Японский взгляд на «большую атомную тройку»

Конечно, говорить о том, что мы полностью объективны, было бы не совсем справедливо – мы не можем знать весь объем информации, у нас ее не больше, чем у любого другого человека, внимательно изучающего открытые источники. «Вдруг мы не правы, и Росатом еле-еле жив?!» – прочитав очередную порцию критики, переполошилась вся наша редакция. Что делать, где искать так нужный всем, кто называет Россию «этой страной», компромат? Лихорадочно пролистав архивы «Эха Москвы», «Дождя» и иных особо рукопожатных изданий, мы пригорюнились – тамошние авторы знают слово «атом», но с трудом помнят, что оно значит.

Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru достаточно часто делится с вами, уважаемые читатели, новостями о том, как развивается отечественный атомный энергетический проект, рассказами о том, как он зарождался, как государственная корпорация Росатом смогла не только сохранить, но и приумножить традиции легендарного Минсредмаша, Министерства среднего машиностроения. При этом нас достаточно часто упрекают за то, что мы «слишком хвалим Росатом», и даже – о, ужас! – смеем говорить о том, что дела в нашем атомном проекте идут значительно лучше, чем у бывших членов «большой атомной тройки», у Франции и у США.



Удалось выяснить, что «у Кириенко вся спина сзади», но более глобальной критики найти не удалось – оно бы дамам и джентльменам хотелось разнести Росатом в пух и прах, да вот что-то пошло не так. Что же делать, где выход из тупика?



Решение пришло внезапно – пора приступать к изучению того, что о Росатоме пишут на английском языке западные СМИ. Уже если где и будет критика, так только там – нет у сэров, мистеров, месье и прочих ни малейшего повода испытывать хоть какой-то пиетет перед российской научной и инженерной школой вообще и перед Росатомом в частности.

Если отбросить иронию, то действительно всегда интересен взгляд «с той стороны» – как оценивают западные страны то, что произошло с «большой атомной тройкой», как они видят развитие Росатома в частности и мировой атомной энергетики вообще.



Правда, найти оценки, непосредственно касающиеся российского атомного проекта, достаточно сложно – такое впечатление, что эту тему поднимают крайне неохотно. Вероятно, причина достаточно проста – негласный заказ на постоянные попытки принизить результаты развития России в данном случае выполнить уж очень непросто.

Около года тому назад небольшая статья, непосредственно касающаяся России и Росатомапоявилась на ресурсе, которые переводит для англоязычных читателей статьи, выходящие на японском.



Нам она показалась достаточно интересной уже потому, что Япония – страна, у которой с атомной энергетикой после трагедии 2011 отношения складываются крайне непросто. Напомним, что после катастрофы на «Фукусима-1» Япония остановила все свои АЭС, после чего буквально в течение пары лет стала мировым лидером по объему импорта СПГ, а всегда положительный внешнеторговый баланс ушел в глубокий «минус».



Но не закупать СПГ Япония не может себе позволить – все ее попытки заменить атомную генерацию на ВИЭ положительного результата, как и следовало ожидать, не дали, рек на островах для строительства ГЭС не наблюдается, как и месторождений энергетических ресурсов. Вспышка антиядерных настроений, тем не менее, постепенно стихает, понемногу запускаются все новые реакторы.



При этом очевидно, что Японии нужны АЭС новых поколений – с уровнем безопасности, способным выдерживать даже такую обстановку, которая сложилась в марте 2011 года. До марта 2016 года японцы могли надеяться на решение этой проблемы без участия Росатома – компания Westinghouse вела строительство сразу несколько атомных энергетических блоков на базе АР-1000, реактора поколения III+.



Несмотря на то, что Westinghouse – компания, зарегистрированная в американской юрисдикции, «японский акцент» в американских технологиях был весьма основательным, ведь владельцем контрольного пакета акций была корпорация Toshiba. Но в марте 2016 Westinghouse объявила о начале процедуры добровольного банкротства, а Toshibaофициально заявила, что выходит из атомного энергетического бизнеса.

Статья, которую мы предлагаем вашему вниманию, показалась нам интересной тем, что отражает настроения, которые сложились в Японии.



С одной стороны, специалисты прекрасно понимают, что Росатом остался единственной компанией из членов бывшей «большой атомной тройки», которая имеет не только технологии, но и все остальные компетенции, позволяющие вывести Японию из сложившегося тупика. Но как же не хочется мириться с этим фактом!..



«Идти на поклон» к Росатому – государственной корпорации России, которая как-то вот не испытывает желания отдавать Японии Курильские острова. Россия, против которой нужно вводить санкции, чтобы не потерять расположение со стороны США. Россия, которая освоила технологию атомных энергетических реакторов поколения III+ – ВВЭР-1200 в прошлом году был признан американским профильным энергетическим журналом Power победителем в номинации Top Plants.



