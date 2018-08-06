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Горе от ума: Украина заявила о желании прекратить ж/д сообщение с Россией

21:19. 6 августа 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Незалежная, как всегда, удивляет общественностью своими непредсказуемыми и безрассудными заявлениями. На этот раз Верховная Рада всерьез задумалась об отмене железнодорожного сообщения между Украиной и Россией. Соответствующее заявление сделал сегодня министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

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По словам политика, Украина при таком раскладе потеряет 1 гривну. Вот только, видимо, о простых людях и на этот раз не задумываются. Очевидно, что киевских властей ни сколько не интересует тот факт, что у многих украинцев в России родные и друзья, кроме того, значительная часть граждан Незалежной отправляются к нам в страну на заработки, поскольку, как известно, с трудоустройством на Украине дела обстоят крайне плохо.

Как отмечают многие эксперты, такая политика Порошенко и его подчиненных нацелена, в первую очередь, на минимизацию отношений на уровне гражданского общества. Ведь народом, который лишен связи с внешним миром, намного легче манипулировать.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная инициатива киевского истеблишмента. Так, 3 года назад  полностью отменили авиасообщение между Россией и Украиной. Кроме того, сократилось и число пассажирских поездов, направляющихся по тому же маршруту.

Впрочем, действуют власти и на уровне идеологий. Пытаясь вести непонятную борьбу с Москвой, Киев берется и за отмену общих с Россией праздников. Так, был отменен День защитника отечества, День Победы перенесен на 8 мая, а международный женский день вообще стал днем борьбы за права женщин без статуса выходного.

Очевидно, что все это является частью предвыборной кампании президента, а заявление об отмене ж/д сообщения рассчитано на создание у местного населения националистических настроений.

Метки: Украина
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