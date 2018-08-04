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Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 августа 2018

15:53. 4 августа 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

Турция введет санкции против США



В ответ на санкции против министра МВД и министра юстиции Турции, которые США ввели за отказ Турции освободить причастного к государственному перевороту пастора Брансона https://colonelcassad.livejournal.com/4358706.html Эрдоган ответит симметрично.
Выступая на митинге перед женщинами состоящими в правящей партии он объявил, что Турция никому не позволит разговаривать с собой языком угроз и ультиматумов и анонсировал ответные меры.
Против министров МВД и юстиции США (Зинке и Сейшнса) будут введены турецкие санкции. Любые их активы в турецкой юрисдикции будут заморожены, а сами они собой не смогут осущевлять какие-либо финансовые операции через турецкие финансовые институты.
Так как вероятность того, что американские министры хранят деньги в Турции исчезающие мала, турецкие санкции имеют скорее не практическое значение, а символическое.
Страна НАТО и официальный стратегический партнер США вводит санкции против мирового гегемона. Еще несколько лет назад такое было просто невозможно представить, но мир слишком быстро меняется, ломая стремительно устаревающие шаблоны международных отношений.

Текущую ситуацию между США и Турцией Эрдоган считает ненормальной и не соответствующей заявлениям о том, что США и Турция являются стратегическими партнерами.
Само собой, санкционное, политическое и информационное давление США на режим Эрдогана лишь продолжает подталкивать Анкару к более тесному сотрудничеству с Россией, Ираном и Китаем, которые вполне готовы потакать играм Эрдогана в региональную сверхдержаву, которая в числе прочего разрушает прежний миропорядок.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Под защитой русских «Тигров»: Войска ООН преодолели страх, покинули базу и занимают посты на Голанах (ВИДЕО)

Под защитой русских «Тигров»: Войска ООН преодолели страх, покинули базу и занимают посты на Голанах (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщалось, Россия смогла совершить настоящий дипломатический прорыв, обеспечив условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН в районе Голанских высот, где долгие годы тлеет сирийско-израильский конфликт.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Напомним, что миротворческие посты приостановили свою деятельность в этом регионе в 2012 г., а на этой неделе под патронажем России и в сопровождении военной полиции Минобороны РФ «голубые каски» снова прибыли на Голаны и совершили своё первое патрулирование за 6 лет. 

В ходе операции на юге Сирии были созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года №350.

Как сообщала «Русская Весна», многие тысячи боевиков сложили оружие в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда, а затем вместе с солдатами САА и российскими ВКС выбили террористов ИГИЛ* с юга страны. Таким образом эти регионы перешли под контроль правительственных войск САР.

На нашем видео можно увидеть примирившихся членов бандформирований с оружие, которые охраняют движение колонны.

«Миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения», — вчера заявил глава Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Рудской.

Российское командование приняло решение в целях безопасности выставить 8 постов военной полиции напротив постов сил ООН. По мере стабилизации обстановки наших военнослужащих сменят солдаты Сирийской Арабской Армии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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