“Людей сбивало с ног и бросало в пылающее пекло” – почему атомную бомбу не сбросили на Токио

В ночь с 9 на 10 марта 1945 года с Марианских островов вылетело 334 бомбардировщика B-29 и взяли курс на Токио. Самолеты несли зажигательные бомбы, около тысячи бомб в каждом. Эти небольшие бомбы были собраны в кассеты, в каждой бомбе было литров семь напалма, недавно изобретенного американскими учеными. Напалм – это жидкое, легко воспламеняющееся вещество, основой его является бензин, в который добавлены присадки, повышающие температуру и время его горения.B-29 летели на высоте всего полтора-два километра и вышли точно на город. Ночь была лунной, видимость отличной, река Сумида, протекающая через город, серебрилась в лунном свете, что делало ее прекрасным ориентиром.В те далекие времена доля каменных строений в Токио составляла менее 5%, остальное – одноэтажные дома из картона и бамбука, разделенные узкими улицами. Густо застроенный и плотно населенный город был идеальной целью для применения зажигательных бомб. Не ожидавшие ночного налета жители спокойно спали в своих домах.Более 300 тысяч напалмовых бомб вызвали пожары на огромной площади. Беззащитный город вспыхнул, как гигантский костер. Вскоре пламя над Токио поднималось на несколько сотен метров. Одновременное горение сотен тысяч деревянных строений привело к возникновению огненного шторма. Потоки раскаленного воздуха, температура которого над центром горевшего города превышала 1 000оС, стремительно поднимались ввысь, вызывая с окраин настолько интенсивный приток свежего воздуха, что его скорость достигала ураганной. Сила ветра была такова, что людей сбивало с ног и бросало в пылающее пекло.Многие погибли не от огня, а от жара и удушья, так как раскаленным воздухом, в котором к тому же в пламени пожаров выгорел кислород, дышать невозможно. Поэтому бомбоубежища, способные укрыть от разрывов фугасных бомб, становились могилами для тех, кто надеялся в них найти спасение.На площади, равной 41 км2, в огне пожара сгорело 330 тысяч домов, всего было разрушено 40% застройки города.Согласно официальной статистике население Токио в 1935 году насчитывало 6,4 млн человек, в 1940 – 7,4 млн. Вместо ожидаемого роста, в 1945 году после бомбардировки оказалось всего 3,5 млн, т.е. на 3,9 млн меньше. К последствиям бомбардировки всю эту величину относить нельзя, так как многие мужчины призывного возраста находились в рядах действующей армии, а часть населения еще до катастрофы покинула город.Расчеты показывают, что к началу 1945 года в Токио оставалось около 5,8 млн жителей. Напалм, впоследствии признанный мировым сообществом оружием массового поражения, уничтожил 5,8-3,5=2,3 млн человек. Удар был нанесен по безоружным и беззащитным людям, преимущественно, женщинам и детям.Бомбардировка привела к таким потерям, что численность населения города, достигнутая в 1940 году, была восстановлена только лишь в 1953 году. Следовательно, на восстановление численности потребовалось целых 13 лет. И это при том, что в послевоенные годы численность росла значительно быстрее, чем в довоенные: за 15 лет с 1925 по 1940 население Токио выросло на 2,86 млн, а с 1950 по 1965 – на 4,59 млн.Общепринятая статистика говорит о том, что потери были значительно меньшими: 200 или даже 80 тысяч погибших. Тогда встает вопрос: как объяснить, что население Токио сократилось почти на четыре миллиона человек и восстанавливалось в течение столь продолжительного времени? Это дает нам основания не соглашаться с этими оценками. Расчеты, опирающиеся на реальные данные о численности населения Токио, показывают, что эти оценки занижают потери более чем в 10 раз.К нравственному портрету генерала можно добавить один характерный штрих. Операции по уничтожению Токио Лемэй дал название: «Молитвенный дом», которое красноречиво говорит о его цинизме.Налет на Токио стал чудовищной катастрофой, самой масштабной и страшной по своим последствиям акцией американских ВВС, превосходящей последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.Бомбардировка Токио – самое массовое одномоментное убийство, которое знает история.Когда решался вопрос о выборе цели для атомных бомбардировок, Токио не рассматривался, поскольку город был уничтожен напалмом в еще в марте 1945 года.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com