Бомбардировка Касабланки

Познавательная страничка о военных преступлениях.В августе 1907 года в Марокко началось очередное восстание против французских колонизаторов. Местное население начало убивать европейцев (всего повстанцы убили 9 человек) и попробовало захватить власть в Касабланке, дабы установить самостоятельное правление местных племенных вождей и прогнать европейцев.В ответ французы обстреляли фугасными и зажигательными снарядами порт Касабланки и прилегающие жилые районы, после чего высаженный с кораблей десант из колониальных войск, при некоторой поддержке испанцев, в течение нескольких дней взял город и начал убивать без разбора и повстанцев и гражданских, в результате чего погибло от 1500 до 7000 человек.Уничтожение Касабланки продолжалось неделю, после чего город с населением в 30 000 человек лишился части населения, а последствия разрушений сохранялись даже после первой мировой войны.В целом, классика преступлений колониализма.Война в марокканской пустыне против колонизаторов продолжалась десятилетиями, пока Марокко в 1965 году наконец не получила хотя бы формальной независимости, чему способствовало поддерживаемое СССР движение против колониализма в Африке.С начала XX века вплоть до освобождения в 1965 году, в ходе борьбы с французскими колонизаторами погибло более 200 000 человек.

Источник: colonelcassad.livejournal.com