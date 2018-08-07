Сводки от ополчения Новороссии 07 августа 2018
16:33. 7 августа 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 16:14 ВСУ уничтожили машину с медработниками на юге ДНР.
- 16:03 Народная милиция ЛНР об обстановке на линии соприкосновения.
- Вчера 23:55 Жительница п. Северный о том, с кем на самом деле воюет Украина.
ВСУ уничтожили машину с медработниками на юге ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Народная милиция ЛНР об обстановке на линии соприкосновения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жительница п. Северный о том, с кем на самом деле воюет Украина
К оглавлению | Источник: www.youtube.com