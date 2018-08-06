Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 августа 2018

Командование «Сирийских демократических сил» (СДС) выпустило заявление, в котором сообщается о готовности направить своих бойцов на помощь для освобождения захваченных террористами ИГИЛ заложников в южной провинции Сувейда.

СДС также готовы предоставить для обмена на друзов террористов ИГИЛ, ранее взятых в плен курдо-арабскими отрядами в ходе боёв. Известно, что в тюрьмах «Сирийских демократических сил» находится большое количество боевиков-иностранцев, в том числе из стран СНГ).

Командующий курдскими вооружёнными формированиями YPG («Отряды Народной Самообороны») Сипан Хамо заявил, что его бойцы готовы направить свои подразделения в Сувейду, чтобы помочь освободить регион от террористов.

Главнокомандующий Отрядами Народной Самообороны, Сипан Хамо, дал интервью изданию «Шарк Аль-Аусат», в котором назвал атаку террористов в провинции Сувейда «зверской» и подчеркнул, что «Отряды Самообороны» доказали, что ведут победоносную войну с террором ИГИЛ. Бойцы YPG служат народу в составе Сирийских Демократических сил. Им удалось освободить одну треть всей территории страны от т.н. Исламского Государства».

В своих заявлениях «Сирийские демократические силы» и составляющие их костяк YPG напоминают, что верят в общую судьбу всех народов, проживающих в Сирии.

Напомним, что 25 июля боевики т.н. ИГИЛ* осуществили кровавое нападение на город Сувейду и окрестные населенные пункты, в результате чего были убиты свыше 250-ти человек. В тот же день террористы похитили около 35 мирных граждан, большинство из которых женщины и дети. После этого курдские представители выразили соболезнования жителям Сувейды.

В последние недели между старейшинами Сувейды и местными главарями ИГИЛ велись переговоры. Требования ИГИЛ были отвергнуты старейшинами, поэтому дальнейшие переговоры на данный момент приостановлены.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.