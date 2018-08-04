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Tankfest 2018

17:09. 4 августа 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:


Парад техники времен второй мировой и Холодной войны в британском танковом музее в Бовингтоне.
Количество раритетных образцов прямо скажем внушает, прямо как у нас в Верхней Пышме. Реплика А-7 забавная.



Плюс сам канал, где выложено видео достаточно интересный https://www.youtube.com/channel/UCALFzb5Ix_siBX8WhPQzXwg/videos


RIMPAC 2018


Военная хроника. Бои на Маршалловых островах.


Бункеры береговой обороны в районе Кале.

И еще три канала могут показаться интересными. Давно хотел отрекламировать, так что даю оптом.
[Нажмите, чтобы прочитать]
1. https://www.youtube.com/user/tijmuh/videos – немецкий канал посвященный бронетехнике бундесвера, а также антикварной немецкой технике



2. https://www.youtube.com/user/LivermoreLab/videos – Лаборатория Ливермора выложила у себя на канале оцифрованные с микропленок записи ядерных взрывов 50-60х годов. Некоторые видео ранее не публиковались.



3. Ну и относительно видео из Йемена, то рекомендую подписаться на канал https://www.youtube.com/watch?v=5sIEnFXk_Lk, где выкладывается большинство роликов посвященных нагибу саудитов и эмиратчиков. Сам канал периодически банят, но пока что по этой ссылке работает.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, бронетехника, Видео, Германия, музеи, ссср, США, танки
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