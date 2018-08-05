А действительно: уж сколько раз! Сколько раз думающие люди предупреждали: нет такого процесса управления – субъект, объект плюс прямые и обратные связи. Те, кто утверрждают последнее, либо недоучки, либо попросту лгут.Вот и ложная картинка с сайта „Библиотека менеджмента”. Только чтобы она не запечатлевалась в сознании читателя, мы добавили слово „Ложь”.А что на практике означает предложеннаясхема „субъект, объект, связи”?На практике эта и множество ей подобных схем означают. В том числе и у искренних патриотов России. А коли картина мира неправильная, то и действия людей будут уводить их от цели.

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Почему Путин не назначает в правительство «правильных патриотов» вместо либералов

В России оказалось полно кипящих разумом патриотов, не понимающих, почему Путин опирается на либералов и не зовёт во власть «правильных патриотов». Такая вот немного детская, но исчерпывающая характеристика.



Но отвечать на этот вопрос необходимо, что делается это в недостаточном объёме. Повторенье – мать ученья, и потому некоторые вещи лучше повторить, не полагаясь, что «и так каждому ежику понятно». Как выясняется, понятно далеко не каждому. И не факт, что и после всех разъяснений все всё поймут.

Когда у граждан, болеющих за нашу страну, желающих её видеть сильной, независимой и справедливой, в голове подобная схема управления, то они искренне считают: смени субъект управления, и все мы в одночасье заживём счастливо и богато.Отсюда и безудержная критика Путина, мол, это он во всём виноват. Что чиновники подворовывают, что санкции на хамон ввели, что пенсионные реформы пытаются провести, что ссудный процент разрушает нашу экономику… Список, к сожалению, длинён.И пошло-поехало: митинги, забастовки, пикеты… А проплаченная либеральная тусовка, поддерживаемая теми, кто наказан богом, на волне справедливого народного протеста заливается:„Карлик! Крыса! Вор!.. Долой!!!”.И не важно для либералов, чтоа где лживая пропаганда или умолчания. Чувствует, оттого и выбирает Путина, несмотря на оголтелую либероидную протестную пропаганду.А что народ чувствует? Оказывается, простые труженики в своём подавляющем большинстве понимают то, что недоступно для осознания многих и многих с дипломами высшей школы. Понимает, что схема выше – лживая, что в управлении неизбежно и неизменно участвует ещё один игрок:Не учитывать Среду как полноценного участника управления – с неизбежностью вместо желаемого результата прийти к краху.Действительно, неужели можно всерьёз рассматривать кандидатуры ельцинского клеврета Болдырева или вороватого и лживого Грудинина на главный пост в стране??!Или требовать от Путина: „” Причём ведь те, кто требуют, чаще всего понимают, какие социальные и государственные институты прямо вредят России, какие отрасли социальной жизни надо поднимать в первую очередь.Нормальным людям ясно, что без коренного изменения существующей системы образования деградация страны остаётся запрограммированной еще лет на 12-15. Что ссудный процент и несуверенный рубль ведут к стагнации экономики. Что засилье толерастических иудеев в культуре ведёт к падению нравов, уменьшению рождаемости.Люди это понимают, тем не менее, немалая часть их требует от президента принятия немедленных и радикальных мер для исправления перечисленного. Только одного не видят эти люди:Хотя в некоторых вузах, готовящих госслужащих,начинает осознаваться. Но, опять-таки, мы на следующих схемах снова поместим пометку „Ложь”. Ибо они хоть и, нежели та, которая для, но и эти далеко не полные.Но что, всё-таки, делает Путин для улучшения ситуации в России? Да и делает ли вообще?Смеем утверждать, что делает.Публичное начало этому процессу было положено в Мюнхенской речи в начале 2007 года.Затем было выдавливание из России наиболее одиозных иностранных игроков, которые непосредственно меняли в свою сторонув нашей стране. Речь об известнейших НГО, вроде „USAID” или NED. Ведь эти структуры имели свои филиалы в самых важных регионах страны, влияя на решения не только федеральных, но и региональных и даже местных властей.Затем был Крым, сильно и резко повлиявший на психологию зарубежных игроков. Тоже акт воздействия на Среду. Ту же роль играет и помощь Асаду.А до этого планомерные усилия Президента по формированию БРИКС, евразийских структур. И это акты воздействия на Среду, формирование её под успех текущих и будущих управленческих действий.Конечно, картина дана лишь крупными,И вывод несложен: сначала мы формируем нужную нам максимально возможную среду, а затем проводим в жизнь требуемые народом изменения. Вы же не будете лихачить в гололёд, да ещё и без зимней резины, не так ли?!! Сначала дорогу песочком посыпают, а лишь после этого садятся за руль.А что требуютпатриоты? „” И куда страна придёт при подобном управлении?..Наиболее приближённая к истине схема управления может выглядеть следующим образом.Как видим, эта схема отличается от двух предыдущих не только пониманием, что Среда воздействует и на объект управления, но и возможностью влияния как субъекта, так и объекта управления на эту самую Среду.Поэтому сравнивать действия Путина со Сталиным, ставить первому в упрёк, что он не действует по проверенной модели восстановления страны – глупо. Не неразумно, а именно глупо, если не сказать ещё резче.Почему? Да потому что страна другая – не социалистическая. Границы другие – гораздо более прозрачные. Идеологическая атмосфера иная. Конституции вообще не сравнимы. Финансовая система совершенно иная.Всё это в условиях значительной степени проникновения и влияния глобализационных процессов на Россию в одночасье не изменишь.Поддержка не столько голосованием, сколько разумными действиями людей на местах. В блогосфере, в родительских комитетах, в коллективных жалобах, в просветительской работе, в организации субботников, в самообразовании, наконец.Смотрите, могут же крошечные муравьи,, выстраивать гигантские для их масштаба жилища! Потому что муравьёв много, они грамотные в деле строительства и действуют вместе.Так неужели ж наш народ неспособен выстроить действительно могучую и справедливую страну?Или весь наш гражданский порыв способен реализоваться лишь в разрушительных майданах??!В качестве примера к изложенному выше, приведём небольшую статью, написанную в сослагательном наклонении, автора… Впрочем, фамилию его мы указывать не будем, чтобы не раздражать” читателей. Судящих о статье по фамилии автора, но не по содержанию высказанного.

