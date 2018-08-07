О покушении на президента Венесуэлы

В своё время в нашей литературе было очень много рассуждений о том, почему русские террористы конца XIX века оказались технически отсталыми: почему они устраивали 7 неудавшихся покушений и одно удавшееся на императора Александра II при помощи ручных гранат, подземных минных подкопов — вместо того, чтобы немного потренироваться по части стрельбы и убить его из обычной тогдашней армейской винтовки? Эти винтовки уже тогда доставали более-менее надёжно примерно на полкилометра. Но пришлось ждать ещё целую эпоху, прежде чем, наконец, террористам (спецслужбистам?) удалось сообразить, что к чему, и президента Кеннеди застрелили из снайперской винтовки. Так вот, насколько я могу судить, нынешние террористы, в отличие от тогдашних, следят за военными новшествами очень внимательно.

Кстати, недавно случилась террористическая атака на авиабазу Хмеймим, где в Сирии размещается российская боевая авиация, и эта атака была совершена тоже с помощью беспилотных летательных аппаратов. Тогда аппараты пытались оформить как «кустарники». Но специалисты считают, что это была весьма высокая профессиональная работа, так что там вполне мог наблюдаться американский след. Вот и сейчас я не исключаю, что специалисты, покопавшись в тонкостях оборудования, использованного при венесуэльском теракте, тоже найдут след всё тех же Соединённых Государств Америки. Самопровозглашённых, кстати, чего они другим странам пытаются не позволять.

Не исключено, что это работа профессионалов, но всё-таки нельзя исключать и того, что эта работа любительская. Ещё неизвестно, какой из вариантов хуже. Потому что профессионалы, те же американцы, убивают только по решениям политиков своих стран и для такого решения нужны, как правило, серьёзные основания — хотя бы внутри этой страны,. Тогда как террористов много, есть среди них любители самых разных политических категорий, и невозможно предсказать заранее, кому из них что придёт в голову,.

Но в любом случае вполне понятно, что беспилотная техника сейчас доросла до уровня, допускающего массовое поражение целей, а также прослушивание противника. Технология атак при помощи беспилотников переходит из разряда экзотики в разряд легко и удобно доступных инструментов. Как к этому приспосабливаться? Конечно, в значительной мере должны модернизироваться курсы специальных служб. Думаю, что ограничение на лётные данные беспилотников, доступных свободному обращению, и контроль за возможностями полёта беспилотников, выходящих за эти ограничения — это мера вполне своевременная.

Собственно беспилотники мы с вами могли делать и в нашем детстве, купив моторчик, каркас самолётика и радиоуправляющее устройство в магазине «Пионер». Радиоуправляемыми моделями, авиамоделизмом занимались тысячи детей и взрослых только в нашей стране. Что же такое произошло в десятых годах XXI века, что игрушки стали опасным оружием?

Главное достижение — это существенное повышение частоты, на которой работают массовые устройства связи. Вообще надо сказать, что этот процесс перехода на всё более высокие частоты у нас недооцениваются, а он затронул многие сферы жизни, а не только собственно связь. Такая доступность связи сделало авиамоделизм доступным многим тысячам человек одновременно и в одном и том же месте. И это действительно создало качественно новые возможности. Тысячи человек в одном месте — это громадный рынок. На такой рынок можно уже делать большие количества аппаратуры, и это, в свою очередь, означает, что аппаратура для управления беспилотными моделями становится дешевле и доступнее для всех желающих. А это повышает и число желающих. Таким образом, технический скачок — повышение доступных частот — влечёт за собой множество новых применений. До появления высокочастотных схем управления беспилотными моделями отработка возможностей самих моделей шла несравненно медленнее. И раз так, то и военные их применения были далеко не очевидными, поскольку беспилотная аппаратура давностью всего в пару десятилетий была настолько громоздкой, сложной и дорогой, что рассчитывать на её успешное применение в боевых условиях было просто невозможно. Так что речь идёт в первую очередь об очередном достижении в области связи, из чего проистекли все остальные последствия.

Политическая составляющая. В Венесуэле заявляют о том, что за терактом «фланелевых» террористов стояла смычка Колумбии, местного право-либерального движения, связанного с криминалом, а за всем этим Вышингтон. Так кто же запустил дроны — криминал, Колумбия, местные правые или США?

