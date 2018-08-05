Китай – планетарный лидер XXI века

С детства увлекаюсь поездами, поэтому сегодня решил посмотреть ролик про китайский скоростной поезд, который курсирует со скоростью 350 км/ч.Сам поезд, несомненно крут, тут спору нет. Но ещё больше меня потрясло то, что я увидел вокруг!Во-первых, это просто огромные объёмы строительства, причём современного высокотехнологичного.Во-вторых, на 1:14 поезд проходит мимо парка, в котором стоит несколько десятков скоростных поездов. Причём это не поезда, которые купелны за границей за огромные деньги, как наши "Сапсаны". В тоже время, когда наши олигархи покупали "Сапсаны", если память не изменяет, то всего 16 составов, китайцы купили примерно за теже деньги техологию производства, завод, и 100 составов, которые концерн Siemens должен был помочь китайцам собрать в самом Китае на этом заводе. После этого они начали уже самостоятельно производить собственные поезда, в том числе модернизированных версий с увеличенной крейсерской скоростью.На YouTube также можно найти множество других роликов о том, что сейчас происходит в Китае, в том числе о строительстве огромного количества инфраструктурных объектов в виде автомагистралей, развязок, путепроводов и т.п.Да, пока Китай остаёт в области определённых технлогий, но они очень и очень быстро развиваются. То есть, в данном случае смотреть необходимо не на текущее состояние, а на динамику развития. То, что показано в данных роликах, в основном построено в последние 15-20 лет, либо строится сейчас. И подобных объёмов и масштабов нет нигде не мире! Те же США доили весь мир на протяжении всего 20 века, наживали огромные состояния во время первой и второй мировой войны, создали систему финансовых колоний, при которой ресурсы с так называемых "развивающихся стран" перекачиваются в США. Но там нет даже близко ничего подобного, что мы сейчас наблюдаем в Китае.О чём это говорит? А это говорит о том, что Китай нашёл намного более эффективную модель управления социумом и экономикой, чем существует сейчас в Европе или США. В противном случае подобный экономический и инфраструктурный рывок был бы просто невозможен.Я уже не говорю про Россию, которая с этой точки зрения находится просто в ж..пе. За то время, пока мы построили один едиснтвенный мост в Крым, в Китае построено десятки подобных мостов! Причём у нас для строительства моста в Крым бригады собирали пов сей стране, в том числе остановили строительство очень нужногго моста через Амур. Я уже не говорю про регионы. У нас в Челябинске ущербную развязку на ул. Бр. Каишириных через реку миасс строят уже лет 15, и никак не могут достроить. Двухполосную магистраль от Челябинска до Екатеринбурга строят уже лет 50, и судя по темпам строительства, будут строить ещё лет 30, елси не дольше.Сейчас началось много разговоров про строительство высокоскоростных железнодороных магистралей. Но, насколько я смог понять, основными инвесторами и исполнителями будут, опять же, китайцы. При этом они всё это затевают вовсе не потому, что им так уж нравится Россия, а потому, что им необходим сквозной сухопутный железнодорожных маршрут из Китая в Европу. Поэтому трасса ВСМ прокладывается не так, как это было бы выгодно России, а так, как это выгодно Китаю.А этой весной я был на презентации китайкой корпорации Huawei. Это одна из крунейших телекоммуникационных копрораций в мире. В области телемоммуникаций и вычислительной техники они делают всё, кроме центральных процессоров. Большая часть сотовых и телекоммункиационных компаний в России работают именно на их оборудовании. Причём большая часть оборудования это именно их собственные разработки! Включая высокосоростные коммутаторы и чипсеты для многопроцессорных серверов. В России ничего подобного нет даже близко! Есть только распил многомиллиардных бюджетов Чубайсом в его Росснано и Сколково.Так что, хочется кому-то или нет, но Китай уже является экономическим лидером планеты. Даже по официальным подсчётам, которые делаются по западным методикам, они уже вышли на первое место. А если смотреть по реальной экономике, а не по финансовым показателям, то они уже давно всех обогнали в разы. И это очень хорошо видно в подобных видео из Китая.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com