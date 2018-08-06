Письмо Льва Каменева Максиму Горькому
11:28. 6 августа 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Письмо Льва Каменева писателю Максиму Горькому.
Письмо написано из тюрьмы, где Каменев оказался по подозрению в причастности к убийству Кирова.
В нем он стремится откреститься от причастности к покушению, ссылаясь на то, что убийцы действовали без его ведома и пытается через Горького донести до Сталина, что Каменев отринул прежнюю ненависть к нему, попутно расхваливая НКВД.
Плюс еще.
Обстоятельства побега из под ареста комкора Гая.
Киношный трюк с побегом через окно туалета на практике.
Впрочем. Гай не далеко ушел. При побеге он неудачно упал и сломал ногу, так что его довольно скоро поймали, а 1937 году расстрели (за пьяные разговоры о необходимости "убрать Сталина", а также соучастие заговору внутри РККА)
Судьба других известных фигурантов также не сложилась.
Выехавших на поиски Гая Прокофьева и Фриновского расстреляли в 1937 и 1939 году. Первого за подготовку покушения на Ежова, второго за участие в троцкистском заговоре внутри НКВД.
Отправившего их Ягоду расстреляли в 1938. Из всех четверых при Хрущеве реабилитировали только Гая.
http://istmat.info/recent_materials – смотреть другие опубликованные документы на тему репрессий 30х годов. Их оцифровка и публикация продолжается, так что интересное буду выкладывать.
Касательно вопросов, а зачем выкладывать документы о репрессиях. Долгие годы "правдорубы" рассказывали нам, что ПРАВДУ о репрессиях скрывают в архивах. А что может быть лучше для понимания внутренних механизмов репрессий, обстоятельств их осуществления, закрытой статистики и т.п.
Чтение оригинальных документов куда как полезнее и интереснее, нежели пережевывание чужих трактовок, которые могут быть тенденциозными в ту или иную сторону.
Чем прекрасны эти документы – они одновременно хоронят сразу два мифа – что репрессии проводились безошибочно и там все были виноваты, а с другой стороны они хоронят миф о "десятках миллионов невиновных жертв".
Таким образом, публикация подобных документов и ознакомление с ним позволяет уйти от апологетики или очернения репрессий к их осмыслению, в чем и должно заключаться историческое понимание столь сложного процесса как политические репрессии 30х годов.
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Плюс еще на тему документов. Парочку прислал один из читателей.
Сообщение о нападении отряда Махно на Петроградских курсантов. Разумеется, когда пришла пора свести счеты с Махно, про все подобные истории тоже вспомнили.
И еще такой вот будничный документ с интересной печатью в виде обратной свастики.
Собственно, не секрет, что в 1916-1921 годах, страна пережила легкое свастическое поветрие, которое затронуло все стороны конфликта.
Николай II на автомобиле со свастикой. 1913-й год.
Купюра 250 рублей времен Керенского.
Нашивка за авторством комфронта Шорина, некоторое время бывшая в ходу на юго-восточном фронте. Автора расстреляли в 1938 году.
Погоны белогвардейцев действовавших на территории Монголии. Барона Унгерна расстреляли в 1921.
Погон 2-й азиатской конной дивизии.
Впрочем, на фронтах гражданской войны эта символика особого распространения не получила, оставшись скорее забавным историческим казусом, который после 1941 года выглядел уже не столь забавно.
Ну а современное значение свастика обрела уже в Германии, где не закрепившийся в России символ стал головной эмблемой НСДАП.
PS. Если есть интересные документы и материалы – присылайте.
Источник: colonelcassad.livejournal.com