Тем не менее, повторять разъяснения нужно. Михаил Хазин недавно очень точно описал последствия такого решения Владимира Путина, если бы оно было принято сейчас. Я лишь позволю себе несколько дополнить его картину деталями. Итак.

Россия живёт в Бреттон-Вудской системе, где смотрящим поставлен МВФ. Он определяет каждой стране такое понятие, как суверенный рейтинг. От него рейтинговыми агентствами определяется инвестиционный рейтинг, который не может быть выше суверенного.



Кристин Лагард (глава МВФ) заявила, что, по ее мнению, Сергей Глазьев – некомпетентный человек, и с ним финансовая система России будет под угрозой.



Также Лагард раскритиковала Алексея Кудрина за идею помещать меньше валютной выручки в суверенные фонды – то есть в американские ценные бумаги. Как известно, Кудрин предложил уменьшить бюджетное правило. Ни в коем случае – предостерегла в его лице все российское руководство Лагард.

Если Путин назначает Глазьева главой ЦБ, МВФ понижает суверенный рейтинг России. Все рейтинговые агентства, на основе оценок которых работают все банки мира, также снижают рейтинг России ниже инвестиционного.



Это значит – от всех корпораций России, кто кредитовался в долларах, требуется дать новые бизнес-планы с учётом повышенной рискованности их бизнеса. Они должны будут увеличить суммы залогов, под которых они брали кредиты.

Как правило, залоги делались в акциях. То есть они заложат больше акций своих предприятий. Но это ещё всё. Банки заставят наши предприятия вернуть кредиты в более ранние сроки.



Где брать на это деньги – проблема предприятий. Пусть срочно продают акции по дешёвке или продают оборудование и активы. Это продажа наших предприятий за бесценок западным в «лучшем» случае, и разорение в худшем, если кто так и не понял.

Но и это ещё не всё. Получив экспертизу МВФ, все банки ужесточают контроль за прохождением наших платежей в мире. Это значит, что они требуют массу документов. Для обычного платежа по контракту требуют балансы и контакты в оригиналах за прошлыегоды.



И пока их все не исследуют, платёж проведён не будет. Как вы понимаете, это нарушение условий имеющихся контрактов и потеря новых – или их ужесточение в сторону сбивания цены.



То и другое – уменьшение прибылил. Речь идёт о системообразующих наших госкорпорациях. Про обычный бизнес и говорить нечего – он умрёт. На таких условиях в мире работать с нами никто не будет.

В этом случае все – от патриотов до либералов начинают вопить, что это Путин подорвал финансовую систему России. И так как пострадает ВПК, Путин обвинят ещё и в подрыве обороноспособности – тем более, что так реально и случится.



А по Кремлю будет расхаживать Глазьев и объяснять всем, почему несмотря на его рекомендации, в России нет денег, и какие враги сидят на Западе. После чего начнутся бюджетные кризисы регионов и рост социальной напряженности.

