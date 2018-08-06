ГУЛАГ наяву. Продолжение





9 лет назад вышел пост "Гулаг наяву" https://colonelcassad.livejournal.com/27363.html, где указывалось на то, что общее кол-во заключенных в республиках бывшего СССР не слишком далеко ушло от времен ГУЛАГа.

Почти 1 300 000 заключенных в 2009 году в бывших республиках СССР против 1 200 000 в 1937 и 1 800 000 в 1938. Прошли годы и было интересно посмотреть, что изменилось в этом вопросе.

А изменения есть и существенные.

Цифры взяты из открытых источников на начало 2018 года и округлены до круглых значенийЗаключенные в России – 891 000Заключенные на Украине – 148 000Заключенные в Казахстане – 50 000Заключенные в Узбекистане – 50 000Заключенные в Белоруссии – 38 000Заключенные в Таджикистане – 20 000Заключенные в Азербайджане – 19 000Заключенные в Грузии – 18 000Заключенные в Туркменистане – 16 000Заключенные в Киргизстане – 10 000Заключенные в Литве – 9 000Заключенные в Молдавии – 8 000Заключенные в Латвии – 7 000Заключенные в Армении – 6 000Заключенные в Эстонии – 3 000Россия – 602 000Украина – 60 000Узбекистан – 43 900Казахстан – 35 500Белоруссия – 34 500Туркмения – 30 600Азербайджан – 23 300Таджикистан – 10 200Грузия – 9 560Молдавия – 7 900Киргизия – 7 200Литва – 6 600Армения – 4 890Латвия – 4250Эстония – 2 600Разумеется, это не точная цифра, но вряд ли она превышает 900 000 человек на начало 2018 года.Можно отметить, что по сравнению с ситуацией 9-летней давности общее кол-во заключенных на территории бывшего СССР сократилось примерно на 300 000 человек, в основном за счет сокращения численности заключенных в России и на Украине.Кол-во заключенных в СССР 1936 – 1991.Ввиду чего после пиковых значений конца нулевых, когда общее кол-во заключенных в местах заключения на территории бывшего СССР приблизилось к пиковым значениям населения ГУЛАГа 30х годов, в 2018 году наблюдается устойчивая тенденция снижения численности заключенных, в результате чего сейчас совокупные показатели уже ближе к значениям времен Хрущева, когда население тюрем и лагерей значительно сократилось, после некоторой либерализации законодательства и проведенных амнистий.PS. Если есть корректировки/уточнения по цифра, пишите в комментарии, уточню по странам и в общем.И да, в США кол-во заключенных в 2018 году достигнает пиковых значений ГУЛАГа конца 40х-начала 50х. Примерно 2-2,5 млн человек против 2,15 млн. в США в 2018.Относительно вопросов по кол-ву заключенных на 100 000 населения, то в 1937 году в СССР было 583 человека на 100 000 населения. В России в 2018 году 405 человек на 100 000. В США 666 человек на 100 000 населения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com