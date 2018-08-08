Дикая дивизия – гордость русской армии
Источник: sevkavinform.ru
Дикая дивизия – это одна из самых надёжных войсковых частей – гордость русской армии… когда вспыхнула война, кавказцы добровольно пошли на защиту России и защищали её беззаветно, не как злую мачеху, а как родную мать. Они сражаются вместе с русской армией и впереди всех и смелее всех умирают за нашу свободу.
Офицер А. Палецкий, 1917 г.
В августе 2014 года исполняется 100 лет со дня образования Кавказской туземной конной дивизии. Ужас внушала врагам одним своим видом эта часть императорской армии, за бесстрашие, отвагу, свирепство и особенный образ в годы Первой мировой войны прозванная Дикой дивизией. Дивизия состояла из жителей Северного Кавказа и Закавказья – мусульман, добровольно принесших присягу Николаю II и обязавшихся защищать Российскую Империю ценой своих жизней от врага. Лишь одну десятую часть дивизии составляли представители российского дворянства, служившие в ней офицерами. Руководил дивизией кавказцев родной брат государя – великий князь Михаил Александрович Романов, генерал-майор по званию. Просуществовала Кавказская туземная конная дивизия три года – с 23 августа 1914 года по 21 августа 1917 года, и все это время до конца своего существования оставалась верна Царю и Царской армии.
Легенды и мифы о Дикой дивизии
Огромное число мифов связано с Дикой дивизией, как плохих, так и преувеличенно хороших. Плохой образ дивизии горцев нынче выгоден различным националистическим течениям и всем тем, кому нужна дестабилизация отношений между народами, населяющими Россию. Однако все «уличения» солдат-кавказцев в дезертирстве или крушении от «меча» Батьки Махно и разбойников под его предводительством совершенно беспочвенны.
Во-первых, нет ни единого документально-зарегистрированного факта или обыкновенного письменного упоминания современников о хотя бы единственном случае побега или отступления. Наоборот, весь офицерский состав «дикой» был поражен преданностью кавказцев. Офицер Кабардинского полка Алексей Арсеньев писал в своем очерке о конной дивизии: «Большинство горцев славной «Дикой Дивизии» были или внуками, или — даже сыновьями бывших врагов России. На войну они пошли за Нее, по своей доброй воле, будучи никем и ничем не принуждаемы; в истории «Дикой Дивизии»- нет ни единого случая даже единоличного дезертирства!».
Во-вторых, относительно «разгрома» чечно-ингушской части Дикой дивизии бандами Нестора Махно – ко времени анархии на Юге Украины в 1919 году Кавказской туземной конной дивизии не существовало, не осталось от нее и ни одной кавалерийской сотни.
Почву для порождения всякого рода легенд готовят и горе-историки из представителей потомков некоторых кавказских народностей. Во сто крат умудряется кое-кто из них преувеличивать заслуги именно своей, пусть и небольшой горстки земляков-воинов, возводя их в ранг чуть ли не спасителей человечества, которым сам Государь якобы слал «братские приветы». Подобное обращение никак не вмещается в рамки этикета Императора, посему историю с благодарственной телеграммой от Царя Николая II принято считать байкой.
Ну и, пожалуй, самые дикие из легенд о кавказской коннице ходили как в тылу, так и внутри вражеской армии. Всеми силами австрийское командование муссировало слухи о кровожадности всадников «откуда-то из глубины Азии, которые ходят в длинных восточных одеждах и в громадных меховых шапках и не знают пощады. Они вырезают мирное население и питаются человечиной, требуя нежное мясо годовалых младенцев». В бою возможно и внушали подобный ужас горские кавалеристы, но по отношению к женщинам и детям ничего подобного не проявлялось. Существует большое число записей современников об уважительном обращении кавказцев к женщинам среди захваченного населения и особом отношении к детям. Вот что писал Илья Толстой, сын Льва Николаевича, военный журналист в годы Первой мировой: «Я жил целый месяц в халупе в центре расположения «диких полков», мне показывали людей, которые на Кавказе прославились тем, что из мести убили нескольких человек, — и что же я видел? Я видел этих убийц, нянчивших и кормящих остатками шашлыка чужих детей, я видел, как полки снимались со своих стоянок и как жители жалели об их уходе, благодарили их за то, что они не только платили, но и помогали своими подаяниями, я видел их выполняющими самые трудные и сложные военные поручения, я видел их в боях, дисциплинированных, безумно отважных и непоколебимых».
