Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Константин Никифоров. В торговой войне ход за Вашингтоном

17:23. 5 августа 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

Пекин не стал откладывать в долгий ящик развитие и упрочение связей с Лондоном. Что может быть лучше наглядного примера делового сотрудничества?

http://chinalogist.ru/news/gruzovoy-poezd-vpervye-otpravilsya-iz-uhanya-v-london-14812 
“В Ухане (Центральный Китай) начинаются десятки маршрутов грузовых поездов в Европу. Одежда, обувь, автозапчасти, товары для дома, электроника, произведенные в Китае, отправляются отсюда в Польшу, Чехию, Германию, Францию и десяток других европейских стран. Но вот Лондона среди пунктов назначения поездов из Уханя еще не было.

Первый поезд в Англию отправился из Уханя 31 июля. В пути ему предстоит провести 22 дня, проследовав через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Границу с Казахстаном поезд пересечет через КПП Алашанькоу. После разгрузки в немецком Дуйсбурге часть груза отправят товарным поездом в Лондон. Поезд доставит в столицу Великобритании комплектующие для электроники, напитки, продукты питания и другие товары” ( конец цитаты).

Время- деньги.
Рейтер интересно комментирует прошедшие в Пекине переговоры глав МИД двух стран, и несколько в другом ключе, чем Синьхуа, хотя кошку тоже называет кошкой.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1KK1E6-ORUBS
” Китай в понедельник предложил Великобритании провести переговоры о заключении соглашения о свободной торговле после выхода страны из Европейского союза, стремясь сблизиться с Лондоном на фоне торговой войны с Вашингтоном.

Китай ищет союзников в борьбе с США, начатой администрацией президента Дональда Трампа, которая утверждает, что высокотехнологичные китайские компании крадут интеллектуальную собственность у американских фирм, и требует у Пекина покупать больше продукции из США, чтобы сократить профицит торговли, составляющий $350 миллиардов.
Великобритания, готовящаяся выйти из ЕС в следующем году, уже давала китайским компаниям понять, что готова к деловым отношениям, а Китай – одна из стран, с которыми Лондон хотел бы заключить торговые соглашения после Brexit.

Разговаривая с журналистами в Пекине после встречи с главой МИД Великобритании Джереми Хантом, министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что страны согласились укреплять торговые связи и наращивать взаимные инвестиции.
По словам Ханта, Ван предложил “начать переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Великобританией и Китаем после Brexit”.

“Это то, чему мы были бы рады, и мы сказали, что изучим такую возможность”, – сказал Хант, не вдаваясь в подробности.

Ван не упомянул о предложении заключить соглашение о свободной торговле, но сказал, что страны “договорились активно участвовать в стратегиях развития друг друга и увеличивать объемы торговли и взаимных инвестиций”.
Китай и Великобритания также должны сопротивляться торговому протекционизму и поддерживать свободную торговлю на мировом рынке, сказал Ван.

Торговое соглашение с Китаем стало бы политической победой для правительства Великобритании, однако формальные переговоры не могут начаться до тех пор, пока страна официально не выйдет из состава ЕС. Переговоры о свободной торговле, как правило, занимают несколько лет.

НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С США
На брифинге Ван вновь обвинил Вашингтон в нежелании идти на уступки и намеренном раскручивании идеи о том, что США являются жертвой в торговом споре.
“Ответственность за отсутствие баланса в торговле Китая с США лежит не на Китае”, – сказал Ван.

Китай и США попытались избежать полноценной торговой войны в мае, когда Пекин согласился увеличить объемы закупок сельскохозяйственной продукции и энергоносителей из США, но сделка сорвалась. В результате стороны ввели в отношении друг друга взаимные пошлины на импорт товаров.

Вашингтон впоследствии пригрозил введением пошлин на дополнительный перечень продукции из Китая стоимостью $450 миллиардов. С начала июня стороны не проводили официальных переговоров о торговле.

Ван сказал, что напряженность в отношениях Китая и Вашингтона обострилась по вине США и что стороны должны разрешить противоречия, руководствуясь принципами Всемирной торговой организации, а не американским законодательством.

“Китай не хочет торговой войны, но на фоне агрессивной позиции Соединенных Штатов и нарушения прав мы не можем не принять контрмеры”, – сказал он.
–( конец цитаты).

Теперь ход за Вашингтоном, что он скажет своему союзнику? 

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Константин Никифоров. Кимерика
... ключевых вопросах. В ходе переговоров в полной мере...закрепления результатов, достигнутых в ходе диалога. ...Накануне нынешнего раунда...выигрышем", помог избежать риска "торговой войны" между КНР и США,...отметили в ведомстве. В ходе экономического диалога КНР и...
Константин Никифоров: ВТО как инструмент глобалистов
.... Документ, принятый в ходе конференции на Бали в ... бывший генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Паскаль Лами...меркель-предостерег-трампа-от-торговых-войн-с-ес/a-37712740 ... друзьям в Вашингтоне, что торговые войны, которые велись ранее" не...
Константин Никифоров: Шелковый путь и новые валютные зоны
... администрации президента Болгарии. "В ходе переговоров стало известно, что иранская...Ирана – благоприятный момент для расширения торгового и экономического сотрудничества между странами...ООН высказывал англосаксонские небылицы о войне в Сирии и Ираке, ...
Константин Никифоров. ТТП без США
...", - сказал на пресс-конференции в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... и выступивший в поддержку многосторонних торговых соглашений. Вероятно, в порядке конкуренции... Цзиньпин не желает и начала войны в этом регионе, ведь это...
Константин Никифоров. Армия Европы
...Наполеоновских войн и получившие особенное яркое и энергичное выражение в ходе ... и экономическом разобщении Германии; торгово-промышленная буржуазия едва зарождалась, ...рынка", не соответствуют правилам Всемирной торговой организации /ВТО/. Об этом...
Константин Никифоров. Люди с особым статусом
...article/businessNews/idRUKBN1E7172-ORUBS  "Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank,...”. АТБ преимущественно занимается предоставлением торгового финансирования компаниям. Общий объем ...ход. Royal Dutch Shell конкуренты не нужны. В любви и на войне...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>