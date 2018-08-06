Вопреки западным предвещаниям: эксперты подвели итоги 4-х летнего продэмбарго

Еще 4 года назад западный истеблишмент предрекал российской экономике тотальный крах в связи введенными в отношении страны санкциями, однако тот факт, что России удалось не только остаться на плаву, но и достичь значительных успехов, стал для заокеанских агрессоров настоящим ударом.

Шестого августа 2014 года президент страны Владимир Путин ввел продовольственное эмбарго на ряд товаров агро-промышленного комплекса, а также сырья, которое поставлялось из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран, входящих в Европейских союз. По мере пролонгирования антироссийских санкций, Москва отвечала зеркальными мерами, и на сегодняшний день известно, что продэмбарго не будет снято, как минимум, до 2019 года.

Благодаря частичному отказу от импортной продукции, на прилавках начала появляться более качественная и сравнительно недорогая отечественная продукция. По словам Дмитрия Вострикова, директора «Руспродсоюза», сегодня общая доля продовольственных товаров, реализующихся в торговых сетях, составляет 80%, а до введения зеркальных санкций доля ввозимой продукции чуть превышала одну треть. Словом, результат действительно показательный.

Разумеется, не обошлось и без опасений, которые выражали некоторые российские эксперты. Кто-то допускал такой момент, что страна останется без привычных продуктов, а замены им не найдется, однако этого не случилось. Россия не только провела эффективную политику импортозамещения, но и смогла значительно увеличить собственное производство ввиду того, что отечественные аналоги зарубежных продуктов на порядок дешевле.

АПК России демонстрирует стабильный рост вот уже 4 год, что стало определенным драйвером для развития отечественной экономики. Сегодня российские производители наполнили рынок зерновыми культурами, сахаром, растительным маслом разных видов, куриным мясом, рыбой, а также овощами.

Не остались россияне и без сыров и колбас, поскольку наши фермеры смогли быстро среагировать на изменения и плотно занялись производством различных деликатесов. Согласно статистике, рост доли собственных сыров за 4 года превзошел все ожидания и сейчас составляет почти 75%. Нет сомнений, что при сохранении таких темпов Россия сможет полностью заменить зарубежную продукцию на отечественную, и произойдет это всего лишь через 2 года. Бурное развитие произошло и в производстве грибов, которое за последние два года выросло в 2 раза.

Еще одним положительным моментом стало то, что все больше инвесторов стремятся вкладываться в сельское хозяйство. К началу прошлого года сумма выданных кредитов в АПК превысила 2,6 трлн. рублей, к тому же, значительно усилилась поддержка государства. На сегодняшний день правительство России уделяет большое внимание сельскому хозяйству, помогает начинающим фермерам.

Словом, введенные ограничительные меры не оказали давления на нашу страну, как планировали на Западе. Пока зарубежные экспортеры теряют десятки миллиардов долларов в год из-за продовольственного эмбарго, Россия продолжает наращивать темпы собственного производства и проводит успешную политику импортозамещения. Очевидно, позитивные тенденции сохранятся и в последующие годы.