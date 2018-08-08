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ЦИК одобрил референдум по пенсионной реформе

14:26. 8 августа 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:


Впервые с 1993 года в России может пройти общегосударственный референдум. Сегодня ЦИК формально одобрил формулировки вопросов, которые могут быть вынесены на общегосударственный референдум.
Ранее, ЦИК отказал КПРФ в проведение референдума о повышении пенсионного возраста, сославшись на то, что заявители коряво составили вопрос. Вместе с тем, ЦИК предложил КПРФ пересоставить вопрос и вновь его подать на рассмотрение.
Сегодня переформулированные вопросы от трех инициативных групп были повторно рассмотрены и одобрены.

Звучат они так:

1. "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?". (от СР)
2. "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?". (от общественников)
3. : "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?". (от КПРФ)

Как сообщает ТАСС http://tass.ru/politika/5438854, теперь дело за инициативными группами.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). Избирком, в который поступило первое ходатайство о регистрации подгруппы, направляет в ЦИК формулировку предлагаемого вопроса для проверки на соответствие требованиям закона. ЦИК утверждает заключение о том, соответствует ли закону вопрос референдума, на основании этого региональный избирком регистрирует инициативную подгруппу или отказывает ей в регистрации.
При этом в одном регионе две инициативные группы со схожими вопросами референдума зарегистрированы быть не могут, предпочтение отдается той, которая подаст документы первой. Поскольку у трех инициаторов вопросы похожи и посвящены одной теме, зарегистрировать группы в половине субъектов каждой из них "невозможно с математической точки зрения", отметила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.
После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов. Если подписи будут признаны достоверными, ЦИК даст разрешение на проведение референдума.

Таким образом, наиболее предпочтительные позиции у КПРФ, у которой имеется достаточное кол-во представительств в регионах, чтобы выполнить требования ЦИК по собраниям, ну а далее встанет вопрос о сборе 2млн. валидных подписей. В принципе, при активной пропаганде это вполне реально, если работа будет вестись добросовестно при сотрудничестве с другими партиями, общественными организациями и профсоюзами. Главное, чтобы не получилось как с референдумом по возвращению Дзержинского на Лубянку.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: КПРФ, пенсионная реформа, референдум, ЦИК
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