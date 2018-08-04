Сводки от ополчения Новороссии 04 августа 2018
15:54. 4 августа 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 15:25 Двое силовиков ВСУ подорвались на растяжке около линии фронта.
- 13:22 Тактические учения Народной милиции ДНР.
- 10:37 Ко Дню Независимости Украина готовит генеральное наступление под Луганском.
- Вчера 20:21 Курс молодого бойца для спасателей МЧС ДНР.
Двое силовиков ВСУ подорвались на растяжке около линии фронта
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Тактические учения Народной милиции ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ко Дню Независимости Украина готовит генеральное наступление под Луганском
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Курс молодого бойца для спасателей МЧС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com