Китайский сверхзвук

Китайцы испытали новую сверхзвуковую ракету, которая является шагом Китая в идущей гонке сверхзвуковых вооружений.Кроме того Китай провел испытания новых электромагнитных тактических ракет повышенной точности, которые будут размещены на границе с Индией.Россия не так давно уже анонсировали свои новые вооружения, которые в среднесрочной перспективе встанут на вооружение российской армии.США пока несколько отстают от РФ и Китая в вопросе разработки новых образцов сверхзвукового оружия, но Пентагон уже испросил дополнительное финансирование на аналогичные разработки, чтобы наверстать отставание, так что в ближайшие 1-2 года мы увидим и американский ответ. Испытания новых сверхзвуковых ракет морского базирования проходили еще осенью прошлого года с АПЛ типа "Огайо". Так что Пентагон рано или поздно покажет, чем США ответят на российские и китайские проекты.Прошлогодние испытания сверхзвуковых ракет запускаемых с стратегического бомбардировщика Б-52.

Источник: colonelcassad.livejournal.com