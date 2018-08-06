Лучше быть русским, чем демократом

Избиратели Трампа в футболках "Лучше я буду русским, чем демократом".В ранжировании символов абсолютного зла "дем.партия" опережает "русских иванов".Забавно, но очередные внутренние выборы США проходят с активным обсуждением России и выяснением, кто из участников больше общался с русскими агентами и дипломатами.Вполне очевидно, что республиканские полит.технологи переводят стрелки на демократов, которые уже 2 года истерят на тему "Трамп – агент Кремля".Из свежей истерики на тему "Русские захватили Белый Дом".

Источник: colonelcassad.livejournal.com