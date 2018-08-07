Экоменджемент: органические системы управления. Андрей Иванов

Концептуал СМИ Как работать современному руководителю?

В современном мире почти каждый отечественный предприниматель неизбежно сталкивается с проблемой мотивации персонала и снижением производительности труда на предприятии.



Но как найти действительно эффективное решение, когда коллектив справедливо безынициативен в деле обогащения только собственника бизнеса? В чём проявляется «токсичность» безудержной погони за прибылью? За счёт чего организации с органической системой управления менее подвержены влиянию кризисных явлений?



Книга Андрея Иванова «Экоменеджмент» предлагает проверенные российским опытом прикладные технологии, позволяющие создать систему управления любого уровня для процветания компании в современных и перспективных экономических реалиях.

Встреча проходила в Концептуальное антикафе | Москва



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Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич



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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

Дитя человеческое. Владимир Базарный



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