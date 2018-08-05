Константин Никифоров. В торговой войне ход за Вашингтоном

Пекин не стал откладывать в долгий ящик развитие и упрочение связей с Лондоном. Что может быть лучше наглядного примера делового сотрудничества?

http:// chinalogist.ru/news/gruzovoy- poezd-vpervye-otpravilsya-iz- uhanya-v-london-14812

“В Ухане (Центральный Китай) начинаются десятки маршрутов грузовых поездов в Европу. Одежда, обувь, автозапчасти, товары для дома, электроника, произведенные в Китае, отправляются отсюда в Польшу, Чехию, Германию, Францию и десяток других европейских стран. Но вот Лондона среди пунктов назначения поездов из Уханя еще не было.



Первый поезд в Англию отправился из Уханя 31 июля. В пути ему предстоит провести 22 дня, проследовав через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Границу с Казахстаном поезд пересечет через КПП Алашанькоу. После разгрузки в немецком Дуйсбурге часть груза отправят товарным поездом в Лондон. Поезд доставит в столицу Великобритании комплектующие для электроники, напитки, продукты питания и другие товары” ( конец цитаты).

Время- деньги.

Рейтер интересно комментирует прошедшие в Пекине переговоры глав МИД двух стран, и несколько в другом ключе, чем Синьхуа, хотя кошку тоже называет кошкой.

https://ru.reuters.com/ article/businessNews/ idRUKBN1KK1E6-ORUBS

” Китай в понедельник предложил Великобритании провести переговоры о заключении соглашения о свободной торговле после выхода страны из Европейского союза, стремясь сблизиться с Лондоном на фоне торговой войны с Вашингтоном.



Китай ищет союзников в борьбе с США, начатой администрацией президента Дональда Трампа, которая утверждает, что высокотехнологичные китайские компании крадут интеллектуальную собственность у американских фирм, и требует у Пекина покупать больше продукции из США, чтобы сократить профицит торговли, составляющий $350 миллиардов.

Великобритания, готовящаяся выйти из ЕС в следующем году, уже давала китайским компаниям понять, что готова к деловым отношениям, а Китай – одна из стран, с которыми Лондон хотел бы заключить торговые соглашения после Brexit.



Разговаривая с журналистами в Пекине после встречи с главой МИД Великобритании Джереми Хантом, министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что страны согласились укреплять торговые связи и наращивать взаимные инвестиции.

По словам Ханта, Ван предложил “начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Великобританией и Китаем после Brexit”.



“Это то, чему мы были бы рады, и мы сказали, что изучим такую возможность”, – сказал Хант, не вдаваясь в подробности.



Ван не упомянул о предложении заключить соглашение о свободной торговле, но сказал, что страны “договорились активно участвовать в стратегиях развития друг друга и увеличивать объемы торговли и взаимных инвестиций”.

Китай и Великобритания также должны сопротивляться торговому протекционизму и поддерживать свободную торговлю на мировом рынке, сказал Ван.



Торговое соглашение с Китаем стало бы политической победой для правительства Великобритании, однако формальные переговоры не могут начаться до тех пор, пока страна официально не выйдет из состава ЕС. Переговоры о свободной торговле, как правило, занимают несколько лет.



НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С США

На брифинге Ван вновь обвинил Вашингтон в нежелании идти на уступки и намеренном раскручивании идеи о том, что США являются жертвой в торговом споре.

“Ответственность за отсутствие баланса в торговле Китая с США лежит не на Китае”, – сказал Ван.



Китай и США попытались избежать полноценной торговой войны в мае, когда Пекин согласился увеличить объемы закупок сельскохозяйственной продукции и энергоносителей из США, но сделка сорвалась. В результате стороны ввели в отношении друг друга взаимные пошлины на импорт товаров.



Вашингтон впоследствии пригрозил введением пошлин на дополнительный перечень продукции из Китая стоимостью $450 миллиардов. С начала июня стороны не проводили официальных переговоров о торговле.



Ван сказал, что напряженность в отношениях Китая и Вашингтона обострилась по вине США и что стороны должны разрешить противоречия, руководствуясь принципами Всемирной торговой организации, а не американским законодательством.



“Китай не хочет торговой войны, но на фоне агрессивной позиции Соединенных Штатов и нарушения прав мы не можем не принять контрмеры”, – сказал он.

–( конец цитаты).