В общем, ситуацию можно описать как «И хочется, и колется, и мамка не велит». Надежные АЭС, не боящиеся землетрясений и цунами, Японии – хочется. Просить о том, чтобы их строила Россия, поскольку больше в этом мире просто некому – колется. «Мамка», которая по ту сторону Тихого океана – не велит.

Вот и статья выглядит так, будто ее писали два разных человека. Первая часть написана аналитиком, который констатирует как факт доминирование Росатома на мировом рынке атомной энергетики, перечисляя немалую часть подписанных корпорацией контрактов на строительство АЭС.



Вторая часть статьи – какой-то эмоциональный взрыв. Автор лихорадочно ищет хоть какой-то повод принизить результаты Росатома, но не находит ничего лучше, кроме совершенно бездоказательного упрека в том, что Россия «слабо контролирует ОЯТ по сравнению с США».



Если и прочих авторов критики Росатома имеет такую же базу – не приходится удивляться тому, что портфель заказов российской государственной корпорации по атомной энергии пополняется каждый год. Не только лишь мы знаем, что такое «гора Юкка» и каковы «успехи» США в решении проблемы обращения с ОЯТ.

Возможно, продолжая поиски, мы наткнемся на что-то более аргументированное, но взгляд из Японии на наш атомный проект – такой, какой он есть. Англоязычная версия статьи на TheJapantimes.

Россия неудержимо расширяет географию своих атомных строек

Растущая дипломатическая активность Москвы обусловлена её 60% долей на мировом рынке атомной энергетики.

Перевод: Сергей Савчук

Россия взяла твёрдый курс на расширение круга стран, где будут построены русские АЭС, уже сегодня Россия подмяла под себя 60 процентов рынка атомной энергогенерации, что стало результатом заключения ряда контрактов, в частности с Индией, Турцией, Египтом и Венгрией. Условия подписанных соглашений подразумевают не только возведение новых станций, но и наращивание технического сотрудничества.

Частично это связано c рядом критических неудач, которые постигли двух основных конкурентов Росатома – американская компания Westinghouse Electric Co., входящая в структуру Toshiba, находится в затяжном процессе банкротства, а французская AREVA SAведёт безнадёжный бой за выход из стагнации.



Обладая практически абсолютной монополией на поставку оборудования для АЭС, Россия распространила своё политическое влияние на регионы Ближнего востока, Азии и Европы.

Мощь современной России наиболее красочно проявилась на переговорах с Индией, которая вынашивает амбициозные планы утроить количество действующих сегодня 22 атомных реакторов уже к 2024 году. Ранее Индия уже заключала соглашение с Westinghouseна постройку сразу шести реакторов, но позднее была вынуждена искать нового подрядчика, так как американцы провалили все свои обязательства. Россия получила уникальный шанс.

В мае этого года русский вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин прилетал в Нью Дели, где провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Хотя детали тех переговоров двух старых приятелей так и не стали известны широкой публике, но уже через три недели Моди нанёс ответный визит в Москву.



В результате поездки страны договорились о строительстве двух новых атомных реакторов на Куданкуланской АЭС, которая находится в штате Тамил Наду. Россия заявила о готовности всячески содействовать Индии в проектировании собственных энергоблоков. Таким образом, вакуум, образовавшийся в результате банкротства Westinghouse, был заполнен в результате активизации российско-индийского сотрудничества.



Это стало пощёчиной для Соединённых Штатов, которые не один год продавали Индии свои реакторы, включая времена правления Джорджа Буша и Барака Обамы, в круг покупателей входила и Япония, возлагавшая большие надежды на работу с Westinghouse.

В настоящий момент Россия заключила контракты на строительство 34 реакторов в 13 странах мира. Государственная корпорация «Росатом» ведёт активный бизнес по доставке ядерного топлива и техническому обслуживанию профильных объектов сразу в 20 странах. Европейский дипломатический источник в Токио также напомнил, что:

AREVA не выиграла ни одного тендера с 2007 года. Россия ушла в глубокий отрыв без шансов для AREVA догнать её.

На Ближнем востоке Москва включила в список своих клиентов традиционно проамериканские Иорданию и Турцию, добавив их к Ирану, с которым Россию связывают многолетние отношения в сфере атомной энергетики.



В 2015 году Египет подписал меморандум о сотрудничестве с Россией, в рамках которого Москва будет участвовать в сооружении первой египетской АЭС в Эль-Дабаа. В настоящее время стороны ведут консультации по привлечению заёмного капитала. Фактически можно говорить, что Москва одержала безоговорочную победу во всех странах ближневосточного региона, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, которые сотрудничают с Южной Кореей.

