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Врачу запретили работать, когда он рассказал неожиданную правду о мигрантах

05:00. 4 августа 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:
Врачу запретили работать, когда он рассказал неожиданную правду о мигрантах | Русская весна

80% были взрослыми: шведского дантиста уволили за разоблачение «детей-мигрантов».

Один из наиболее надёжных способов определения биологического возраста человека — это по зубам.

В Швеции дантиста Бернта Герлицу с острова Готланд уволили с работы за то, что он рассказал, что реальный возраст тех якобы несовершеннолетних беженцев, которые попали к нему на прием, совершенно не соответствуют понятию «несовершеннолетний» (у 80 процентов его пациентов — уже полностью выросли зубы мудрости) и они просто обманывают государство.

Герлиц поделился своими опасениями с сотрудником иммиграционной службы, но в результате работодатель уволил стоматолога за разглашение врачебной тайны.

Стоматолог подал в суд по трудовым спорам, но суд лишь подтвердил увольнение, и взыскал с него судебные расходы в размере 475,000 крон ($54,000).

Бернт (вот ссылка на его собственный сайт) считает, что он поступил правильно, разоблачив мигрантов, которые лгут о своем возрасте. «Я не думаю, что они должны лгать, чтобы приехать в Швецию», — объяснил он.

Почему это стало проблемой? Беженцы часто регистрируются как несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Нередко прибывая в страну вообще без каких-либо документов, возраст они просто заявляют (как смешно это бы ни звучало), когда их опрашивают миграционные службы.

У них там так по правилам — какой бы возраст беженцы не назвали, такой у них и записывают, приказано верить на слово.

Вот и получается, что каждый второй 30-летний мужик у них записан школьником-подростком. И попадают они под массу всяких льгот. Вплоть до того, что их нельзя выслать. Естественно обладателями реального знания о реальном возрасте становятся дантисты.

«Детский возраст» позволяет уходить им и от уголовной ответственности. Так, один из беженцев, обвиняемый в изнасиловании и убийстве немки, оказался взрослый. Во время ареста беженец сообщил полиции, что ему было 17 лет. Однако после анализа зубов подозреваемого с верхней челюсти выяснилось, что обвиняемому было около 26 лет, вероятно, 30.

Вот так вот и живут в Европах, ретушируя неприятную им действительность.

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Андрей Червонец

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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