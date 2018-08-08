Рад представить очередной выпуск флэш-медийного журнала «Очищение Разума, Души и Тела», который называется «Если болеет ребёнок, лечить надо ПАПУ и МАМУ».

Основу журнала составила статья автора под ником Авега, одно время публиковавшегося на Конте «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ», а также сделанная мной видеоверсия данной статьи.

Ну а для более полного понимания материала добавлены также статьи о «7 Законах Вселенной» и «7 знаках ментального мастерства», «Универсальный Закон Единства и Взаимодействия Противоположностей» (обратили внимание? — не Борьбы, а Взаимодействия).

И как хороший-прекрасный бонус добавлены две техники, позволяющие расчищать «завалы», появившиеся после «̶Б̶о̶р̶ь̶б̶ы̶ ̶Противоположностей»…

«Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

и

«Осознание - техника мгновенного исцеления» с подробными видеоинструкцими.

Журнал представлен в двух вариантах: с расширением .ЕХЕ (исполняемый файл) для ОС Виндовс и с расширением .html (в архиве) для IPhone и IPade.

И обычное напоминание, что материалы взяты из свободного доступа в Интернете со ссылками на источники.

Будьте здоровы.

С уважением — В.Л.

Источник: vk.com