Пражская весна, Вьетнамская война и Советско-китайский конфликт

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын обсуждает очередные события международной жизни и внешнеполитический курс СССР эпохи Брежнева. Как изменились общественные отношения после войны? Почему молодёжь выбирала радикальные формы борьбы? Чем были вызваны молодёжные волнения за рубежом? Как развивалось молодёжное движение западных стран? Учитывало ли оно волю СССР? Как протестные настроения проникали в советский лагерь? Чем было вызвано военное вторжение в Чехословакию? В чём выражалось скрытое противоборство СССР и США? Какой была политика СССР в отношении Вьетнама? Из-за чего возник советско-китайский вооружённый конфликт?

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