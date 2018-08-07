Рыба из-под Крымского моста
10:50. 7 августа 2018 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал: brahman
Современные Остапы Бендеры не дремлют.
Вчера, кстати, был поставлен рекорд по движению автотранспорта по Крымскому мосту. За сутки в обе стороны проехало более 32 тыс. автомобилей.
Привет прохладным рассказам про то, что мост может и построят, но по нему никто не поедет, потому что – в Крыму неинтересно, ветер сдувает машины, люди боятся что мост рухнет, в знак поддержки Украины и т.д.
Готовность свай и опор железнодорожной части Крымского моста на начало августа 2018 года.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“Привет прохладным рассказам про то, что мост может и построят, но по нему никто не поедет, потому что – в Крыму неинтересно, ветер сдувает машины, люди боятся что мост рухнет, в знак поддержки Украины и т.д.”
Этот проект – лицо России в Крыму. Если на таком месте построить мост, который простоит не одно поколение, то это мощнейший пиар для России. Для этого можно использовать лучшие технологии, материалы и любые деньги.
Поэтому у меня не разу не было сомнения, что мост построят и стоять будет, и если там все подвижно, то и изгибаться будет, если надо. Это должно быть очевидно всем, даже тем, кто выпускает байки, про то, что там ничего никак не построить.