Состав самой экзотичной из дивизий русской армии
История возникновения Дикой дивизии началась с предложения в адрес царя Николая II от главнокомандующего войсками Кавказского военного округа Иллариона Воронцова-Дашкова мобилизовать воинственных кавказцев на борьбу против армий, поддерживавших Тройственный союз. Государь одобрил идею добровольного привлечения в войну не подлежавших призыву мусульман-уроженцев Кавказа. От желающих встать за Российскую Империю не было отбоя. Дети и внуки бывших врагов, на протяжении 60 лет стоявших на защите родной земли в годы Кавказской войны, согласились представлять интересы новой родины. В те же дни, сразу после Высочайшего приказа от 23 августа 1914 года, уже были сформированы конные полки из цвета горской молодежи: Кабардинский, Второй Дагестанский, Татарский, Чеченский, Черкесский и Ингушский. Каждый воин при своей черкеске, при своем коне и собственном холодном оружии. Все шесть полков впоследствии организовали в три бригады и один Аджарский пехотный батальон. В первую бригаду входили Кабардинский и 2-й Дагестанский конные полки. В рядах её служили кабардинцы, балкарцы и представители всех народностей Дагестана – аварцы, даргинцы, лакцы, кумыки, лезгины и другие. 1-й Дагестанский конный полк был сформирован ещё раньше и, находясь в составе Третьей Кавказской казачьей бригады, воевал на Юго-Западном фронте. Вторую бригаду составили Татарский полк, куда входили гянджинские азербайджанцы и Чеченский полк, состоявший из чеченцев. Третью бригаду сформировали Черкесский и Ингушский полки, в котором состояли черкесы, карачаевцы, адыги, абхазы и, соответственно, ингуши. Туземной, то есть местной, данную конную дивизию решено было назвать от того, что состав её был исключительно горский, состоящий из местных народностей, исповедующих одну веру.
Наслышанные об отваге горцев русские офицеры считали, что добились больших успехов, сумев привлечь мусульман в свои ряды. Однако, не все было так просто. Много времени потребовалось командованию для того, чтобы отучить туземцев от неприемлемых в ходе европейских методов ведения войны привычек и обучить армейской дисциплине, что было блестяще достигнуто к концу военной кампании. В первую очередь, от горцев требовалось привести свой внешний вид в порядок. Мохнатые папахи, длинные бороды и обилие кинжалов на поясах пугали не только противников, но и все командование дивизии своим разбойничьим видом. Тяжкие как для кавказцев, так и для русских офицеров месяцы обучения манерам, исполнению команд, стрельбе из винтовок и пользованию штыками были впереди. Большую помеху в работе над образом солдата создавала присущая народам Кавказа гордость и нежелание подчиняться. Тем не менее, обучению горцы поддавались легко, так как с детства были приучены к дисциплине и уважению старших. Только вот обозные команды из горцев создать так и не удалось, пришлось в «унизительный» обоз набирать солдат из числа русских крестьян. Другой проблемой в армии стала особая манера верховой езды горских бойцов – с упором на один бок. После долгих переходов такая манера калечила лошадей, и понадобилось много времени, чтобы приучить солдат к обычной езде. Помехи в строю создавал и обычай кровной мести. Необходимо было при организации батальонов учитывать межличностные и межродовые отношения горцев. Долго пришлось отучивать кавказцев и от грабежей на захваченных территориях, относившихся ко всему имуществу завоеванного населения как к трофею по восточному принципу ведения войны.
В целом же, атмосфера внутри дивизии царила близкая к идеалу. Существовала взаимовыручка, уважение друг к другу, а также почтение, которое не всегда проявлялось по отношению к старшему по званию, а именно почетом в горской среде пользовались те, кто обладал хорошими личностными качествами и храбро шел в атаку. Показательным примером внутренней дисциплины в дивизии служило и уважение к представителям других конфессий. Так, при нахождении за столом большего числа мусульман, христиане в знак уважения сотоварищей надевали головные уборы, как того требовали нормы магометан. Если же случалось, что во время совместного принятия пищи количество христиан превышало остальных, то горцы снимали головные уборы в знак уважения русского обычая.
В каждый эскадрон дивизии определялся мулла. Священнослужитель не просто одухотворял единоверцев, а был вправе разрешить самые сложные конфликты и обострения между земляками, в случае их возникновения в эскадроне, так как к нему не могли не прислушаться. Мулла, кроме всего прочего, наряду с остальным составом ополчения участвовал в боях.
Не менее экзотичным был и офицерский состав «Дикой». В него вошли все, кого прельщала полная приключений жизнь и отважное командование в лице Великого Князя. Не только кавалеристы, но и артиллеристы, пехотинцы и даже моряки, ушедшие в запас перед войной явились в удивительную дивизию. Двадцатью нациями пестрели офицеры конницы – от французского принца Наполеона Мюрата, итальянских маркизов, прибалтийских баронов до русской и кавказской знати, в числе которых сын Льва Толстого – Михаил, а также персидского принца Фейзуллы Мирзы Каджара и многих других. Все они служили под царственным началом Михаила Александровича, самого обаятельного и прекрасного из командиров и слишком смелого для своего статуса, горячо любимого горцами за свой нрав, чистое сердце, скромность и бесхитростность, присущую им самим. Генерал-майор русской армии вместе с офицерами на протяжении всего своего командования дивизией ютился в тесных халупах, а во времена зимних боев в Карпатах ночевал в землянках.
