Главная » Мировоззрение, Экономика

Экоменджемент: органические системы управления. Андрей Иванов

13:14. 7 августа 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Как работать современному руководителю?

В современном мире почти каждый отечественный предприниматель неизбежно сталкивается с проблемой мотивации персонала и снижением производительности труда на предприятии.

Но как найти действительно эффективное решение, когда коллектив справедливо безынициативен в деле обогащения только собственника бизнеса? В чём проявляется «токсичность» безудержной погони за прибылью? За счёт чего организации с органической системой управления менее подвержены влиянию кризисных явлений?

Книга Андрея Иванова «Экоменеджмент» предлагает проверенные российским опытом прикладные технологии, позволяющие создать систему управления любого уровня для процветания компании в современных и перспективных экономических реалиях.

Встреча проходила в Концептуальное антикафе | Москва

=======================================================================

Рекомендуем:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

Дитя человеческое. Владимир Базарный

=======================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крупнейшая диверсия США против России
... экономической модели управления экономики на монетарные способы управления с решениями:...маленькая?При монетарном способе управления средняя скорость развития производства...требуется более сложная система ценообразования, чем при монетарном управлении. Тот, ...
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ В ПОДСОЗНАНИИ
Дорогие друзья, тема серьезная, я постараюсь изложить свою версию и методы работы со своим подсознанием. Подсознание это мощный инструмент, к которому человек не имеет прямого доступа, многие вообще не подозревают о его возможностях.После прочтения книги ...
Почему умирают русские
...? Может быть, дело в самой системе здравоохранения?Резонно было бы предположить...
Япония готова объявить войну России
Получил сообщение: "Работаю в японской компании. На неделе посол Японии вызвал всех глав представительств японских компаний в Москве (а у них очень всё плотно с властью, в посольстве знают каждого работающего здесь джапа-экспата в лицо!, туристы не в счёт...
Путин УБИЛ Илюхина
Убийство Илюхина - Путин виновен!.mp4 В ночь с 19 на 20 марта 2011 в Подмосковье скоропостижно скончался главный обвинитель Путина на процессе военного трибунала Общероссийского офицерского собрания, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Виктор Иванович Илюхин. ...
Про площадь и юбилей Иуды всея Руси
Житель села Хацепетовка Антип Пахомович Самоваров ночью, пока все спали, установил посреди села памятник М.С. Горбачёву, сделанный из коровьева навоза. После чего прибил к ближайшему забору дощечку с надписью “Площадь Иуды“. Как выяснилось впоследствии, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>