, что мы собираемся отправить россиянам счет и сказать им, знаете что, ребята – либо заплатите, либо верните нам наши машины – сказал в то время Конвей – У нас так бизнес не делается».
В конце концов, мы забыли об украденных Хаммерах. Через несколько месяцев после вторжения русских в Грузию в 2008 году, Барак Обама выиграл президентские выборы и добился “перезагрузки” с правительством России; к 2010 году, когда новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений начал прокладывать себе путь через Сенат, законодатели отвергли закон, который потребовал бы возврата «всей военной техники, принадлежащей США, которая была конфискована» во время вторжения. Так что случилось с этими «Хаммерами»? Согласно сообщению Associated Press того времени, Ноговицын сказал, что Россия рассматривает Хаммеры как «боевые трофеи» и «поэтому не обязана их возвращать». Это означает, что США и грузинские силы, которые в настоящее время участвуют в многонациональных учениях НАТО Noble Partner могут захотеть приобрести одно-два противоугонных устройства . Так знаете ли, на всякий случай.

http://perevodika.ru/articles/1199617.html – цинк

С учетом того, что трофейные "Хаммеры" американцам так и не отдали, а Сенат не принял закон с требованием "вернуть Хаммеры взад", американцы все прекрасно понимали на тему того, кто на самом деле начал войну и какую роль США играли в этой истории.
Поэтому кроме как в рутинной пропаганде, никаких существенных последствий требования США не имели.

PS. Переводика, кстати, после длительного простоя возобновила свою работу и авторы обещают публиковать еще больше различной годноты из зарубежных СМИ.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2008, 888, бронетехника, грузия, идиоты, олимпийская война, поти, США, трофеи, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Абхазия с помощью России обрела права. Русские в Абхазии – бесправие.
.... Русские в Абхазии – бесправие. «Президенту республики Абхазия Сергею Васильевичу БагапшуУважаемый... России, потерявших недвижимость в Абхазии, неизвестно. Независимые аналитики и... измываться над русскими жителями Абхазии, растаптывая их гражданские права...
Что творится в Абхазии, где убили русского туриста
... и бесправия. Несколько лет назад Абхазия славилась своим гостеприимством. Теперь же... — уменьшить репутационные потери. В разговорах абхазы просят «не писать плохого про.... Российские туристы, которые находятся в Абхазии сейчас, напуганы нападением местных на...
Девять лет после войны: как изменились Абхазия и Южная Осетия (ФОТО)
... признание Россией Южной Осетии и Абхазии, также добивавшейся независимости. © РИА...большую ответственность. Южная Осетия и Абхазия стали политическими проектами, «политической ...программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017–2019 годы ...
Александр Росляков. Почему посол РФ в Абхазии служит пощечиной по нашей морде?
... новость: в Гудаутском районе Абхазии на российских туристов напали люди...патриотичного Путина – умом понять нельзя. Абхазия – это очень специфичная горская страна...силу – Конгресс русских общин Абхазии, для сегодняшней Абхазии вступить в Россию – как...
В Абхазии должны были погибнуть 100 тысяч человек
... предлогом охраны железной дороги в Абхазию практически беспрепятственно по суше, морю... по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. «Абхазов всего 80 тысяч, — пояснил он... убивали отнюдь не только одних абхазов, проявляя этакий интернационализм. На ...
Абхазия – геополитический партнер России
...сценариев. На протяжении всей истории Абхазии, территория была лакомым кусочком для... непродолжительного нахождения на территории страны Абхазов? Если хоть единожды побывавши, ...навсегда можно понять-Абхаз жизни своей жалеть не будет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>