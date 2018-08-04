Санкции и давление на Россию будут только нарастать

Источник: spbdnevnik.ru

Лидер партии «Великое отечество» писатель Николай Стариков не сомневается, что проект новых санкций США против России станет законом. Об этом Стариков заявил в разговоре с «ПД».



«У меня нет никаких сомнений, что санкции к России со стороны США будут только нарастать. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы Соединенные Штаты стали нашим другом или союзником. Они хотят сохранять свою гегемонию в мире. Им нужны слуги, а не равные партнеры», – сказал Стариков.

Он также отметил, что в политической системе США сейчас активно нарастает антироссийская истерия. Политики, которые её не поддерживают или выступают против, подвергаются всеобщему осуждению.

«Постоянно рассказывается о якобы имевшем место быть вмешательстве России в выборы. Это делается для того, чтобы любой здравомыслящий человек, а такие среди американских политиков тоже имеются, не мог высказаться против этой политики ухудшения отношений путем нарастания давления со стороны Вашингтона на нас. Если сегодня ты выступаешь против санкций, то ты русский шпион и агент», – сказал писатель.

Он также заявил, что все обвинения во вмешательстве России являются бездоказательными.

«Сегодня никто не может выступить против. Создана та самая атмосфера страха, о которой говорят российские либералы», – сказал Стариков.

Ранее стало известно, что в Конгресс США на рассмотрение попал проект новых антироссийских санкций, который называется «Защита американской безопасности от кремлевской агрессии».

Ограничения затронут широкий спектр экономических и финансовых отношений. В частности, сделки по инвестициям в энергетические проекты государственных компаний, а также участие в деятельности по добыче нефти. Авторы проекта также предлагают создать национальный центр для борьбы с «российской дезинформацией».

Известный своими антироссийскими взглядами сенатор Джон Маккейн также приложил руку к этому проекту. По его словам, это будут «самые сильные санкции», которые видела Россия за все время президентства Владимира Путина.

Текст: Святослав Афонькин

Источник: nstarikov.ru