Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 августа 2018

Как сообщалось, Россия смогла совершить настоящий дипломатический прорыв, обеспечив условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН в районе Голанских высот, где долгие годы тлеет сирийско-израильский конфликт.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Напомним, что миротворческие посты приостановили свою деятельность в этом регионе в 2012 г., а на этой неделе под патронажем России и в сопровождении военной полиции Минобороны РФ «голубые каски» снова прибыли на Голаны и совершили своё первое патрулирование за 6 лет.

В ходе операции на юге Сирии были созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года №350.

Как сообщала «Русская Весна», многие тысячи боевиков сложили оружие в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда, а затем вместе с солдатами САА и российскими ВКС выбили террористов ИГИЛ* с юга страны. Таким образом эти регионы перешли под контроль правительственных войск САР.

На нашем видео можно увидеть примирившихся членов бандформирований с оружие, которые охраняют движение колонны.

«Миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения», — вчера заявил глава Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Рудской.

Российское командование приняло решение в целях безопасности выставить 8 постов военной полиции напротив постов сил ООН. По мере стабилизации обстановки наших военнослужащих сменят солдаты Сирийской Арабской Армии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация