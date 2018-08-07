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Рыба из-под Крымского моста

10:50. 7 августа 2018 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал:


Современные Остапы Бендеры не дремлют.



Вчера, кстати, был поставлен рекорд по движению автотранспорта по Крымскому мосту. За сутки в обе стороны проехало более 32 тыс. автомобилей.
Привет прохладным рассказам про то, что мост может и построят, но по нему никто не поедет, потому что – в Крыму неинтересно, ветер сдувает машины, люди боятся что мост рухнет, в знак поддержки Украины и т.д.


Готовность свай и опор железнодорожной части Крымского моста на начало августа 2018 года.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: крым, Крымский мост, юмор
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Один комментарий»

  • 104 80
    Просто шел мимо 7 августа 2018 в 13:25 Ссылка Пометить
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    “Привет прохладным рассказам про то, что мост может и построят, но по нему никто не поедет, потому что – в Крыму неинтересно, ветер сдувает машины, люди боятся что мост рухнет, в знак поддержки Украины и т.д.”

    Этот проект – лицо России в Крыму. Если на таком месте построить мост, который простоит не одно поколение, то это мощнейший пиар для России. Для этого можно использовать лучшие технологии, материалы и любые деньги.

    Поэтому у меня не разу не было сомнения, что мост построят и стоять будет, и если там все подвижно, то и изгибаться будет, если надо. Это должно быть очевидно всем, даже тем, кто выпускает байки, про то, что там ничего никак не построить.

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