Победы и поражения России заложены в ее начальной школе

Концептуал СМИ Дмитрий Таран и Владимир Жохов о проблемах современного начального образования

В преддверие первого сентября, Дмитрий Таран и заслуженный учитель России, автор школьных учебников и методических пособий Владимир Жохов обсуждают главные проблемы современного начального образования.



Заинтересована ли власть в образованном населении. Много ли ресурсов требуется чтобы наладить эффективную работу школ. Возможно ли обучение первоклассников в удовольствие и без перегрузок. Почему детям часто очень тяжело дается первый год обучения, как можно это исправить.



На каких главных принципах строится система обучения Владимира Жохова. Чем отличаются учителя, преподающие по этой системе, и в чём главное отличие атмосферы жоховских классов. Почему в этих классах школьники не только учатся быстрее и легче, но и более физически здоровы. Ведущий Дмитрий Таран.

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