Насчёт взаимоотношений Колумбии с Венесуэлой могу сказать, что там очень старый конфликт, насчитывающий многие десятилетия, а то и пару веков. То есть практически с момента образования обоих государств. Тут главная проблема в том, что основатель независимости Латинской Америки от Испании Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад Боливар де ла Консепсьон-и-Понте Паласиос-и-Бланко совершенно искренне рассчитывал, что государства, отделившись от метрополии, воспользуются обретённой свободой для того, чтобы создать единое независимое государство с единой культурой. Но единства не получилось. Наоборот, бесчисленные осколки испанской империи начали ожесточённо перетягивать одеяло на себя. Я не берусь судить, что было бы полезнее, скажем, для той же Колумбии пару веков назад, но понятно, что сейчас она бы с удовольствием перетянула одеяло от Венесуэлы на себя. Так что взаимоотношения между ними то и дело доходят до конфликта, и обе стороны это прекрасно помнят.

Что касается криминальной стороны этого дела, то Колумбия — основной в Латинской Америке центр производства кокаина. Собственно, кустарник кока больше выращивают в Боливии, но там очень жёстко контролируют его выращивание и переработку. Практически все боливийские урожаи идут на традиционное местное потребление. Надо сказать, что у малых доз кокаина есть немало полезных применений, и в Боливии, как известно, его употребляют медицински проверенным способом. А при передозировке кокаин становится убийственным наркотиком, вызывающим привыкание с одного приёма. Именно Колумбия стала латиноамериканским центром наркомании и этим представляет несомненную угрозу и для себя и для всех окружающих. В том числе крайне опасна для Венесуэлы. Там эта самая мафия пыталась угнездиться и влиять на политику весьма давно, поэтому тамошняя власть непримиримо враждует с наркомафией.

Но всё же куда более вероятным представляется американский след. Для Соединённых Государств Америки именно Венесуэла представляет главную опасность во всём регионе. Прежде всего потому, что возможности американских экономических санкций именно против Венесуэлы весьма ограничены. Дело в том, что американская нефтеперерабатывающая промышленность заточена под переработку смеси канадской и венесуэльской нефти вполне определённого состава. Не будем вдаваться в технологические подробности, почему им важна именно такая смесь, но это значит, что отказаться от закупок венесуэльской нефти американцы практически не в состоянии — это может парализовать их собственный внутренний топливный рынок, что обернётся катастрофой всей американской экономики. Поэтому возможности экономического давления именно на Венесуэлу у американцев гораздо меньше, чем на любую другую латиноамериканскую страну. И именно поэтому им приходится душить Венесуэлу не только экономически, но и время от времени атаковать в соответствии с высказыванием прусского военного теоретика Карла Филиппа Готтлиба фон Клаузевицв: «Война — это продолжение политики иными средствами».

Когда мы говорим про эти иные средства, вспоминается скоропостижная кончина Чавеса. Это мог быть наведённый рак? Нынешняя медицина не нашла ещё окончательную причину рака. Рассматриваются множество вариантов, но все они, пожалуй, промежуточные. Поэтому невозможно однозначно утверждать, что рак Чавеса искусственно наведён. Но, с другой стороны, если практически одновременно у нескольких крупных латиноамериканских руководителей, неприемлемых для Соединённых государств Америки, обнаружились различные формы рака, то, как говорится, это неспроста…

Международная реакция. Те же Соединённые Государства Америки решительно отмежевались от обвинений в организации теракта, но осуждения попытки покушения не было. Такое осуждение последовало, кстати, со стороны очень небольшого числа стран (в том числе России). С чем связана такая вялая международная реакция? Нет ли тут и такого, что очень многие страны боятся раздражать Америку? А выражение какой-то, пусть даже самой благопристойной, поддержки Мадуро в Соединённых Государствах может быть воспринято как поддержка, как говорят американцы, «латиноамериканского диктатора». Я не исключаю и такой мотив, но полагаю, что те, кто им руководствуются, опасаются совершенно зря. Соединённые Государства Америки собственноручно организовали себе столько противников, что сейчас у них элементарно не хватает сил на вражду со всеми странами. И думаю, в ближайшее время им придётся значительно аккуратнее дозировать свою вражду.

Источник – http://zavtra.ru/

Источник: vassermans.ru