Великие подвиги
Четыре месяца понадобилось на обучение Дикой дивизии и полное её формирование. К ноябрю 1914 года полки кавказской конницы были переброшены на австрийский фронт (Юго-Западный) в Галицию, что в Западной Украине.
Илья Толстой, впервые увидевший ряды Дикой дивизии именно в Галиции, отметил их торжественное шествие по Львову записью: «Под скрипучий напев зурначей, наигрывающих на своих дудочках свои народные воинственные песни, мимо нас проходили нарядные типичные всадники в красивых черкесках, в блестящем золотом и серебром оружии, в ярко-алых башлыках, на нервных, точеных лошадях, гибкие, полные гордости и национального достоинства. Что ни лицо, то тип; что ни выражение — выражение свое, личное; что ни взгляд — мощь и отвага…»
С тяжелых кровопролитных боев начался путь горских кавалеристов. С наступлением небывало ранней и заснеженной зимы им предстояли ожесточенные бои в Карпатах у деревень Полянчик, Рыбни, Верховина-Быстра в декабре 1914 года. При отражении наступления австрийцев на Перемышль в январе 1915 года, горцы понесли огромные потери. Тем не менее, враг отступил, а к следующему месяцу русская армия усилиями Дикой дивизии заняла город Станиславов. Много сыновей народов Дагестана полегло на полях сражений под деревней Шупарка осенью 1915 года, которые, отдав свои жизни, открыли новые героические страницы истории русской армии.
Одним из переломных моментов, позволивших императорским войскам пробираться вглубь вражеских позиций, стали события февраля 1916 года. Благодаря отваге чеченской полусотни, разгромившей армию австро-венгров, русская армия перебралась с доселе занимаемого левого побережья Днестра на правое, где были сосредоточены вражеские войска.
Кавалеристы Дикой дивизии приняли участие и в знаменитом Брусиловском прорыве летом 1916 года. Часть конницы – Ингушский и Чеченские полки, временно примкнула к Девятой армии Юго-Западного фронта, участвовавшей в прорыве. В общей сложности всеми шестью полками Дикой дивизии было проведено 16 конных атак за весь 1916 год – таких успехов не достигала в истории русской армии ни одна кавалерия. А количество пленных превышало численность самой кавказской дивизии в несколько раз.
Зимой того же года полки Дикой дивизии в составе корпуса Четвертой армии были переброшены в Румынию. Здесь уже в 1917 году горцев застала весть о революции и отречении Царя от престола. Недоумевавшие от потери Государя, кавказцы все же остались верны своему командованию и без него. Летом 1917 года решено было направить «диких» в Петроград для подавления революционного восстания. Однако, напуганные такой вестью большевики и Временное правительство, воцарившееся в дни безвластия в России, решили во что бы то ни стало остановить горцев. Не силой, а словом. Для начала был организован торжественный прием кавалеристов, где и прозвучали пламенные речи о том, что если доблестные воины хотят для России лучшего будущего, то разумнее будет им оставаться в стороне от гражданской войны. К переговорам был привлечен проживавший в Петрограде внук Имама Шамиля – Мухаммад Захид Шамиль. Горцы не могли не прислушаться к потомку великого имама.
Осенью все того же 1917 года, уже переорганизованная в Кавказский конный корпус туземная дивизия под командованием Петра Алексеевича Половцева была отправлена домой – на Кавказ, где окончательно расформировалась, и к декабрю полностью прекратила свое существование.
Множество имен героев той войны и их незабвенных подвигов донесены до нас как рассказами предков, так и документацией штаба Кавказской конной дивизии. За три года существования «Дикой» семь тысяч наших земляков участвовали в сражениях. Половина их удостоилась Георгиевских крестов и медалей за исключительную храбрость. Много их полегло вдали от родины, так и оставшись там навеки. История «Дикой дивизии» — реальная история. Гордость за подвиги предков останется в наших сердцах тем огоньком, который будет греть их еще долгие годы, напоминая о тех, от кого мы произошли.
