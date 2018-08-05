Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2018
- 16:50 Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ, после его отказа продолжать сотрудничество.
- 16:50 Когда стреляют очень страшно – Жительница Старомихайловки о войне в Донбассе.
- 16:16 В ВСУ выходец из Донецка застрелил командира с Западной Украины после чего повесился.
- 13:08 18+ Хроники ада: воспоминания о лете 2014.
- 10:32 Боец батальона “Патриот” “Балу”: нам отступать некуда, за нами Донецк.
- Вчера 22:21 Военнослужащий Батальона «Патриот» о ситуации на южных рубежах ДНР.
Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в СБУ, после его отказа продолжать сотрудничество
Разведка ДНР раскрыла имя своего агента в службе безопасности Украины, после того как он отказался от дальнейшей работы в интересах Донецка. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов.
По его словам, причиной прекращения сотрудничества стали слишком большие финансовые запросы агента.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Когда стреляют очень страшно – Жительница Старомихайловки о войне в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ВСУ выходец из Донецка застрелил командира с Западной Украины после чего повесился
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
18+ Хроники ада: воспоминания о лете 2014
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец батальона “Патриот” “Балу”: нам отступать некуда, за нами Донецк
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий Батальона «Патриот» о ситуации на южных рубежах ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com