Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2018

Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ, после его отказа продолжать сотрудничество

Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в службе безопасности Украины, после того как он отказался от дальнейшей работы в интересах Донецка. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов.

«Неоднозначную реакцию у нас вызвало назначение в 24-ю бригаду на Горловском направлении нового офицера отдела контрразведки СБУ Ярослава Грушевича. Сначала мы обрадовались, что продолжим получать разведданные, как это было ранее. Однако данный офицер изменил своим обещаниям, поэтому мы больше не будем скрывать нашу связь», — заявил Безсонов.

По его словам, причиной прекращения сотрудничества стали слишком большие финансовые запросы агента.

«Мы Вас предупреждали, что будет, если вы откажетесь работать с нами. Опубликование нашего взаимодействия – это только начало, если вы помните», — подытожил начальник пресс-службы оперативного командования, воздержавшись от других подробностей.

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