Невзирая на то, что отношения РФ с Европейским союзом из-за аннексии Крыма остаются довольно натянутыми, президент Путин в феврале нанёс официальный визит в Венгрию, где подписал соглашение о строительстве сразу двух реакторов на АЭС «Пакш» – единственной станции в стране. В данном случае Путин не просто смог напрямую заключить соглашение со страной-членом Европейского союза, но даже, какая ирония, предложил его профинансировать.

ЕС всячески старается снизить собственную зависимость от российских энергоресурсов, например, путём наложения на Москву санкций за аннексию Крыма. Печально, но это не стало препятствием для венгерского премьер-министра Виктора Орбана в плане реализации своего атомного проекта.



Одновременно с всё возрастающим риском превращения Венгрии во всё более пророссийскую страну, теперь ещё и Чехия заявляет о своих намерениях начать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики.

Мир не забыл страшной катастрофы 1986 года, произошедшей на Чернобыльской АЭС, именно поэтому русские реакторы до сих пор вызывают сомнения в их безопасности. Руководители Росатома при этом самодовольно заявляют, что сегодня их продукция в разы более безопасна, чем у конкурентов, именно благодаря той трагедии.



Нужно отметить, что Россия действительно больше не производит ядерные реакторы с графитовым замедлителем, которые стали причиной аварии в Чернобыле, линейку продукции сегодня полностью составляют их легководные «коллеги».



Уже в этом году на Нововоронежской АЭС будет произведён пробный пуск новейшего реактора ВВЭР-1200, специалисты считают его главным конкурентом AP-1000 производства Westinghouse.

Европейские и американские специалисты энергетического рынка едины в своём мнении – успех Москвы в экспорте своих атомных технологий заключается в том, что русские предлагают под их реализацию щедрое кредитное финансирование и низкую стоимость. Российские АЭС уже на начальной стадии проектирования на 20-50% дешевле, чем их западные конкуренты, более того, Москва «по умолчанию» предлагает полную техническую поддержку всем проектам, реализуемым Росатомом.

В последние годы Россия активно инвестирует средства из собственного частного сектора в строительство и эксплуатацию атомных станций по всему миру, включая развивающиеся страны. Данная схема коварна – она не только позволяет подобным странам быстро получить финансирование, но и обеспечивает русским многолетнее влияние в этих регионах, ведь все построенные станции остаются в собственности России.

Как стало понятно из российско-индийского соглашения, любая страна, подписывающая соглашение на строительство АЭС, априори соглашается на финансовое и дипломатическое сотрудничество с Москвой. Ханна Тобурн, специалист по России из американского Hudson Institute, добавляет, что все подобные страны также получают значительные привилегии при покупке российского вооружения. Причина – Путин напрямую участвует в оружейных контрактах.

Европейские и американские источники заявляют, что уже в самое ближайшее время главным конкурентом России станет Китай, который накопил собственную техническую базу по строительству реакторов, более того, имеет на порядок больший опыт международной торговли.



При этом, добавляют они, в то время как Россия и Китай фактически завоёвывают мировой атомный рынок, у европейских и американских компаний, до недавнего времени доминировавших на нём, дела идут печально.

Следует отметить, что российская монополия имеет ряд очевидных проблем. Фонд защиты окружающей среды Bellona Foundation со штаб-квартирой в Норвегии отмечает, что многие страны, вставшие на путь строительства АЭС, не имеют даже планов по утилизации ОЯТ.



Россия славится слабым контролем над ОЯТ по сравнению, например, с Японией, США или странами Европы. Более того, страны, которые впервые строят на своей территории АЭС, весьма вероятно столкнутся с опасностью радиоактивного заражения и кражи радиоактивных материалов террористами и международными криминальными группировками.

США ждут серьёзные геополитические и дипломатические проблемы в том случае, если проамериканские страны Ближневосточного региона – Индия, Мьянма, ЮАР и другие – пойдут на поводу «ядерной дипломатии» Москвы.



Более того, технически безграмотные стандарты ядерной безопасности, которыми сегодня оперирует Россия, могут стать международными, что приведёт к падению уровня контроля за всеми типами радиоактивных материалов, который сегодня осуществляет Япония, США и ЕС.

Наш источник в конгрессе США говорит, что снижение требований к объектам атомной энергогенерации не оставляют американским компаниям никаких шансов противостоять наступлению России. Администрация президента Трампа – добавляет наш источник – просто не имеет времени и ресурсов для формирования внятной политики в сфере энергетики.



В отличие от американцев правительство премьер-министра Синдзо Абе может успешно экспортировать высокоскоростные ж/д составы и собственные технологии строительства АЭС.



Однако все эти усилия не будут иметь видимого результата, если Токио в самое ближайшее время не найдёт способ прекратить российскую экспортную экспансию



Б. Марцинкевич

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