Врач Петерис Клява: 60-70% родителей – дебильны!

- Мы занимаем в Европе первое место по убийству детей на улицах общественным транспортом, автомобилями. Очень характерно для Латвии катание пьяными отцами своих детей на квадроциклах или разрешение кататься самим. Такие вольности становятся причинами получения серьезных травм. Также дети травмируются катаясь на велосипедах, роликах без шлемов, тонут в водоемах или, когда за ними присматривают другие дети. Много несчастных случаев связано с медикаментами и химрастворами, и, конечно же, ожогами, когда дети падают в костры или обливаются горючей жидкостью. К слову, если ваш ребенок получил ожог кипятком или огнем, ЕДИНСТВЕННАЯ помощь, которую вы можете оказать, – поливать место ожога холодной водой три-пять минут. Это снимет боль и снизит поражающий фактор, т.е. глубину ожога, на целую степень!!!

- Наверное, судьба. Я попал на педиатрический факультет, и таким образом воплотилось «пожелание» моих школьных учителей. Они считали, что мне обязательно надо работать с детьми.

- В чем по вашему причина столь удручающе длинного списка?

- Главная причина такова: в Латвии, да и всем мире, 60-70% родителей – дебильны. По наблюдениям нашего охранника, именно столько родителей привозят своих детей к нам на первом сидении, не пристегивая.

Каждый день я вижу страдания и смерть детей, вызванных невежеством, тупостью и невнимательностью родителей. Я говорю именно о системном невежестве.



Девочка выпила КРОТ — жуткий химический раствор для очистки канализации. Он стоял под раковиной в кухне, перелитый в бутылку от лимонада. В Европе ей пересадили печень за 200 000 евро наших денег.

Дети тонут в прудах в нескольких метрах от «внимательных» родителей.

Только за неделю майских праздников прошлого года к нам за помощью обратились родители полутора тысяч детей! Почему в Латвии никого не волнует наше второе место среди стран, не моющих руки?! Кому выгодна наша беспредельная свобода?

Точка невозврата

- Многие родители на это заметят, что сильно устают, много работают, не успевают, не все комментарии в Интернете написаны, не все программы просмотрены, и неплохо было бы государству каким-то образом поддержать семьи с детьми.

- От голода умирают десятки тысяч детей. Хорошо это или плохо? Подумайте, если бы они выжили, то всем бы детям хватило качественной еды? Если бы на Ближнем востоке все использовали туалетную бумагу, то через несколько лет на планете не осталось бы ни одного дерева.



Это я к тому, что если все будут жить хорошо, цивилизованно [Неплохо бы для начала дать определение понятию „цивилизованно”. Если под этим подрузамевается американский или западноевропейский образ жизни и потребления, то доктор прав. Значит, в этих странах какой-то неверный смысл вкладывается в понятие „цивилизованно”.



Впрочем, ниже доктор даёт своё описание нынешней западной цивилизации. – Прим. ss69100.], то лет через двадцать Земля просто умрет. Жить хорошо всем не положено.

Призывы к сокращению населения кажутся ужасными с точки зрения эмоций толпы, но со стороны разума науки – необходимыми.



Поэтому в мире никто не будет как-то особенно заботиться о выживании вашего ребенка.



Ему дают наркотики, чтобы он умер сам, да еще и заплатил. Пройдена точка невозврата. Поэтому корректирующая регуляция будет осуществляться на разных уровнях.

- Вас никогда не называли расистом?

- Иногда. Где-то я читал, сейчас не вспомню, что в ООН уже не считают проблемой любое насилие, связанное с использованием ребенка. Сейчас, видимо, это стало нормой жизни.



Когда в Курземе или Латгалии я вижу замерзших и голодных детей, которых подвергли насилию, то не понимаю, почему их родителям разрешают размножаться, называя это «правом человека». И в результате их лишают родительских прав.



Это идиотская цивилизация. Необходим контроль за рождаемостью. В разных странах в свое время проводилась стерилизация, причем не только педофилов, но и находящихся на аморальном, животном уровне людей. Потому что иначе их дети ужасно страдают от болезней, плохого питания и ухода.

Когда мне привозят маленького человека без сознания, у меня есть три секунды, чтобы понять, в чем дело. На четвертой уже начинаю действовать, менять состояние ребенка. И таким же образом следует управлять другими процессами — обществом, страной.

За последние 10 лет наша больница сделал гигантский скачок в развитии, появились огромные возможности помочь детям. И пропорционально ухудшается моральное, духовное, физическое состояние детей.



