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Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 августа 2018

14:21. 6 августа 2018 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал:

Кадры из освобожденной Ракки: Как выглядит бывшая столица ИГИЛ сегодня

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Курды готовы отправить отряды на помощь сирийской армии

Курды готовы отправить отряды на помощь сирийской армии | Русская весна

Командование «Сирийских демократических сил» (СДС) выпустило заявление, в котором сообщается о готовности направить своих бойцов на помощь для освобождения захваченных террористами ИГИЛ заложников в южной провинции Сувейда.

СДС также готовы предоставить для обмена на друзов террористов ИГИЛ, ранее взятых в плен курдо-арабскими отрядами в ходе боёв. Известно, что в тюрьмах «Сирийских демократических сил» находится большое количество боевиков-иностранцев, в том числе из стран СНГ).

Командующий курдскими вооружёнными формированиями YPG («Отряды Народной Самообороны») Сипан Хамо заявил, что его бойцы готовы направить свои подразделения в Сувейду, чтобы помочь освободить регион от террористов.

Главнокомандующий Отрядами Народной Самообороны, Сипан Хамо, дал интервью изданию «Шарк Аль-Аусат», в котором назвал атаку террористов в провинции Сувейда «зверской» и подчеркнул, что «Отряды Самообороны» доказали, что ведут победоносную войну с террором ИГИЛ. Бойцы YPG служат народу в составе Сирийских Демократических сил. Им удалось освободить одну треть всей территории страны от т.н. Исламского Государства».

В своих заявлениях «Сирийские демократические силы» и составляющие их костяк YPG напоминают, что верят в общую судьбу всех народов, проживающих в Сирии.

Напомним, что 25 июля боевики т.н. ИГИЛ* осуществили кровавое нападение на город Сувейду и окрестные населенные пункты, в результате чего были убиты свыше 250-ти человек. В тот же день террористы похитили около 35 мирных граждан, большинство из которых женщины и дети. После этого курдские представители выразили соболезнования жителям Сувейды.

В последние недели между старейшинами Сувейды и местными главарями ИГИЛ велись переговоры. Требования ИГИЛ были отвергнуты старейшинами, поэтому дальнейшие переговоры на данный момент приостановлены.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Как власти и армия Китая поддерживают Сирию

Как власти и армия Китая поддерживают Сирию | Русская весна

В течение всей сирийской войны отношения между Китаем и Сирией не прерывались — посольство КНР продолжало свою работу столице САР, как и диппредставительство России. Пекин выдавал кредиты сирийскому правительству и осуществлял поставки военного назначения в войска — обмундирование, снаряжение, транспортные средства и некоторые лёгкие виды оружия.

Посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь в своём интервью газете Al Watan Daily напомнил, что уйгурские сепаратисты из Синьцзянского автономного округа Китая участвовали в боях против сирийского правительства на стороне террористических группировок и до сих пор банды уйгуров-исламистов присутствуют в Идлибской зоне деэскалации.

«Среди боевиков в Идлибе находятся участники „Исламской партии Туркестана“ (ИПТ, „Хизб Аль-Ислами Ат-Туркестани“), джихадистской группировки, целью которой является создание самопровозглашенного исламского государства* в Синьцзяне», — приводит слова дипломата вашингтонский Ближневосточный научно-исследовательский институт СМИ (MEMRI). — Они ведут террористическую деятельность в Идлибе и направили боевиков в САР». «Они тесно связаны с „Аль-Каидой“*, а их активность в первую очередь сосредоточена в провинции Идлиб и в горах Джабаль-Туркуман на севере провинции Латакия», — уточнил китайский посол.

Кроме того Middle East Media Research Institute цитирует военного атташе КНР Вонг Рой Чанга, который рассказал о продолжающемся тесном сотрудничестве между сирийскими и китайскими Вооружёнными силами, он также опроверг присутствие в САР военных советников и спецназа, но подчеркнул, что сложившаяся в Идлибском регионе ситуация требует «политического решения».

Такова официальная позиция, которую он имел право озвучивать. Но скорее всего, полагают многие эксперты, Китай по неофициальным каналам поддерживает ликвидацию террористического гнезда в провинции Идлиб и окрестных районах, в том числе военными мерами.

Стоит отметить, что 21 мая текущего года медиа-крыло «Исламской партии Туркестана» выпустило пропагандистский видеоролик «Хиджра к Аллаху», с помощью которого группировка призывает мусульман Запада к «священной войне» — вооружённому джихаду. На видео террористы цитируют Усаму бен Ладена и напоминают об успешных терактах 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах Америки.

Англоязычный сайт Long War Journal сообщает, что штаб ИПТ находится в городе Джиср Аш-Шугур на границе провинции Идлиб с горной Латакией и долиной Эль-Габ в провинции Хама. Некоторое время назад туда из Афганистана прибыли новые командиры группировки.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Метки: главное, компиляция
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