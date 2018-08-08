Абрамович и Абрамов продают месторождение на Чукотке казахам за $900 млн .

Казахстанский производитель меди и золота Kaz Minerals объявил о покупке за $900 млн медно-золотого Баимского месторождения. Оно расположено на Чукотке, запасы – 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота. Здесь предполагается добывать руду и производить концентрат – 250 000 т меди и 400 000 унций золота (все в пересчете на металл) ежегодно.

Баимское месторождение принадлежит консорциуму частных лиц, включая Романа Абрамовича и Александра Абрамова, следует из сообщения Kaz Minerals. Президент фонда Invest AG Абрамова и его партнера по EvrazАлександра Фролова Сергей Братухин, а также представитель Millhouse подтвердили сделку с Kaz Minerals.