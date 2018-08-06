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Авторские новости 01.08.2018

22:27. 6 августа 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на этот год

Анатолий Вассерман: С 1 августа текущего года люди полностью исчерпали запас ресурсов Земли на 2018 год и начали жить «в долг» у планеты. «Человечество 1 августа израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить «по средствам», не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта», — заявили в фонде.

Ресурсы – дело наживное, поэтому если экологи своими паническими криками не будут тормозить наше развитие, Земля сможет кормить население во много раз больше нынешнего. Вообще, экологи живут по принципу «Убей бобра – спаси дерево», и не видят иных способов защиты окружающей среды кроме уничтожения всего человечества.

Топ-2: Киев готовит новый иск к Москве

Анатолий Вассерман: Президент Украины Петр Порошенко попросил кабмин страны создать межведомственный орган для подготовки консолидированного иска к России о возмещении якобы нанесенного ущерба в Донбассе и Крыму.

Да, действительно, и в Донбассе и в Крыму нанесен значительный ущерб. Но нанесен он действиями властей Украины, которые, скажем, тот же Крым эксплуатировали на износ. Но какое отношение к этому имеет Российская Федерация? Разве что, дело в том, что в 1991 году мы имели глупость отпустить юго-запад Руси в самостоятельное плавание. Ну так эту «ошибку» мы готовы исправить в любой момент.

Топ-3: В Facebook и Instagram 32 аккаунта заподозрили в попытке вмешательства в выборы в Конгресс

Анатолий Вассерман: В Facebook и Instagram удалены 32 аккаунта, которые были заподозрены в попытках вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США. В официальном блоге Facebook говорится, что неизвестные лица размещали в фальшивых аккаунтах сообщения о политике и остросоциальных темах.

Полагаю, что если эта тенденция будет развиваться, очень скоро любой аккаунт, в котором выражается недовольство положением дел в США, будет объявляться фальшивым. Ну а к чему приводят попытки «завязать себе глаза» известно по опыту нашей страны (причем, повторенному дважды: в 1917 году и в 1991), и по опыту других стран, наступавших на те же грабли.

Источник – http://nsn.fm/

HCH

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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