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Россия приступает к созданию своего интернета

22:20. 5 августа 2018 Просмотров - 42 Один комментарий Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

В России приступают к созданию альтернативного интернета, теперь уже не на словах, а на деле. Кому он нужен и как будет работать разберём в сегодняшнем выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Время-вперёд! #303 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/iCq15tHEyIU

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 19663 9405
    Ursus 5 августа 2018 в 22:31 Ссылка Пометить
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    Чем же их не устраивает обычный интернет? Вопрос риторический. Всё логично и предсказуемо.

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