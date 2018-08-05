Участник самого крупного танкового боя в истории раскрыл малоизвестные детали битвы
Источник: tvzvezda.ru
Именно под Курском Красная Армия доказала, что научилась прекрасно воевать.
Курская битва, которую ещё называют битвой на Курской дуге, шла с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своему масштабу, силам и средствам, напряженности, а главное – военно-политическим последствиям это сражение стало одним из ключевых в ходе Великой Отечественной войны. Достаточно привести лишь один факт: в ней участвовали свыше 2,2 миллионов человек, более шести тысяч танков и около пяти тысяч самолетов.
Танковое сражение стало важнейшей частью стратегического плана летне-осенней кампании 1943 года. И коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Москвой и Сталинградом, был завершен в ходе Курской битвы. После нее стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. Поэтому не случайно, что день 23 августа, когда немецко-фашистские войска были разгромлены, является Днем воинской славы России.
Но был тогда и еще один день – 12 июля, который стал кульминацией большого сражения под Прохоровкой. Именно тогда ровно 74 года назад в районе железнодорожной станции Прохоровка и села Александровское произошел тот самый танковый бой, в котором участвовали более тысячи единиц боевой техники. К исходу дня 12 июля сражение завершилось.
Основной цели контрудар Воронежского фронта силами двух гвардейских армий не достиг: противник не был разгромлен. Но, дальнейшее продвижение соединений 2-го танкового корпуса СС под Прохоровкой было остановлено. Продвинувшись за восемь суток всего на 35 километров, войска Манштейна, протоптавшись на достигнутых рубежах три дня в тщетных попытках взломать советскую оборону, были вынуждены начать отвод войск с захваченного «плацдарма». После этого и наступил перелом. Перешедшие 17 июля в наступление советские войска к 23 июля отбросили фашистов на исходные позиции.
Дни сражений очень хорошо помнит генерал-полковник в отставке, участник Курской битвы Борис Павлович Уткин, к которому сайт «Звезды» обратился с просьбой рассказать о тех событиях.
Ветеран вспоминает, что такого творческого полета мысли командующих, такого вдохновения среди офицеров и высочайшего морального духа у личного состава, как во время Курской битвы, было очень немного за всю историю армии. Именно это помогло не только достойно обороняться, но и перейти в наступление. Сам Уткин, вступивший в первый бой старшим лейтенантом и будучи командиром артиллерийской батареи, из последнего боя вышел уже капитаном.
«И для меня, и для всех оставшихся в живых ветеранов очень памятны события не только самих дней сражения, но и всего, что произошло после. Примерно 20 марта мы заняли свои позиции на Курской дуге, 5 июля начались боевые оборонительные действия, а 23 августа мы уже освобождали Харьков. А ещё через месяц – форсировали Днепр», – говорит ветеран.
Он продолжает, что во время сражения под Курском все воинские формирования нашей армии накопили такой победный потенциал, которого хватило вплоть до конца войны. Всем, и врагу в том числе, стало понятно, что вся страна перестроились на победный лад. Именно под Курском наша армия доказала, что научилась прекрасно воевать.
Говоря о тех днях, боевой генерал вспоминает, как у них, благодаря местной магнитной аномалии отказались работать все приборы, и им во время ночных маршей и при ведении артиллерийского огня приходилось ориентироваться по звездам. При этом в бою всегда приходилось преодолевать что-то новое или неведомое ранее. Зачастую приходилось учиться и переучиваться по ходу.
«Почти всегда мы – командиры вынуждены были не только думать, но и действовать на упреждение. Нельзя было допустить, чтобы фашистский командир, такой же капитан, в чем-то меня превосходил. И дело было совсем не в величии самомнения. Просто интенсивность и динамика боев не оставляла другого выбора: либо мы победим врага, либо он победит нас», – добавляет Борис Павлович.
Автор: Борис Уткин
Источник: nstarikov.ru
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Я ничего ни хочу опровергать, мой дед погиб в Сталинграде, но вот вопрос, сколь лет ветерану Курской битвы? Вспомнила, лет пять тому назад, моей знакомой пришла повестка с военкомата, что она оформила ветеранские, хотя ей тогда было пять лет. Вот так она стала ветераном Великой Отечественной войны, там была какая то акция, если тебе было не менее …. лет во время войны, то оформлялись ветеранские