Приведу несколько примеров из жизни. Поехали на вызов в Курземе, ребенок выпил КРОТ. Последствия ужасны, вплоть до пересадки толстой кишки, пищевода. Ребенок в коме, обколот обезболивающими наркотиками, искусственная вентиляция легких. Молодая мама плачет. Начинаю интересоваться, как все произошло. Не для упреков, а чтобы она осознала весь ужас. Она отвечает: да она сама пошла ванну и взяла и выпила.



У нее ребенок виноват, представляете?!

Другой ребенок на пикнике облился жидкостью для разжигания мангала и загорелся.

В реанимации папа начал нами командовать. Да ты у костра должен был командовать, а не здесь! Пришлось ему сказать: еще одно слово мы вызовем полицию и составим протокол, что это скорее всего криминальный случай. Папа тут же прижал уши и сидел тихо, не мешая нам работать.

Любимая бабушка на огороде закатывает огурцы. Четырехлетний малыш подбегает, хватает бутылку колы, в которую налита уксусная эссенция и пьет на глазах у бабушки.

Мама загорает, ребенок весь день играет на солнце. Его привезли к нам, как ошпаренного кипятком. И такой маме ничего не будет!



Надо влиять на беспредел безмозглости взрослых по отношению к детям. Повторяю, есть вещи, которые не должны случаться.

- Какие именно?

- Все химические растворы в кухне, гараже, должны быть недоступны! Как и лекарства. У нас каждый год умирают дети от бета-блокаторов. Бабушкам трудно признаться в убийстве своего внука. Пускай и нечаянно, из-за безответственности. Жалко и бабушку, и ребенка.

Нельзя заливать в лимонадные бутылки химрастворы. Доктор Дина Свиридова перевела канадскую книгу по педиатрии для родителей. В конце издания, по пунктам, 40 страниц, как оберегать своего ребенка — на кухне, в машине, на природе, зоопарке. Всюду. А у нас тысячи детей страдают от укусов собак.

Самое трудное у нас доказать необходимость велосипедных шлемов.

Я говорю так: у кого есть мозги, те их и защищают.

Я мечтаю, чтобы многие дети сегодня, рождающиеся нечаянно, появлялись бы на свет у родителей, способных за них ответить.



В Германии проводили опрос молодых людей о приоритетах: 70% на первое место поставили образование, работу, доходы, жилье, уровень культуры. Дети на последнем.



Т.е. когда ты хоть немножко начал соображать в этой жизни, когда ты можешь что-то ребенку дать, тогда и следует его заводить. Хоть какой-то цивилизованный подход! А когда люди размножаются как треска, то это уже безответственность.

- Тогда зачем вы спасаете детей, которые умирают и вообще обречены?

- В Лиепае во время войны жил знаменитый хирург, доктор Зик, еврей. Его не убили. Он хорошо оперировал немцев. После прихода Красной армии, его хотели расстрелять за помощь немцам, но он хорошо оперировал красноармейцев. Позже он получил Золотой скальпель. Каждому человеку надо делать то, что ему предназначено судьбой. Это и есть долг перед богом, людьми и своим сердцем.

Невежество ограниченного сознания

- Влияет ли уровень развития общества на воспитание детей?

- Каков уровень нашего ограниченного, невежественного ума, таким мы и видим мир. В Тибете это называют кармическим видением. Лучшее, что может человек дать своему ребенку, – уменьшать невежество своего ума, чтобы не навязывать его своему ребенку.



Как говорил Феербах, в замке думают иначе, чем в избушке. Когда я вижу, что за собаками ухаживают лучше, чем за детьми, мне хочется плакать. Их чешут, одевают, целуют, кормят. А сколько детей такого не видели никогда? О какой цивилизации мы можем говорить?!

- Да, кстати, о какой?

- У нас есть войны, банки, воровство, убийства, неконтролируемая рождаемость, болезни и т.д. Такие гении, как Циолковский, Успенский, Бердяев, многие западные ученые говорили о семи шкалах развития цивилизации.



Так вот мы находимся на нулевом уровне. Планета управляется ложью и насилием.



В Принстоне, Гарварде, Йеле учат как изнасиловать мир во имя выгоды и личного блага. Наша цивилизация находится в каменном веке по сравнению с той, о которой говорили Рерихи, Блаватская, Иисус Христос, святые Тибета.



Интеллигентные родители ищут компромиссы. Мудрость, знания строения ума, вселенной и есть тот компромисс, как нашим детям жить в более умном будущем.



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