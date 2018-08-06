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Китайский сверхзвук

22:01. 6 августа 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:


Китайцы испытали новую сверхзвуковую ракету, которая является шагом Китая в идущей гонке сверхзвуковых вооружений.



Кроме того Китай провел испытания новых электромагнитных тактических ракет повышенной точности, которые будут размещены на границе с Индией.

Россия не так давно уже анонсировали свои новые вооружения, которые в среднесрочной перспективе встанут на вооружение российской армии.



США пока несколько отстают от РФ и Китая в вопросе разработки новых образцов сверхзвукового оружия, но Пентагон уже испросил дополнительное финансирование на аналогичные разработки, чтобы наверстать отставание, так что в ближайшие 1-2 года мы увидим и американский ответ. Испытания новых сверхзвуковых ракет морского базирования проходили еще осенью прошлого года с АПЛ типа "Огайо". Так что Пентагон рано или поздно покажет, чем США ответят на российские и китайские проекты.


Прошлогодние испытания сверхзвуковых ракет запускаемых с стратегического бомбардировщика Б-52.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гонка вооружений, Китай, ракеты, Россия, США, технологии
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