Но Глазьев предложит напечатать деньги. В стране начнётся рост инфляции. Для борьбы с ней создадут кучу контролирующих комиссий. Им назначат большие зарплаты – чтобы не брали взяток. Но в бюджете денег нет. А потому взятки они брать будут, так как денег мало не бывает. Цены вырастут, а из-за контроля над ценами возникнет дефицит. Станут сажать спекулянтов – остановится торговля.

Половина власти решит, что это надо прекращать и арестовать другую половину. Поедут представители на тайные переговоры в Вашингтон. Чечня, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Калмыкия, Сибирь, Дальний Восток объявят о суверенитете и введении своей валюты.



Проведут референдумы о приоритете решений местных органов над центральными…



Главой нового правительства в России будет объявлен Кудрин, который принимает закон о праве наций на самоопределение вплоть до отделения.



Начинается парад суверенитетов. МВФ даст стабилизационные кредиты для поддержания финансовой системы всем новым государствам на территории бывшей России на переходный период. Через два месяца проводятся выборы под эгидой ООН, где подтверждается, что народ России демократически выбрал президентом Михаила Ходорковского.

Первым его решением становится акт об аннулировании решения о вхождении Крыма в состав России.



Вторым – решение о ликвидации российских ядерных сил под эгидой ООН и МАГАТЭ.



Третьим – решение о роспуске армии и создании новой и демократической.



Четвёртым решением будет парафирована резолюция ООН об объявлении Российских природных ресурсов общечеловеческим достоянием с переходом под управление под эгиду международных институтов. Министром обороны России назначена Евгения Васильева. Министром иностранных дел становится Андрей Козырев. Министром экологии – Евгения Чирикова. Премьер-министром – Анатолий Чубайс. Министром культуры – Алексей Венедиктов. Министром образования – Ксения Собчак. Министром пропаганды и защиты демократии – Алексей Навальный. Главой разведки назначен Олег Калугин.



Верхние два этажа на Лубянке занимают службы ЦРУ. Ходорковский приступает к назначению послов в независимые государства Чечня, Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Мордовия, Калмыкия, Дальневосточная Республика, Сибирская республика, Кубань, проголосовавшую под эгидой ООН за то, чтобы стать частью Украины.



В Крыму расположен дружественный флот НАТО в лице группы кораблей 6-го Средиземноморского флота США и группы тральщиков Турции. Главным телеканалом России становится телеканал "Дождь", главной радиостанцией – "Эхо Москвы". На мосту возле Кремля установлен памятник Борису Немцову с надписью "За вашу и нашу свободу!".



В бывшую Россию вводятся ограниченный контингент НАТО вместе с миротворцами ООН и Белыми касками. Посол США на Красной площади принимает парад объединенных сил демократических государств. Парад открывает министр Обороны США.



Принимает парад Ходорковский вместе с вице-президентом США, чей кабинет расположен на Старой площади в бывшем кабинете Главы Администрации президента России. Сам глава администрации переведён в приёмную. Все решения он принимает только после утверждения их спецпредставителем Госдепартамента США по делам бывшей России, чей стол расположен тут же рядом.

А где Глазьев? Шатается тут же по этажам в старом дырявом пальто, хлопочет о пенсии. На него никто не обращает внимания. Тени прошлого никого не интересуют.



Пенсионеры требуют от новой власти соблюдения графика подачи воды и разрешения на скидки в общественном транспорте. Им обещают.



В школах отменили Толстого и вместо него ввели Солженицына в расширенном объёме.



Вместо Некрасова будут изучать Дмитрия Быкова, цикл стихов "Поэт и гражданин" в исполнении нетрезвого Михаила Ефремова. Программу "THE TIME" будет вести Юлия Латынина. Русский объявят вторым государственным языком – после английского. В Москве построят второй Ельцин-центр.



А где-то в горах, лесах и болотах группы "зеленых беретов" будут отлавливать блуждающие кучки экстремистов и террористов, называющих себя "партизаны". На борьбу с ними уйдёт лет пять, но в конечном итоге все они будут выловлены и казнены.



А всё началось с того, что некоторые патриоты сумели убедить Путина поставить правильных патриотов немного порулить экономикой - до того, как для этого сложились подходящие обстоятельства.



Хотели ведь как лучше, хотя и получилось как всегда.



Правда, где будут те патриоты в то время – даже думать не хочется.



Поэтому прежде, чем «правильные патриоты» займут свои места в правительстве, Россия должна стать свободной и сильной настолько, чтобы заявить о своем выходе из западной финансовой системы или дожидаться того, чтобы ее кто-то развалил без нас, например, товарищ Дональд Трамп.



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