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Лучше быть русским, чем демократом

14:12. 6 августа 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:


Избиратели Трампа в футболках "Лучше я буду русским, чем демократом".
В ранжировании символов абсолютного зла "дем.партия" опережает "русских иванов".
Забавно, но очередные внутренние выборы США проходят с активным обсуждением России и выяснением, кто из участников больше общался с русскими агентами и дипломатами.
Вполне очевидно, что республиканские полит.технологи переводят стрелки на демократов, которые уже 2 года истерят на тему "Трамп – агент Кремля".

Из свежей истерики на тему "Русские захватили Белый Дом".

























Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, США, Трамп, юмор
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