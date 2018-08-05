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О количестве осужденных судами СССР с 1937 по 1955

12:18. 5 августа 2018 Просмотров - 40 2 коммент. Опубликовал:


Продолжаем публикацию документов посвященных сталинским репрессиям, которые в оцифрованном виде выкладывает проект "Исторические материалы".
Сегодня у нас справка министра юстиции СССР Горшенина, где он информирует Ворошилова об общем кол-ве осужденных судами СССР (за исключением специальных судов) с 1937 по 1955 год, с разбивкой по видам преступлений и годам их совершения.

Количество осужденных за 1937-1955 года.















Кол-во осужденных за 1923-1936 года.







Документы публикуются по ссылке – http://istmat.info/recent_materials Заходим, читаем, думаем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1937, 1955, ворошилов, горшенин, документы, история, криминал, репрессии, ссср, сталин
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