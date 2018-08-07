Тёмное завтра без светлого будущего?

Но давайте поймём главное: как пришло, так и уйдёт . Призвав заботиться только о себе, «жить настоящим», «здесь и сейчас» – либерализм сведёт в итоге владыку Космоса обратно к мохнатому первобытному чмо.

Цивилизация – это осознание человеком неразрывной связи себя с человечеством (личной краткости с вечным движением) и стремление ко благу всего человечества, а не только одного себя. Проще говоря, цивилизованный человек начинает заботиться о человечестве так же, как дикий заботится сам о себе. И такой переход меняет всё: превращает волосатое чмо [1] , прячущееся от хищников по пещерам – во владыку Космоса и Атома.



То есть – жить для своего удовольствия, используя всё окружающее, но не заботясь о нём. Заменить в конечном счёте скотоводство на охоту (охотник съедает дичь, но не выращивает её, берёт в готовом виде), а земледелие – на собирательство.

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Никто во внекультовых обществах не будет строить долгосрочные программы.

Во-первых, и в голову не придёт, вне культа (идеологии), а во-вторых, налётчики-соседи разрушат.

Переход человечества от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству не был однократным и необратимым (как думают наивные марксисты и прочие экономикоцентристы). Нельзя сказать, что в этом великом переходе безусловное удобство сменило безусловное неудобство, да так, что ни у кого и мысли нет «вертать взад»…

Хищные кочевники степей, разбойники моря, норманны и прочие пираты – существовали посреди вполне уже оседлых цивилизаций, но веками предпочитали разбой и удачу – планомерному созидательному труду. Почему вы считаете, что всякий мечтает перейти от даров удачи к скучному кошту честно заработанного?

Да ведь и отделить честно-заработанное от удачливо-пойманного тоже можно только в рамках храмовых культов, где выведены (из религиозных заповедей) деяния почтенные, малопочтенные и запретные!

Почему вы думаете, что каждый номад-налётчик считал себя нечестным? Он налетал и грабил, а врать – может быть и не умел совсем. Просто его представления о добре и зле были в голове размытыми и смутно-сумрачными.

Веками огромные массы людей пытались вырваться из скуки планового труда к романтике разбоя (охоты и собирательства), от оседлости на пашнях и в мастерских – обратно к варварским кочевьям. И когда культ ослабевал в обществе – всякий раз нарастал элемент разбоя: хоть в Средние Века, хоть в 90-е годы нашей приватизации, хоть в Евразии, хоть в Америке.

Не нужно врать, что честный труд выгоднее бандитизма, это не так: вас практика разоблачит и обманщиками выставит.

Надо о другом сказать: что бандитизм есть грех, каким бы выгодным ни оказался, бандитизм погубит бессмертную душу человека. Но вне религии такие разговоры, сами понимаете – ни о чём…

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С точки зрения ОТЦ[2] человек ищет выхода из бессилия и бессмысленности в таких конструкциях мысли, которые дают ему силу и смысл.

Ключевое значение тут имеет образ светлого будущего, заменяющий замурованный "тупик грядущего небытия" у смертопоклонников.

Вначале образ светлого будущего – и лишь потом наука, культура, социальные гарантии, всё прочее.

Почему? Объясняю.

Человек живёт плохо, думает жить лучше. Создаёт образ «счастливого завтра».

Но ведь переход туда требует усилий. Конечный идеал требует новых технических средств – с имеющимися его не достичь.

Отсюда вытекает вся наука – как эволюция приспособлений техники для достижения умозрительного идеала жизни.

Если ты не думаешь строить многоэтажки – то зачем тебе башенный подъёмный кран? У жителей «хат с краю» таких кранов нет, потому что им и не нужно. У них цели нет – создавать башенный кран, их одноэтажки вполне устраивают.

Можно придумать машину для того или для этого, но нельзя придумать машину ни для чего. Вначале идеал, к которому нужно перейти – и лишь потом машина, которая технически обеспечивает переход.

Если нет в головах устойчивого образа светлого будущего, то науке и технике хана: у них нет цели, нет заказа и заказчиков, им нет смысла существовать.

То, что случается само собой (без ухищрений инженера) – произойдёт и так, без всякой техники… И Солнце встаёт, и реки текут – без человеческого участия!

Светлое будущее формирует не только науку, но и культуру.

Поскольку ясен умозрительный идеал иной жизни (чем та, которая есть) – нужны и новые люди для неё. Старые-то только для старого быта сгодятся.

И пока наука приспосабливает под идеал технические устройства, культура готовит под идеал человека. Культура формирует личность с заданными параметрами, так же как наука формирует технику с заданными параметрами.

А теперь мысленно уберите образ светлого будущего. Ну, вот тот коммунизм, которым нас с вами в детстве пичкали. Скажите – «да хрен с ним, пусть всё идёт, как идёт, жизнь коротка, главное жить сегодня с удовольствиями»… Что станет с наукой?

В общем, вы уже примерно видите, что с ней происходит. Фундаментальные исследования отмирают первыми, прикладные живут подольше, но в итоге сводятся к мелкому маркетинговому дизайну. Человеческое знание деградирует в головах, утрачивая способность обращаться со сложными техническими системами прошлого.

А на что, скажите, работать культуре – если нет параметров будущего идеального человека? На что ей работать, если она не будет пропагандировать новые образы и выкорчевывать старые «пережитки»? Она же просто превратится в кал! Жидкий понос бессмысленного и беспощадного самовыражения кривляющегося игривого скота!

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Тот, кто не рисует перед своей мечтой точного образа светлого будущего, куда нужно во что бы то ни стало попасть – обречён в итоге остаться и без науки и без культуры, и без всего человеческого.

Лозунг либералов «просто жить!» – делает жизнь всё проще и проще, сводя к чистой зоологии. Если считать светлым будущим «просто жить ни о чём не заморачиваясь» – то мы придём к идеалу овоща в питательной среде, приведём туда и науку и культуру.

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При этом успехи движения в никуда – более чем налицо сегодня.

[1] Нет единой точки зрения на происхождение данного слова. В историко-этимологическом словаре «Русский жаргон» утверждается, что оно возникло в уголовном арго и, вероятно, представляло собой аббревиатуру от «человек морально опустившийся».



В. С. Елистратов в «Толковом словаре русского сленга» упоминает также иную расшифровку — «части материального обеспечения» (в качестве уничижительного названия служащих частей материального обеспечения солдатами Красной Армии) и, кроме того, приводит версию о сближении слова с американским идишеизмом англ. schmo «тупица, зануда» из идиш שמאָק (shmok) «пенис; дурак». Впоследствии, возможно, семантически сблизилось с арготизмами чмок («форма издевательства») и чмокать («бить»).

[2] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации. Изучает и систематизирует явления, которые есть во всех цивилизованных формах быта, одновременно присутствуют во враждующих системах, переходят в целостном виде (ядро завета) из седого прошлого в будущее.





А. Леонидов

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