Жемилат Ибрагимова
Источник: nstarikov.ru
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Ну кому нужны эти грязные фейки??? зачем позорить ресурс…
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http://maxpark.com/user/3382464505/content/777719
“В состав группы вошло несколько офицерских полков, сводные казачьи части и 1-я Туземная дивизия, укомплектованная чеченцами и ингушами. Дивизия была наследницей царской, широко разрекламированной “дикой дивизии”, которая якобы отличалась повышенной боеспособностью. Откуда взялся этот миф, непонятно до сих пор.
Итак, на расправу с украинскими степняками отправились “лучшие воины мира” − вайнахи.
К октябрю 1919 года армия Нестора Махно отступала под натиском офицерских и казачьих частей. Туземная конница находилась во втором эшелоне, занимаясь грабежами и насилием.
По воспоминаниям очевидцев, даже латышские стрелки не были столь жестоки. Свидетельствует офицер Туземной дивизии Де Витт: “Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он — разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма”.
У села Перегоновка ударная офицерско-казачья группа в 20 тыс. штыков и 10 тыс. сабель была буквально уничтожена.
Исход сражения решила махновская конница под командованием инспектора кавалерии Дорожа. Последнюю решающую атаку повел сам Нестор Иванович. Лаву кавалерии поддержал пулемётный полк Кожина – около сотни тачанок, сведённые в один кулак.
Уникальное изобретение батьки Махно, в манёвренных боях его тачанки буквально топили противника в потоке раскаленного свинца. Бывали случаи, когда хлопцы “выкашивали” целые полки. Любопытно, что лучшие тачанки реквизировали у немцев-колонистов.
Разгром
Ночная битва под Перегоновкой считается самой кровавой и тяжелой за все годы махновщины. 51-й Литовский офицерский полк полностью изрублен. 1-й и 2-й Лабинские пластунские полки сдались. Каре из 1-го Симферопольского, 2-го Феодосийского и Керчь-Еникальского офицерских полков оказало ожесточённое сопротивление, но повстанцы ударили с тыла, и строй распался. Гнали офицеров 25 верст, покрывая поля изрубленными телами, топили в реке. 6 тысяч деникинцев были убиты, еще столько же попали в плен.
Казалось бы – настало время показать себя Туземной конной дивизии! Однако грабить и насиловать крестьянок гораздо легче…
В первом же бою у роковой Перегоновки “непобедимые горцы” потеряли треть нукеров. “Салоеды”, которым “сам Аллах велел быть рабами джигитов” – неоднократно сходились в рукопашную, а под занавес боя буквально расстреляли несколько туземных эскадронов из пулемётных тачанок.
Махновцы умели наступать в сомкнутом конном строю и недаром прослыли “рубаками”. Красный комбриг А.Рыбаков вспоминал, как запросто, “одним ударом разрубывалась голова, шея и пол-туловища, или пол-головы скашивалось так точно, будто резали арбуз”.
Настроение дополнит еще одна цитата из мемуаров де Витте: “Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4-го ребра, и проч. — так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки”.
Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо. Страшные для мирного и безоружного населения, “лихие” кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом совершенно чудовищные потери.
Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть. Пленный белый офицер мог рассчитывать на быструю смерть, солдат вообще выпускали на волю. Горцам-насильникам это не грозило. Пуля в таких случаях казалась редким счастьем.
В бою под Александровском (нынешнее Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка “туземцев”, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери повстанцев составили 40 человек, потери джигитов больше – 1200 всадников.
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом. Сейчас это Днепропетровск. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре.
700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: “Больше всего досталось кавказским частям − чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии”.
После махновского разгрома генералу Ривишину удалось сформировать новую “дикую дивизию”. Но это были люди, окончательно сломленные потерями и бегством. Какая-либо дисциплина пала окончательно. Остался один примитивный грабёж.
Дивизию перебросили в Крым, и называлась по-разному: то Чеченской конной, то Крымско-туземной бригадой… Суть была одна. Вот что пишет генерал Слащёв-Крымский: “Великолепные грабители в тылу, эти горцы налёт красных в начале февраля на Тюп-Джанкой великолепно проспали, а потом столь же великолепно разбежались, бросив все орудия. Красных было так мало, что двинутая мною контратака их даже не застала”.
Генерал Слащёв заслуженно считался одним из лучших полководцев Белого движения. Крымская операция покрыла его славой. Но даже он не раз говорил: “Моя мечта – стать вторым Махно. Вот противник, с которым не стыдно драться”.
Тогда Нестор Иванович был союзником большевиков. К Джанкою прорвался “блуждающий” полк махновцев. Украинский выговор напавших моментально восстановил в мозгах горных “мачо” жуткие картины боёв осени 1919 –го – и они тут же дали дёру.
При Союзе местные исследователи Гражданской войны старательно обходили тему жесточайшего разгрома 1-й Туземной дивизии в степях Юга Украины. Слишком не вписывалась она в трафарет “дружбы советских народов”.”